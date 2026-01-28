Vysokotlakový čistič K 2 Premium Power Control Home
Vysokotlakový čistič K 2 Premium Power Control s nádržkou na čistiace prostriedky na ľahké nečistoty. Zahŕňa praktické a užitočnéi tipy na čistenie prostredníctvom aplikácie. Súprava pre dom
Vysokotlakový čistič Kärcher K 2 Premium Power Control dosahuje ešte lepšie výsledky čistenia pomocou aplikácie Kärcher Home & Garden. Aplikácia obsahuje užitočného aplikačného konzultanta, ktorý pomáha používateľovi s praktickými tipmi a trikmi pre každú úlohu čistenia. Aplikácia tiež ponúka komplexnú službu vrátane informácií o zariadení, aplikácii a portáli Kärcher Service. Prístroj je vybavený vysokotlakovou pištoľou a 2 pracovnými nádstavcami s adaptérom Quick Connect vrátane súpravy pre dom s povrchovým čističom T 1 a 500 ml saponátu "Patio & Deck" poskytuje čistenie väčších plôch bez rozstrekovania. Úroveň tlaku je možné nastaviť priamo na nádstavci Click Vario Power - pre maximálnu kontrolu pri každej úlohe čistenia. Zariadenie je tiež vybavené výškovo nastaviteľnou teleskopickou rukoväťou pre pohodlný transport a skladovanie, odnímateľnou nádržou na čistiaci prostriedok pre čisté plnenie, ako aj praktickými držiakmi na príslušenstvo, vysokotlakovou pištoľou a káblom. K 2 Premium Power Control je ideálny na čistenie napríklad bicyklov, záhradného náradia alebo záhradného nábytku.
Vlastnosti a výhody
Aplikácia Home & GardenAplikácia Kärcher Home & Garden z vás urobí experta na čistenie. Využite naše rozsiahle znalosti spoločnosti Kärcher na dosiahnutie dokonalých výsledkov čistenia. Pohodlný komplexný servis - všetky informácie o zariadení, jeho aplikácii a našom portáli služieb.
Vysokotlaková pištoľ a pracovný nádstavec Quick ConnectJednoduché pripevnenie a otočenie - k dispozícii sú dva rôzne pracovné nádstavce. Optimálne nastavenie tlaku - je možné zvoliť tri stupne tlaku a jedno nastavenie čistiaceho prostriedku. Jednoduché ovládanie - symboly na pracovných nádstavcoch zobrazujú nastavenia, ktoré boli vykonané.
Výškovo nastaviteľná teleskopická rukoväťPre pohodlnú výšku. K vysokotlakovému čističu si môžete objednať aj ďalšie doplnkové príslušenstvo pre ešte efektívnejšie čistenie spolu s čistiacimi prostriedkami určenými priamo pre použitie so strojmi Kärcher. Kompletne zasúvateľné pre optimálne odkladanie.
Praktická nádrž na čistiaci prostriedok
- Čisté a pohodlné - nádrž na čistiaci prostriedok je možné vybrať a naplniť.
- Praktická nádrž na čistiaci prostriedok zjednodušuje použitie čistiacich prostriedkov.
- Čistiace prostriedky Kärcher zvyšujú efektivitu a vďaka ochrane a ošetrovaniu predlžujú radosť z výsledku.
Špecifikácie
Technické údaje
|Druh prúdu (V/Hz)
|220 - 240 / 50 - 60
|Tlak (bar/MPa)
|20 - max. 110 / 2 - max. 11
|Prietok (l/h)
|max. 360
|Plošný výkon (m²/h)
|20
|Teplota vody na prívode (°C)
|max. 40
|Príkon (kW)
|1,4
|Napájací kábel (m)
|5
|Farba
|Žltá
|Hmotnosť bez príslušenstva (kg)
|4,1
|Hmotnosť vrátane obalu (kg)
|7,4
|Rozmery (d x š x v) (mm)
|246 x 280 x 586
Balenie obsahuje
- Súprava pre domácnosť: Čistič povrchov T 1, prací prostriedok Patio & Deck, 0,5 l
- Vysokotlaková pištoľ: G 120 Q
- Pracovný nadstavec Vario Power Jet
- Vario Power pracovný nadstavec
- Rotačná tryska
- Vysokotlaková hadica: 7 m
- Adaptér pre pripojenie záhradnej hadice A3/4"
Výbava
- Systém Quick Connect na strane stroja
- Použitie čistiaceho prostriedku: Nádrž
- Teleskopická rukoväť
- Integrovaný vodný filter