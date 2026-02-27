Vysokotlakový čistič K 5 Comfort Premium Garden

Vysokotlakový čistič K 5 Comfort Premium Garden s plošným výkonom 40 m²/h, vodou chladeným motorom, hadicou PremiumFlex a navijakom hadice. Vrátane súpravy pre záhradu.

Vysokotlakový čistič K 5 Comfort Premium Garden je ideálny na odstraňovanie mierneho znečistenia v domácnosti a aute. Je vybavený robustným, vodou chladeným motorom pre konzistentne vysoký čistiaci výkon. Súčasťou balenia je záhradná súprava s 10 m flexibilnou, robustnou a proti zlomeniu odolnou prívodnou hadicou a umývacou kefou na citlivé povrchy. Integrovaný navijak hadice s flexibilnou hadicou PremiumFlex umožňuje pohodlnú manipuláciu a zaisťuje dobrú voľnosť pohybu. Pištoľ G 180 Q COMFORT!Hold citeľne znižuje tlak pri držaní a tým zaisťuje čistenie bez únavy. Praktický systém Quick Connect umožňuje aj rýchle pripojenie a odpojenie vysokotlakovej hadice. Multifunkčný pracovný nadstavec 4 v 1 bez námahy prepína medzi 4 prúdmi otáčaním hlavy pracovného nadstavca a prispôsobuje sa tak rôznym čistiacim úlohám. Koncept čistiaceho prostriedku 2 v 1 navyše ponúka väčšie pohodlie a perfektné nanášanie čistiaceho prostriedku podľa danej úlohy. Káble a príslušenstvo je možné jednoducho a kompaktne uložiť na zariadení. Pre optimálnu podporu ponúka aplikácia Kärcher Home & Garden integrovaného poradcu pri použití, ako aj užitočné tipy a triky.

Vlastnosti a výhody
Šikovný koncept zariadenia
  • Konštrukcia zariadenia má usporiadané vstupy a výstupy pre káble a hadice. To zaisťuje voľný pohyb a pracovný priestor a vo všeobecnosti uľahčuje manipuláciu s káblami a hadicami.
  • Správne zarovnanie zariadení s hadicovými a káblovými pripojeniami smerom k zdroju napájania a vody výrazne uľahčuje čistenie.
Komfortná spúšťová pištoľ s COMFORT!Hold a rýchloupínacím systémom Quick Connect
  • COMFORT!Hold citeľne znižuje prítlak. Obzvlášť výhodné pri dlhodobom používaní pri čistení veľkých plôch.
  • Rýchlospojka Quick Connect pre jednoduché pripojenie vysokotlakovej hadice.
Multifunkčná tryska 4 v 1
  • Mnoho možností čistenia vďaka 4 rôznym prúdom v jednom pracovnom nadstavci.
  • Pre väčšie pohodlie nie je potrebné meniť nadstavec. Jednoducho otočte hlavu nadstavca a zmeňte tvar striekania.
Koncept čistieho prostriedku 2v1
  • Inovatívny koncept čistiaceho prostriedku poskytuje maximálnu flexibilitu a optimálne dávkovanie pre každú čistiacu úlohu.
  • Čistiaci prostriedok je možné dávkovať pomocou zariadenia a nadstavca Multi Jet alebo, pre viac peny, pomocou penovacej trysky vrátane dávkovania čistiaceho prostriedku.
  • Čistiace prostriedky Kärcher (voliteľne dostupné) nielen chránia a ošetrujú čistený povrch, ale prinášajú účinnejšie a trvácnejšie výsledky.
Vysokotlaková hadica PremiumFlex
  • Flexibilná hadica zaisťuje maximálnu flexibilitu, a tým aj maximálnu voľnosť pohybu.
  • Vysokotlakovú hadicu ľahko naviňte a odvíjajte bez toho, aby sa vytvorili uzly.
Bubon na hadicu pre pohodlnú manipuláciu
  • Vysokotlaková hadica je optimálne chránená a skladovaná tak, aby šetrila miesto.
  • Pohodlná práca – hadica je vždy na dosah vďaka ľahkému rolovaniu a odvíjaniu.
  • Nízke ťažisko pre bezpečnú polohu aj na šikmých povrchoch.
Vynikajúci výkon
  • Vodou chladený motor zaujme obzvlášť dlhou životnosťou a vysokým výkonom.
Ergonomické prenášanie
  • Teleskopická rukoväť s aretačným mechanizmom umožňuje jednoduché, pohodlné a ergonomické prenášanie.
  • Kolieska s mäkkou štruktúrou komponentov umožňujú jednoduché a bezproblémové premiestňovanie zariadenia.
  • Rukoväť na prenášanie umožňuje jednoduché a ergonomické zdvíhanie zariadenia.
Aplikácia Home & Garden
  • Aplikácia Kärcher Home & Garden z vás urobí experta na čistenie.
  • Využite naše rozsiahle znalosti spoločnosti Kärcher na dosiahnutie dokonalých výsledkov čistenia.
  • Pohodlný komplexný servis - všetky informácie o zariadení, jeho aplikácii a našom portáli služieb.
Prvky udržateľnosti
  • Dizajn s 25 % recyklovaného plastu¹⁾.
  • Až o 80 % nižšia spotreba vody v porovnaní s bežnou záhradnou hadicou.²⁾
  • Obal vyrobený z minimálne 80 % recyklovaného papiera.
Špecifikácie

