Vysokotlakový čistič K 2 Premium FJ Home BB
Dovidenia špine: udržujte svoj majetok, záhradný nábytok a menšie záhradné plochy čo najlepšie s vysokotlakovým čističom K 2 Premium FJ Home. So súpravou pre domácnosť a penovacou tryskou.
Rozlúčte sa s nečistotami na autách, schodoch, záhradnom náradí a vonkajšom nábytku: vysokotlakový čistič K 2 Premium Home FJ vrátane Home Kit s čističom povrchov T 1 a 500 ml čistiaceho prostriedku Patio & Deck je ideálnym riešením na čistenie väčších plôch bez striekania. K 2 Premium Home FJ s jedným pracovným nadstavcom a rotačnou tryskou je ideálnym riešením pre akékoľvek príležitostné upratovacie úlohy v okolí vášho pozemku. S pridanou penovacou tryskou a 500 ml autošampónu pre maximálnu schopnosť rozpúšťať nečistoty. Vďaka hladkému chodu kolies sa K 2 Premium Home FJ ľahko prepravuje kamkoľvek je to potrebné. Pre väčšie pohodlie umožňuje systém Quick Connect jednoduché zacvaknutie a vytiahnutie 4-metrovej vysokotlakovej hadice zo zariadenia a pištole. Všetko dodávané príslušenstvo je možné ľahko uložiť do samotného K 2 Premium Home FJ.
Vlastnosti a výhody
Upratané a zorganizovanéHadicu, pracovné nadstavce, spúšťovú pištoľ a kábel skladujte priestorovo úsporným a úhľadným spôsobom.
Veľké kolesáPre bezpečnú a pohodlnú prepravu aj na neschodnom teréne, ako sú napríklad záhradné chodníky. Jednoduché manévrovanie.
Systém Quick ConnectVysokotlaková hadica sa dá rýchlo a pohodlne napojiť a opäť odpojiť od stroja a pištole. Šetrí to čas a náklady.
Špecifikácie
Technické údaje
|Napätie (V)
|220 / 240
|Frekvencia (Hz)
|50 / 60
|Tlak (bar/MPa)
|max. 110 / max. 11
|Prietok (l/h)
|max. 360
|Plošný výkon (m²/h)
|20
|Teplota vody na prívode (°C)
|max. 40
|Príkon (kW)
|1,4
|Napájací kábel (m)
|5
|Farba
|Žltá
|Hmotnosť bez príslušenstva (kg)
|4,2
|Hmotnosť vrátane obalu (kg)
|7,8
|Rozmery (d x š x v) (mm)
|242 x 285 x 790
Balenie obsahuje
- Súprava pre domácnosť: Čistič povrchov T 1, prací prostriedok Patio & Deck, 0,5 l
- Predĺženie pracovného nadstavca
- Penovacia tryska: 0.3 l
- Čistiace prostriedky: Autošampón RM 562
- Vysokotlaková pištoľ: G 120 Q
- Pracovný nadstavec s 1 druhom nastavenia prúdu
- Rotačná tryska
- Vysokotlaková hadica: 4 m
- Adaptér pre pripojenie záhradnej hadice A3/4"
Výbava
- Systém Quick Connect na strane stroja
- Použitie čistiaceho prostriedku: Nasávacia hadica
- Integrovaný vodný filter
Príslušenstvo
Čistiace prostriedky
Vysokotlakový čistič K 2 Premium FJ Home BB náhradný diel
