Vysokotlakový čistič K 2 Horizontal VPS
Malý a kompaktný: K 2 Horizontal VPS je perfektný vysokotlakový čistič na príležitostné použitie a ľahké znečistenie, napríklad na bicykloch, záhradnom náradí či na vonkajšom nábytku.
Rýchly ako blesk: ultrakompaktný a priestorovo úsporný horizontálny vysokotlakový čistič K 2 VPS v krátkom čase odstráni nečistoty z malých povrchov a vozidiel, záhradného náradia a záhradného nábytku. Prístroj je ideálny na všetky príležitostné upratovacie úkony v domácnosti a na záhrade. Vďaka pracovnému nadstavcu Vario Power (VPS) je možné jednoduchým otáčaním ľahko nastaviť tlak vody tak, aby vyhovoval povrchu. Vďaka nízkej hmotnosti a praktickej integrovanej rukoväti na prenášanie môžete K 2 Horizontal VPS ľahko prepravovať tam, kde je to potrebné. Pre väčšie pohodlie umožňuje systém Quick Connect jednoduché zacvaknutie a vytiahnutie 3-metrovej vysokotlakovej hadice zo zariadenia a pištole. Spúšťovú pištoľ a pracovný nadstavec je možné pre pohodlie uložiť na samotné zariadenie. Kábel sa šikovne omotáva okolo základne zariadenia.
Vlastnosti a výhody
Ultrakompaktné priestorovo úsporné zariadeniePre nekomplikované odkladanie nenáročné na miesto, aj v malých priestoroch. Dá sa nosiť iba jednou rukou.
Integrovaná sacia hadica na čistiaci prostriedokPohodlné a jednoduché používanie čistiacich prostriedkov. Čistiace prostriedky Kärcher (voliteľne dostupné) nielen chránia a ošetrujú čistený povrch, ale prinášajú účinnejšie a trvácnejšie výsledky.
Upratané a zorganizovanéHadicu, pracovný nadstavec, pištoľ a kábel je možné uložiť priamo pri zariadení.
Špecifikácie
Technické údaje
|Počet fáz prúdu (Ph)
|1
|Napätie (V)
|220 / 240
|Frekvencia (Hz)
|50 / 60
|Tlak (bar)
|20 - max. 110
|Prietok (l/h)
|max. 360
|Plošný výkon (m²/h)
|20
|Teplota vody na prívode (°C)
|max. 40
|Príkon (W)
|1400
|Napájací kábel (m)
|5
|Farba
|Žltá
|Hmotnosť bez príslušenstva (kg)
|3,5
|Hmotnosť vrátane obalu (kg)
|4,9
|Rozmery (d x š x v) (mm)
|380 x 197 x 248
Balenie obsahuje
- Vysokotlaková pištoľ: G 120 Q
- Pracovný nadstavec Vario Power Jet
- Adaptér pre pripojenie záhradnej hadice A3/4"
Výbava
- Systém Quick Connect na strane stroja
- Použitie čistiaceho prostriedku: Nasávacia hadica
- Integrovaný vodný filter
- Navíjanie kábla
