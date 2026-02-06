Vysokotlakový čistič K 7 Comfort Premium Connect Facade
Vysokotlakový čistič K 7 Comfort Premium Connect pre domácnosť ponúka plošný výkon 60 m²/h s vodou chladeným motorom, hadicou PremiumFlex a navijakom hadice.
Vďaka svojmu dlhotrvajúcemu, vodou chladenému motoru ponúka vysokotlakový čistič fasád K 7 Comfort Premium Connect Facade konštantný výkon pre časté čistenie, zatiaľ čo navijak hadice s hadicou PremiumFlex poskytuje flexibilitu. Pištoľ G 180 Q Comfort Connect má LCD displej s 3 úrovňami tlaku vrátane režimu eco!Mode a 2 úrovňami čistiaceho prostriedku. Pre prácu bez únavy funkcia COMFORT!Hold citeľne znižuje prítlak, zatiaľ čo nastavenie úrovne na pištoli výrazne zlepšuje ergonómiu. Obsahuje sadu Facade Kit s mäkkou povrchovou kefou WB 60 a eco!Booster pre efektívnu prácu a úsporu vody, energie a času. Systém Quick Connect umožňuje bezproblémové pripojenie vysokotlakovej hadice a pracovný nadstavec 4 v 1 Multi Jet kombinuje 4 typy prúdu, ktoré sa dajú pohodlne zvoliť jednoduchým otočením hlavy pracovného nadstavca. Koncept čistiaceho prostriedku 2 v 1 zaisťuje optimálne nanášanie čistiaceho prostriedku v závislosti od oblasti použitia. Vďaka pripojeniu Bluetooth k aplikácii Kärcher Home & Garden je možné tlak pohodlne nastaviť pomocou smartfónu. Aplikácia ponúka užitočného poradcu pri aplikácii a praktické tipy a triky.
Vlastnosti a výhody
Šikovný koncept zariadenia
- Konštrukcia zariadenia má usporiadané vstupy a výstupy pre káble a hadice. To zaisťuje voľný pohyb a pracovný priestor a vo všeobecnosti uľahčuje manipuláciu s káblami a hadicami.
- Správne zarovnanie zariadení s hadicovými a káblovými pripojeniami smerom k zdroju napájania a vody výrazne uľahčuje čistenie.
Multifunkčná tryska 4 v 1
- Mnoho možností čistenia vďaka 4 rôznym prúdom v jednom pracovnom nadstavci.
- Pre väčšie pohodlie nie je potrebné meniť nadstavec. Jednoducho otočte hlavu nadstavca a zmeňte tvar striekania.
Vysokotlaková hadica PremiumFlex
- Flexibilná hadica zaisťuje maximálnu flexibilitu, a tým aj maximálnu voľnosť pohybu.
- Vysokotlakovú hadicu ľahko naviňte a odvíjajte bez toho, aby sa vytvorili uzly.
Bubon na hadicu pre pohodlnú manipuláciu
- Vysokotlaková hadica je optimálne chránená a skladovaná tak, aby šetrila miesto.
- Pohodlná práca – hadica je vždy na dosah vďaka ľahkému rolovaniu a odvíjaniu.
- Nízke ťažisko pre bezpečnú polohu aj na šikmých povrchoch.
Vynikajúci výkon
- Vodou chladený motor zaujme obzvlášť dlhou životnosťou a vysokým výkonom.
Ergonomické prenášanie
- Teleskopická rukoväť s aretačným mechanizmom umožňuje jednoduché, pohodlné a ergonomické prenášanie.
- Kolieska s mäkkou štruktúrou komponentov umožňujú jednoduché a bezproblémové premiestňovanie zariadenia.
- Rukoväť na prenášanie umožňuje jednoduché a ergonomické zdvíhanie zariadenia.
Aplikácia Home & Garden
- Aplikácia Kärcher Home & Garden z vás urobí experta na čistenie.
- Využite naše rozsiahle znalosti spoločnosti Kärcher na dosiahnutie dokonalých výsledkov čistenia.
- Pohodlný komplexný servis - všetky informácie o zariadení, jeho aplikácii a našom portáli služieb.
Prvky udržateľnosti
- Dizajn s 30 % recyklovaného plastu¹⁾.
- Až o 80 % nižšia spotreba vody v porovnaní s bežnou záhradnou hadicou.²⁾
- Udržateľné obaly vyrobené z minimálne 80 % recyklovaného papiera.
Špecifikácie
Technické údaje
|Napätie (V)
|220 / 230
|Frekvencia (Hz)
|50
|Tlak (bar/MPa)
|20 - max. 180 / 2 - max. 18
|Prietok (l/h)
|max. 600
|Plošný výkon (m²/h)
|60
|Teplota vody na prívode (°C)
|max. 60
|Príkon (kW)
|3
|Napájací kábel (m)
|5
|Farba
|Žltá
|Hmotnosť bez príslušenstva (kg)
|19
|Hmotnosť vrátane obalu (kg)
|26,4
|Rozmery (d x š x v) (mm)
|465 x 354 x 750
¹⁾ Iba výrobok, všetky plastové diely okrem príslušenstva. / ²⁾ Vnútorná testovacia podmienka: Prietok vysokotlakového čističa je 40 % záhradnej hadice, pričom čas čistenia je polovičný. Prietok, skutočná úspora vody a času sa líšia v závislosti od triedy zariadenia, stupňa znečistenia a miesta. / ³⁾ V nastavení/úrovni eco!Mode sa spotreba vody zníži o 30 % a spotreba energie o 35 % v porovnaní s najvyšším nastavením (3. úroveň).
Balenie obsahuje
- Solar & Facade kit: K 7 (rad Comfort): eco!Booster, mäkká umývacia kefa na povrchy, predĺženie pracovného nadstavca
- Predĺženie pracovného nadstavca
- Čistiace prostriedky: Univerzálny čistiaci prostriedok RM 626, 1 l
- Vysokotlaková pištoľ: G 180 Q Connect
- Multifunkčné zariadenie 4 v 1
- eco!Booster
- Vysokotlaková hadica: 10 m, Premium Flex
- Adaptér pre pripojenie záhradnej hadice A3/4"
Výbava
- Podržanie redukcie tlaku na spúšti pištole
- Integrovaný bubon na vysokotlakovú hadicu
- Systém Quick Connect na strane stroja
- Použitie čistiaceho prostriedku: Koncept čistieho prostriedku 2v1
- Regulácia čistiaceho prostriedku pri aplikácii penovej trysky
- Teleskopická rukoväť
- Integrované držadlo
- Vodou chladený motor
- Integrovaný vodný filter
- Odkladanie príslušenstva na stroji
- 2 háky na kábel: S funkciou rýchleho odnímania
- Kolesá s mäkkým povrchom komponentov
- Pripojenie cez Bluetooth
- Obsluha pomocou aplikácie
- Smart služby/funkcie v aplikácii
Video
Oblasti využitia
- Terasa
- Ploty
- Záhradné steny a kamenné múry či bazény.
- Oblasti okolo domu a záhrady
- Autá
- Obytné automobily
- Bicykle
- Na čistenie motocyklov a skútrov
- Na čistenie záhradnej techniky, náradia
- Záhradný/terasový/balkónový nábytok
Príslušenstvo
Čistiace prostriedky
Vysokotlakový čistič K 7 Comfort Premium Connect Facade náhradný diel
Vysokotlakový čistič K 7 Comfort Premium Connect Facade náhradný diel