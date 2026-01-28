Vysokotlakový čistič K 5 WCM

Výkon, ktorý presvedčí: Vysokotlakový čistič K 5 WCM s vodou chladeným a výkonným motorom je ideálny na odstraňovanie nečistôt na cestách, terasách a vozidlách.

Výkon, ktorý zaujme: Vysokotlakový čistič K 5 WCM s výkonným motorom s dlhou životnosťou a vodou chladeným okamžite odstráni nečistoty. Chodníky, terasy a vozidlá je možné okamžite vyčistiť pomocou striekacích nadstavcov. Tlak na nadstavci Vario Power je možné pohodlne nastaviť jednoduchým otáčaním – pre mimoriadne účinné a šetrné čistenie. Medzi ďalšie vynikajúce vlastnosti patrí rotačná tryska s rotačným bodovým prúdom a vodný filter, ktorý spoľahlivo chráni čerpadlo pred časticami nečistôt.

Vlastnosti a výhody
Integrovaná sacia hadica na čistiaci prostriedok
  • Pohodlné a jednoduché používanie čistiacich prostriedkov.
  • Čistiace prostriedky Kärcher (voliteľne dostupné) nielen chránia a ošetrujú čistený povrch, ale prinášajú účinnejšie a trvácnejšie výsledky.
Upratané a zorganizované
  • Hadicu, pracovný nadstavec, pištoľ a kábel je možné uložiť priamo pri zariadení.
Vysokotlaková hadica PremiumFlex
  • Flexibilná hadica zaisťuje maximálnu flexibilitu, a tým aj maximálnu voľnosť pohybu.
  • Vysokotlakovú hadicu ľahko naviňte a odvíjajte bez toho, aby sa vytvorili uzly.
Systém Quick Connect
  • Vysokotlaková hadica sa dá rýchlo a pohodlne napojiť a opäť odpojiť od stroja a pištole. Šetrí to čas a náklady.
Špecifikácie

Technické údaje

Napätie (V) 230
Frekvencia (Hz) 50
Tlak (bar/MPa) 20 - max. 145 / 2 - max. 14,5
Prietok (l/h) max. 500
Plošný výkon (m²/h) 40
Teplota vody na prívode (°C) max. 40
Príkon (kW) 2,1
Napájací kábel (m) 5
Farba Žltá
Hmotnosť bez príslušenstva (kg) 12,5
Hmotnosť vrátane obalu (kg) 15,9
Rozmery (d x š x v) (mm) 369 x 329 x 901

Balenie obsahuje

  • Vysokotlaková pištoľ: G 180 Q
  • Pracovný nadstavec Vario Power Jet
  • Rotačná tryska
  • Vysokotlaková hadica: 8 m
  • Adaptér pre pripojenie záhradnej hadice A3/4"

Výbava

  • Použitie čistiaceho prostriedku: Nasávacia hadica
  • Vodou chladený motor
  • Materiál čerpadla: Hliník
  • Integrovaný vodný filter
  • Nasávanie vody
Vysokotlakový čistič Vysokotlakový čistič K 5 WCM
Video

Oblasti využitia
  • Záhradné steny a kamenné múry či bazény.
  • Vonkajšie schody
  • Oblasti okolo domu a záhrady
  • Záhradný/terasový/balkónový nábytok
  • Na čistenie záhradnej techniky, náradia
  • Na čistenie stredne veľkých vozidiel
  • Na čistenie motocyklov a skútrov
  • Bicykle
Príslušenstvo
Čistiace prostriedky