Vysokotlakový čistič K 2 Horizontal VPS

Malý a kompaktný: K 2 Horizontal VPS je perfektný vysokotlakový čistič na príležitostné použitie a ľahké znečistenie, napríklad na bicykloch, záhradnom náradí či na vonkajšom nábytku.

Rýchly ako blesk: ultrakompaktný a priestorovo úsporný horizontálny vysokotlakový čistič K 2 VPS v krátkom čase odstráni nečistoty z malých povrchov a vozidiel, záhradného náradia a záhradného nábytku. Prístroj je ideálny na všetky príležitostné upratovacie úkony v domácnosti a na záhrade. Vďaka pracovnému nadstavcu Vario Power (VPS) je možné jednoduchým otáčaním ľahko nastaviť tlak vody tak, aby vyhovoval povrchu. Vďaka nízkej hmotnosti a praktickej integrovanej rukoväti na prenášanie môžete K 2 Horizontal VPS ľahko prepravovať tam, kde je to potrebné. Pre väčšie pohodlie umožňuje systém Quick Connect jednoduché zacvaknutie a vytiahnutie 3-metrovej vysokotlakovej hadice zo zariadenia a pištole. Spúšťovú pištoľ a pracovný nadstavec je možné pre pohodlie uložiť na samotné zariadenie. Kábel sa šikovne omotáva okolo základne zariadenia.

Vlastnosti a výhody
Vysokotlakový čistič Vysokotlakový čistič K 2 Horizontal VPS: Ultrakompaktné priestorovo úsporné zariadenie
Ultrakompaktné priestorovo úsporné zariadenie
Pre nekomplikované odkladanie nenáročné na miesto, aj v malých priestoroch. Dá sa nosiť iba jednou rukou.
Vysokotlakový čistič Vysokotlakový čistič K 2 Horizontal VPS: Integrovaná sacia hadica na čistiaci prostriedok
Integrovaná sacia hadica na čistiaci prostriedok
Pohodlné a jednoduché používanie čistiacich prostriedkov. Čistiace prostriedky Kärcher (voliteľne dostupné) nielen chránia a ošetrujú čistený povrch, ale prinášajú účinnejšie a trvácnejšie výsledky.
Vysokotlakový čistič Vysokotlakový čistič K 2 Horizontal VPS: Upratané a zorganizované
Upratané a zorganizované
Hadicu, pracovný nadstavec, pištoľ a kábel je možné uložiť priamo pri zariadení.
Špecifikácie

Technické údaje

Počet fáz prúdu (Ph) 1
Napätie (V) 220 / 240
Frekvencia (Hz) 50 / 60
Tlak (bar) 20 - max. 110
Prietok (l/h) max. 360
Plošný výkon (m²/h) 20
Teplota vody na prívode (°C) max. 40
Príkon (W) 1400
Napájací kábel (m) 5
Farba Žltá
Hmotnosť bez príslušenstva (kg) 3,5
Hmotnosť vrátane obalu (kg) 4,9
Rozmery (d x š x v) (mm) 380 x 197 x 248

Balenie obsahuje

  • Vysokotlaková pištoľ: G 120 Q
  • Pracovný nadstavec Vario Power Jet
  • Adaptér pre pripojenie záhradnej hadice A3/4"

Výbava

  • Systém Quick Connect na strane stroja
  • Použitie čistiaceho prostriedku: Nasávacia hadica
  • Integrovaný vodný filter
  • Navíjanie kábla
Vysokotlakový čistič Vysokotlakový čistič K 2 Horizontal VPS
Príslušenstvo
Čistiace prostriedky
Vysokotlakový čistič K 2 Horizontal VPS náhradný diel

Nájdite diely a schémy pre vaše čistiace zariadenie Kärcher. Kliknutím na „Nájsť diely“ vyhľadáte náhradné diely alebo kontaktujte autorizovaného predajcu, predajne Kärcher