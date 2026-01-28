Vysokotlakový čistič K 6 Special

Vysokotlakový čistič K 6 Special s vodou chladeným motorom je ideálnym zariadením na časté používanie a na riešenie značných nečistôt na cestách, veľkých autách alebo v bazénoch.

Vysokotlakový čistič K 6 Special je vybavený vodou chladeným motorom a bol navrhnutý na časté čistenie, ako aj na riešenie značných úrovní nečistôt, s ktorými sa často stretávame na cestách, v bazénoch, vo veľkých vozidlách atď. Sortiment vybavenia zahŕňa vysokotlakovú pištoľ s praktickým adaptérom Quick Connect cez vysokotlakovú hadicu s dĺžkou 10 m, spoľahlivý vodný filter, ktorý chráni čerpadlo, Vario Power (VPS) pracovný nadstavec a rotačnú trysku. Nastavenie tlaku na VPS je možné nastaviť jednoduchým otočením ruky a rotačná tryska skráti prácu aj s tými najodolnejšími nečistotami.

Vlastnosti a výhody
Vynikajúci výkon
Vynikajúci výkon
Vodou chladený motor je moderný a vyznačuje sa obzvlášť dlhou životnosťou.
Plug 'n' Clean
Plug 'n' Clean
Rýchlo, jednoducho, pohodlne sa vďaka systému Plug ‘n‘Clean dá čistiaci prostriedok vymeniť iba jedným pohybom ruky.
Rýchlospojka Quick Connect
Rýchlospojka Quick Connect
Vysokotlaková hadica sa dá rýchlo a pohodlne napojiť a opäť odpojiť od stroja a pištole. Šetrí to čas a náklady.
Odkladanie na hák
  • Hák pre uloženie kábla priamo na stroji.
Špecifikácie

Technické údaje

Napätie (V) 230
Frekvencia (Hz) 50
Tlak (bar/MPa) 20 - max. 160 / 2 - max. 16
Prietok (l/h) max. 600
Plošný výkon (m²/h) 60
Teplota vody na prívode (°C) max. 60
Príkon (kW) 3
Napájací kábel (m) 5
Farba Žltá
Hmotnosť bez príslušenstva (kg) 18,9
Hmotnosť vrátane obalu (kg) 22,5
Rozmery (d x š x v) (mm) 404 x 461 x 968

Balenie obsahuje

  • Vysokotlaková pištoľ: G 180 Q
  • Rotačná tryska
  • Vysokotlaková hadica: 10 m
  • Adaptér pre pripojenie záhradnej hadice A3/4"

Výbava

  • Pracovný nadstavec Vario Power Jet
  • Systém Quick Connect na strane stroja
  • Použitie čistiaceho prostriedku: Systém Plug 'n' Clean
  • Vodou chladený motor
  • Integrovaný vodný filter
Oblasti využitia
  • Bicykle
  • Na čistenie záhradnej techniky, náradia
  • Záhradný/terasový/balkónový nábytok
  • Oblasti okolo domu a záhrady
  • Na čistenie motocyklov a skútrov
  • Malé autá
  • Vonkajšie schody
  • Na čistenie stredne veľkých vozidiel
  • Záhradné steny a kamenné múry či bazény.
  • Obytné automobily
Príslušenstvo
Čistiace prostriedky