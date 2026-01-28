Vysokotlakový čistič K 5 WCM
Výkon, ktorý presvedčí: Vysokotlakový čistič K 5 WCM s vodou chladeným a výkonným motorom je ideálny na odstraňovanie nečistôt na cestách, terasách a vozidlách.
Výkon, ktorý zaujme: Vysokotlakový čistič K 5 WCM s výkonným motorom s dlhou životnosťou a vodou chladeným okamžite odstráni nečistoty. Chodníky, terasy a vozidlá je možné okamžite vyčistiť pomocou striekacích nadstavcov. Tlak na nadstavci Vario Power je možné pohodlne nastaviť jednoduchým otáčaním – pre mimoriadne účinné a šetrné čistenie. Medzi ďalšie vynikajúce vlastnosti patrí rotačná tryska s rotačným bodovým prúdom a vodný filter, ktorý spoľahlivo chráni čerpadlo pred časticami nečistôt.
Vlastnosti a výhody
Integrovaná sacia hadica na čistiaci prostriedok
- Pohodlné a jednoduché používanie čistiacich prostriedkov.
- Čistiace prostriedky Kärcher (voliteľne dostupné) nielen chránia a ošetrujú čistený povrch, ale prinášajú účinnejšie a trvácnejšie výsledky.
Upratané a zorganizované
- Hadicu, pracovný nadstavec, pištoľ a kábel je možné uložiť priamo pri zariadení.
Vysokotlaková hadica PremiumFlex
- Flexibilná hadica zaisťuje maximálnu flexibilitu, a tým aj maximálnu voľnosť pohybu.
- Vysokotlakovú hadicu ľahko naviňte a odvíjajte bez toho, aby sa vytvorili uzly.
Systém Quick Connect
- Vysokotlaková hadica sa dá rýchlo a pohodlne napojiť a opäť odpojiť od stroja a pištole. Šetrí to čas a náklady.
Špecifikácie
Technické údaje
|Napätie (V)
|230
|Frekvencia (Hz)
|50
|Tlak (bar/MPa)
|20 - max. 145 / 2 - max. 14,5
|Prietok (l/h)
|max. 500
|Plošný výkon (m²/h)
|40
|Teplota vody na prívode (°C)
|max. 40
|Príkon (kW)
|2,1
|Napájací kábel (m)
|5
|Farba
|Žltá
|Hmotnosť bez príslušenstva (kg)
|12,5
|Hmotnosť vrátane obalu (kg)
|15,9
|Rozmery (d x š x v) (mm)
|369 x 329 x 901
Balenie obsahuje
- Vysokotlaková pištoľ: G 180 Q
- Pracovný nadstavec Vario Power Jet
- Rotačná tryska
- Vysokotlaková hadica: 8 m
- Adaptér pre pripojenie záhradnej hadice A3/4"
Výbava
- Použitie čistiaceho prostriedku: Nasávacia hadica
- Vodou chladený motor
- Materiál čerpadla: Hliník
- Integrovaný vodný filter
- Nasávanie vody
Video
Oblasti využitia
- Záhradné steny a kamenné múry či bazény.
- Vonkajšie schody
- Oblasti okolo domu a záhrady
- Záhradný/terasový/balkónový nábytok
- Na čistenie záhradnej techniky, náradia
- Na čistenie stredne veľkých vozidiel
- Na čistenie motocyklov a skútrov
- Bicykle