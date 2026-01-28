Vysokotlakový čistič K 4 Premium Power Control Flex Home
K 4 Power Control Premium Flex s hadicou PremiumFlex a pištoľou G 160 Q Power Control je vhodná na mierne znečistenie v domácnosti aj na autách. Vrátane súpravy pre domácnosť.
S vysokotlakovým čističom K 4 Premium Power Control Flex Home je možné každý povrch vyčistiť správnym tlakom. Aplikačný poradca integrovaný do aplikácie Kärcher Home & Garden pomáha používateľovi nájsť správny tlak praktickými tipmi pre každú čistiacu situáciu a čistiacu úlohu – pre dokonalé výsledky čistenia. Pre maximálnu kontrolu je možné úroveň tlaku jednoducho nastaviť otáčaním pracovného nadstavca alebo skontrolovať na pištoli G 160 Q Power Control. Celková manipulácia je veľmi jednoduchá vďaka pohodlnému navijaku na hadicu. Obsahuje Home Kit s čističom povrchov T 5 a 1 liter čističa kameňov a fasád na čistenie väčších plôch bez striekania. Medzi ďalšie detaily výbavy K 4 Premium Power Control Flex patrí čistiaci systém Kärcher Plug 'n' Clean pre jednoduchú výmenu čistiaceho prostriedku, vysokotlaková hadica PremiumFlex pre väčšie pohodlie, teleskopická rukoväť pre jednoduchú prepravu, systém Quick Connect pre úsporu času a námahy pri zacvakávaní vysokotlakovej hadice do a von z prístroja, ako aj pištoľ a parkovacia poloha pre ľahko dostupné príslušenstvo za každých okolností.
Vlastnosti a výhody
Vysokotlaková pištoľ Power Control s rýchlym pripojením a pracovné nadstavceOptimálne nastavenie pre každý povrch. Tri nastavenia tlaku a jedno nastavenie čistiaceho prostriedku. Plná kontrola - na manuálnom displeji sa zobrazia nastavenia, ktoré boli vykonané. Quick Connect pre ľahké pripojenie vysokotlakovej hadice a príslušenstva.
Vysokotlaková hadica PremiumFlexFlexibilná hadica zaisťuje maximálnu flexibilitu, a tým aj maximálnu voľnosť pohybu. Vysokotlakovú hadicu ľahko naviňte a odvíjajte bez toho, aby sa vytvorili uzly.
Aplikácia Home & GardenAplikácia Kärcher Home & Garden z vás urobí experta na čistenie. Využite naše rozsiahle znalosti spoločnosti Kärcher na dosiahnutie dokonalých výsledkov čistenia. Pohodlný komplexný servis - všetky informácie o zariadení, jeho aplikácii a našom portáli služieb.
Plug 'n' Clean – čistiaci systém Kärcher
- Inovatívny systém vkladania pre fľaše s čistiacim prostriedkom Kärcher.
- Pre rýchle, jednoduché a pohodlné nanášanie čistiacich prostriedkov pomocou vysokotlakového čističa.
- Čistiace prostriedky Kärcher zvyšujú účinnosť, chránia a starajú sa o povrch.
Bubon na hadicu pre pohodlnú manipuláciu
- Vysokotlaková hadica je optimálne chránená a skladovaná tak, aby šetrila miesto.
- Pohodlná práca – hadica je vždy na dosah vďaka ľahkému rolovaniu a odvíjaniu.
- Nízke ťažisko pre bezpečnú polohu aj na šikmých povrchoch.
Vynikajúci výkon
- Vodou chladený motor zaujme obzvlášť dlhou životnosťou a vysokým výkonom.
Špecifikácie
Technické údaje
|Napätie (V)
|230
|Frekvencia (Hz)
|50
|Tlak (bar/MPa)
|20 - max. 130 / 2 - max. 13
|Prietok (l/h)
|max. 420
|Plošný výkon (m²/h)
|30
|Teplota vody na prívode (°C)
|max. 40
|Príkon (kW)
|1,8
|Napájací kábel (m)
|5
|Farba
|Žltá
|Hmotnosť bez príslušenstva (kg)
|12,2
|Hmotnosť vrátane obalu (kg)
|18
|Rozmery (d x š x v) (mm)
|417 x 306 x 584
Balenie obsahuje
- Súprava pre domácnosť: Čistič povrchov T 5, čistič kameňov a fasád, 3v1, 1 l
- Vysokotlaková pištoľ: G 160 Q Power Control
- Pracovný nadstavec Vario Power Jet
- Rotačná tryska
- Vysokotlaková hadica: 8 m, Premium Flex
- Adaptér pre pripojenie záhradnej hadice A3/4"
Výbava
- Integrovaná úložná sieť
- Systém Quick Connect na strane stroja
- Použitie čistiaceho prostriedku: Systém Plug 'n' Clean
- Teleskopická rukoväť
- Vodou chladený motor
- Integrovaný vodný filter
Oblasti využitia
- Bicykle
- Na čistenie záhradnej techniky, náradia
- Záhradný/terasový/balkónový nábytok
- Oblasti okolo domu a záhrady
- Na čistenie motocyklov a skútrov
- Malé autá