Technické údaje

Napätie (V) 230
Frekvencia (Hz) 50
Tlak (bar/MPa) 20 - max. 145 / 2 - max. 14,5
Prietok (l/h) max. 500
Plošný výkon (m²/h) 40
Teplota vody na prívode (°C) max. 40
menovitý príkon (kW) 2,1
Napájací kábel (m) 5
Farba Žltá
Hmotnosť bez príslušenstva (kg) 13,3
Hmotnosť vrátane obalu (kg) 20,1
Rozmery (d x š x v) (mm) 417 x 346 x 668

¹⁾ Iba výrobok, všetky plastové diely okrem príslušenstva. / ²⁾ Vnútorná testovacia podmienka: Prietok vysokotlakového čističa je 40 % záhradnej hadice, pričom čas čistenia je polovičný. Prietok, skutočná úspora vody a času sa líšia v závislosti od triedy zariadenia, stupňa znečistenia a miesta.

Balenie obsahuje

  • Garden kit: K 5 (rad Comfort): Sada hadíc, umývacia kefa
  • Čistiace prostriedky: Univerzálny čistiaci prostriedok RM 626, 1 l
  • Vysokotlaková pištoľ: G 180 Q COMFORT!Hold
  • Vysokotlaková hadica: 10 m, Premium Flex
  • Adaptér pre pripojenie záhradnej hadice A3/4"

Výbava

  • Podržanie redukcie tlaku na spúšti pištole
  • Integrovaný bubon na vysokotlakovú hadicu
  • Systém Quick Connect na strane stroja
  • Použitie čistiaceho prostriedku: Koncept čistieho prostriedku 2v1
  • Regulácia čistiaceho prostriedku pri aplikácii penovej trysky
  • Teleskopická rukoväť
  • Vodou chladený motor
  • Materiál čerpadla: Hliník
  • Integrovaný vodný filter
  • Nasávanie vody
  • Odkladanie príslušenstva na stroji
  • 2 háky na kábel: S funkciou rýchleho odnímania
Vysokotlakový čistič Vysokotlakový čistič K 5 Comfort Premium Garden

Oblasti využitia
  • Bicykle
  • Na čistenie záhradnej techniky, náradia
  • Záhradný/terasový/balkónový nábytok
  • Oblasti okolo domu a záhrady
  • Na čistenie motocyklov a skútrov
  • Malé autá
  • Vonkajšie schody
  • Na čistenie stredne veľkých vozidiel
  • Záhradné steny a kamenné múry či bazény.
  • Fasáda
