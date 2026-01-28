Vysokotlakový čistič K 2 Premium Power Control Home

Vysokotlakový čistič K 2 Premium Power Control s nádržkou na čistiace prostriedky na ľahké nečistoty. Zahŕňa praktické a užitočnéi tipy na čistenie prostredníctvom aplikácie. Súprava pre dom

Vysokotlakový čistič Kärcher K 2 Premium Power Control dosahuje ešte lepšie výsledky čistenia pomocou aplikácie Kärcher Home & Garden. Aplikácia obsahuje užitočného aplikačného konzultanta, ktorý pomáha používateľovi s praktickými tipmi a trikmi pre každú úlohu čistenia. Aplikácia tiež ponúka komplexnú službu vrátane informácií o zariadení, aplikácii a portáli Kärcher Service. Prístroj je vybavený vysokotlakovou pištoľou a 2 pracovnými nádstavcami s adaptérom Quick Connect vrátane súpravy pre dom s povrchovým čističom T 1 a 500 ml saponátu "Patio & Deck" poskytuje čistenie väčších plôch bez rozstrekovania. Úroveň tlaku je možné nastaviť priamo na nádstavci Click Vario Power - pre maximálnu kontrolu pri každej úlohe čistenia. Zariadenie je tiež vybavené výškovo nastaviteľnou teleskopickou rukoväťou pre pohodlný transport a skladovanie, odnímateľnou nádržou na čistiaci prostriedok pre čisté plnenie, ako aj praktickými držiakmi na príslušenstvo, vysokotlakovou pištoľou a káblom. K 2 Premium Power Control je ideálny na čistenie napríklad bicyklov, záhradného náradia alebo záhradného nábytku.

Vlastnosti a výhody
Vysokotlakový čistič Vysokotlakový čistič K 2 Premium Power Control Home: Aplikácia Home & Garden
Aplikácia Home & Garden
Aplikácia Kärcher Home & Garden z vás urobí experta na čistenie. Využite naše rozsiahle znalosti spoločnosti Kärcher na dosiahnutie dokonalých výsledkov čistenia. Pohodlný komplexný servis - všetky informácie o zariadení, jeho aplikácii a našom portáli služieb.
Vysokotlakový čistič Vysokotlakový čistič K 2 Premium Power Control Home: Vysokotlaková pištoľ a pracovný nádstavec Quick Connect
Vysokotlaková pištoľ a pracovný nádstavec Quick Connect
Jednoduché pripevnenie a otočenie - k dispozícii sú dva rôzne pracovné nádstavce. Optimálne nastavenie tlaku - je možné zvoliť tri stupne tlaku a jedno nastavenie čistiaceho prostriedku. Jednoduché ovládanie - symboly na pracovných nádstavcoch zobrazujú nastavenia, ktoré boli vykonané.
Vysokotlakový čistič Vysokotlakový čistič K 2 Premium Power Control Home: Výškovo nastaviteľná teleskopická rukoväť
Výškovo nastaviteľná teleskopická rukoväť
Pre pohodlnú výšku. K vysokotlakovému čističu si môžete objednať aj ďalšie doplnkové príslušenstvo pre ešte efektívnejšie čistenie spolu s čistiacimi prostriedkami určenými priamo pre použitie so strojmi Kärcher. Kompletne zasúvateľné pre optimálne odkladanie.
Praktická nádrž na čistiaci prostriedok
  • Čisté a pohodlné - nádrž na čistiaci prostriedok je možné vybrať a naplniť.
  • Praktická nádrž na čistiaci prostriedok zjednodušuje použitie čistiacich prostriedkov.
  • Čistiace prostriedky Kärcher zvyšujú efektivitu a vďaka ochrane a ošetrovaniu predlžujú radosť z výsledku.
Špecifikácie

Technické údaje

Druh prúdu (V/Hz) 220 - 240 / 50 - 60
Tlak (bar/MPa) 20 - max. 110 / 2 - max. 11
Prietok (l/h) max. 360
Plošný výkon (m²/h) 20
Teplota vody na prívode (°C) max. 40
Príkon (kW) 1,4
Napájací kábel (m) 5
Farba Žltá
Hmotnosť bez príslušenstva (kg) 4,1
Hmotnosť vrátane obalu (kg) 7,4
Rozmery (d x š x v) (mm) 246 x 280 x 586

Balenie obsahuje

  • Súprava pre domácnosť: Čistič povrchov T 1, prací prostriedok Patio & Deck, 0,5 l
  • Vysokotlaková pištoľ: G 120 Q
  • Pracovný nadstavec Vario Power Jet
  • Vario Power pracovný nadstavec
  • Rotačná tryska
  • Vysokotlaková hadica: 7 m
  • Adaptér pre pripojenie záhradnej hadice A3/4"

Výbava

  • Systém Quick Connect na strane stroja
  • Použitie čistiaceho prostriedku: Nádrž
  • Teleskopická rukoväť
  • Integrovaný vodný filter
Vysokotlakový čistič Vysokotlakový čistič K 2 Premium Power Control Home
Vysokotlakový čistič Vysokotlakový čistič K 2 Premium Power Control Home
Vysokotlakový čistič Vysokotlakový čistič K 2 Premium Power Control Home
Príslušenstvo
Čistiace prostriedky