Vysokotlakový čistič K 2 Premium FJ Home BB

Dovidenia špine: udržujte svoj majetok, záhradný nábytok a menšie záhradné plochy čo najlepšie s vysokotlakovým čističom K 2 Premium FJ Home. So súpravou pre domácnosť a penovacou tryskou.

Rozlúčte sa s nečistotami na autách, schodoch, záhradnom náradí a vonkajšom nábytku: vysokotlakový čistič K 2 Premium Home FJ vrátane Home Kit s čističom povrchov T 1 a 500 ml čistiaceho prostriedku Patio & Deck je ideálnym riešením na čistenie väčších plôch bez striekania. K 2 Premium Home FJ s jedným pracovným nadstavcom a rotačnou tryskou je ideálnym riešením pre akékoľvek príležitostné upratovacie úlohy v okolí vášho pozemku. S pridanou penovacou tryskou a 500 ml autošampónu pre maximálnu schopnosť rozpúšťať nečistoty. Vďaka hladkému chodu kolies sa K 2 Premium Home FJ ľahko prepravuje kamkoľvek je to potrebné. Pre väčšie pohodlie umožňuje systém Quick Connect jednoduché zacvaknutie a vytiahnutie 4-metrovej vysokotlakovej hadice zo zariadenia a pištole. Všetko dodávané príslušenstvo je možné ľahko uložiť do samotného K 2 Premium Home FJ.

Vlastnosti a výhody
Vysokotlakový čistič Vysokotlakový čistič K 2 Premium FJ Home BB: Upratané a zorganizované
Upratané a zorganizované
Hadicu, pracovné nadstavce, spúšťovú pištoľ a kábel skladujte priestorovo úsporným a úhľadným spôsobom.
Vysokotlakový čistič Vysokotlakový čistič K 2 Premium FJ Home BB: Veľké kolesá
Veľké kolesá
Pre bezpečnú a pohodlnú prepravu aj na neschodnom teréne, ako sú napríklad záhradné chodníky. Jednoduché manévrovanie.
Vysokotlakový čistič Vysokotlakový čistič K 2 Premium FJ Home BB: Systém Quick Connect
Systém Quick Connect
Vysokotlaková hadica sa dá rýchlo a pohodlne napojiť a opäť odpojiť od stroja a pištole. Šetrí to čas a náklady.
Špecifikácie

Technické údaje

Napätie (V) 220 / 240
Frekvencia (Hz) 50 / 60
Tlak (bar/MPa) max. 110 / max. 11
Prietok (l/h) max. 360
Plošný výkon (m²/h) 20
Teplota vody na prívode (°C) max. 40
Príkon (kW) 1,4
Napájací kábel (m) 5
Farba Žltá
Hmotnosť bez príslušenstva (kg) 4,2
Hmotnosť vrátane obalu (kg) 7,8
Rozmery (d x š x v) (mm) 242 x 285 x 790

Balenie obsahuje

  • Súprava pre domácnosť: Čistič povrchov T 1, prací prostriedok Patio & Deck, 0,5 l
  • Predĺženie pracovného nadstavca
  • Penovacia tryska: 0.3 l
  • Čistiace prostriedky: Autošampón RM 562
  • Vysokotlaková pištoľ: G 120 Q
  • Pracovný nadstavec s 1 druhom nastavenia prúdu
  • Rotačná tryska
  • Vysokotlaková hadica: 4 m
  • Adaptér pre pripojenie záhradnej hadice A3/4"

Výbava

  • Systém Quick Connect na strane stroja
  • Použitie čistiaceho prostriedku: Nasávacia hadica
  • Integrovaný vodný filter
Vysokotlakový čistič Vysokotlakový čistič K 2 Premium FJ Home BB
Vysokotlakový čistič Vysokotlakový čistič K 2 Premium FJ Home BB
Príslušenstvo
Čistiace prostriedky
Vysokotlakový čistič K 2 Premium FJ Home BB náhradný diel

Nájdite diely a schémy pre vaše čistiace zariadenie Kärcher. Kliknutím na „Nájsť diely“ vyhľadáte náhradné diely alebo kontaktujte autorizovaného predajcu, predajne Kärcher