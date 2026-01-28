Vysokotlakový čistič K 6 Special
Vysokotlakový čistič K 6 Special s vodou chladeným motorom je ideálnym zariadením na časté používanie a na riešenie značných nečistôt na cestách, veľkých autách alebo v bazénoch.
Vysokotlakový čistič K 6 Special je vybavený vodou chladeným motorom a bol navrhnutý na časté čistenie, ako aj na riešenie značných úrovní nečistôt, s ktorými sa často stretávame na cestách, v bazénoch, vo veľkých vozidlách atď. Sortiment vybavenia zahŕňa vysokotlakovú pištoľ s praktickým adaptérom Quick Connect cez vysokotlakovú hadicu s dĺžkou 10 m, spoľahlivý vodný filter, ktorý chráni čerpadlo, Vario Power (VPS) pracovný nadstavec a rotačnú trysku. Nastavenie tlaku na VPS je možné nastaviť jednoduchým otočením ruky a rotačná tryska skráti prácu aj s tými najodolnejšími nečistotami.
Vlastnosti a výhody
Vynikajúci výkonVodou chladený motor je moderný a vyznačuje sa obzvlášť dlhou životnosťou.
Plug 'n' CleanRýchlo, jednoducho, pohodlne sa vďaka systému Plug ‘n‘Clean dá čistiaci prostriedok vymeniť iba jedným pohybom ruky.
Rýchlospojka Quick ConnectVysokotlaková hadica sa dá rýchlo a pohodlne napojiť a opäť odpojiť od stroja a pištole. Šetrí to čas a náklady.
Odkladanie na hák
- Hák pre uloženie kábla priamo na stroji.
Špecifikácie
Technické údaje
|Napätie (V)
|230
|Frekvencia (Hz)
|50
|Tlak (bar/MPa)
|20 - max. 160 / 2 - max. 16
|Prietok (l/h)
|max. 600
|Plošný výkon (m²/h)
|60
|Teplota vody na prívode (°C)
|max. 60
|Príkon (kW)
|3
|Napájací kábel (m)
|5
|Farba
|Žltá
|Hmotnosť bez príslušenstva (kg)
|18,9
|Hmotnosť vrátane obalu (kg)
|22,5
|Rozmery (d x š x v) (mm)
|404 x 461 x 968
Balenie obsahuje
- Vysokotlaková pištoľ: G 180 Q
- Rotačná tryska
- Vysokotlaková hadica: 10 m
- Adaptér pre pripojenie záhradnej hadice A3/4"
Výbava
- Pracovný nadstavec Vario Power Jet
- Systém Quick Connect na strane stroja
- Použitie čistiaceho prostriedku: Systém Plug 'n' Clean
- Vodou chladený motor
- Integrovaný vodný filter
Oblasti využitia
- Bicykle
- Na čistenie záhradnej techniky, náradia
- Záhradný/terasový/balkónový nábytok
- Oblasti okolo domu a záhrady
- Na čistenie motocyklov a skútrov
- Malé autá
- Vonkajšie schody
- Na čistenie stredne veľkých vozidiel
- Záhradné steny a kamenné múry či bazény.
- Obytné automobily