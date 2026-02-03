Vysokotlakový čistič K 2 Power Control Car & Home
S podporou aplikácie je vysokotlakový čistič je K 2 Power Control vhodný napríklad na čistenie bicyklov, záhradného náradia alebo záhradného nábytku. So súpravou pre dom a auto.
Aplikácia Kärcher pre domácnosť a záhradu premení každého používateľa na odborníka na čistenie - a umožňuje dôkladnejšie výsledky čistenia pomocou vysokotlakového čističa Kärcher K 2 Power Control. Aplikácia obsahuje užitočného aplikačného konzultanta, ktorý pomáha používateľovi s praktickými tipmi a trikmi pre každú úlohu čistenia. Aplikácia tiež ponúka komplexnú službu vrátane informácií o zariadení, aplikácii a portáli služieb Kärcher. K 2 Power Control Home s povrchovým čističom T 1 a 500 ml saponátu "Patio & Deck" poskytuje čistenie väčších plôch bez rozstrekovania. Sada na čistenie automobilov obsahuje umývaciu kefku a penovú trysku, ktorá dodáva dobre priľnavú penu a 500 ml automobilového šampónu. Prístroj je vybavený vysokotlakovou pištoľou a dvoma pracovnými nadstavcami s adaptérom Quick Connect. Úroveň tlaku je možné nastaviť priamo na nadstavci Click Vario Power - pre maximálnu kontrolu pri každej úlohe čistenia. Prístroj ďalej disponuje výškovo nastaviteľnou teleskopickou rukoväťou pre pohodlný transport a skladovanie, sacou hadicou pre ľahké nanášanie čistiacich prostriedkov, praktickými držiakmi na príslušenstvo, vysokotlakovou pištoľou, ako aj päťmetrovou hadicou.
Vlastnosti a výhody
Aplikácia Home & GardenAplikácia Kärcher Home & Garden z vás urobí experta na čistenie. Využite naše rozsiahle znalosti spoločnosti Kärcher na dosiahnutie dokonalých výsledkov čistenia. Pohodlný komplexný servis - všetky informácie o zariadení, jeho aplikácii a našom portáli služieb.
Vysokotlaková pištoľ a pracovný nádstavec Quick ConnectJednoduché pripevnenie a otočenie - k dispozícii sú dva rôzne pracovné nádstavce. Optimálne nastavenie tlaku - je možné zvoliť tri stupne tlaku a jedno nastavenie čistiaceho prostriedku. Jednoduché ovládanie - symboly na pracovných nádstavcoch zobrazujú nastavenia, ktoré boli vykonané.
Výškovo nastaviteľná teleskopická rukoväťPre pohodlnú výšku. K vysokotlakovému čističu si môžete objednať aj ďalšie doplnkové príslušenstvo pre ešte efektívnejšie čistenie spolu s čistiacimi prostriedkami určenými priamo pre použitie so strojmi Kärcher. Kompletne zasúvateľné pre optimálne odkladanie.
Integrovaná sacia hadica
- Pre rýchle, jednoduché a pohodlné nanášanie čistiacich prostriedkov pomocou vysokotlakového čističa.
- Možno použiť bez komplikácií. Sacia hadica na použitie čistiacich prostriedkov.
Špecifikácie
Technické údaje
|Napätie (V)
|220 / 240
|Frekvencia (Hz)
|50 / 60
|Tlak (bar/MPa)
|20 - max. 110 / 2 - max. 11
|Prietok (l/h)
|max. 360
|Plošný výkon (m²/h)
|20
|Teplota vody na prívode (°C)
|max. 40
|Príkon (kW)
|1,4
|Napájací kábel (m)
|5
|Farba
|Žltá
|Hmotnosť bez príslušenstva (kg)
|4
|Hmotnosť vrátane obalu (kg)
|7,8
|Rozmery (d x š x v) (mm)
|246 x 280 x 586
Balenie obsahuje
- Súprava pre domácnosť: Čistič povrchov T 1, prací prostriedok Patio & Deck, 0,5 l
- Súprava pre autá: Umývacia kefa, penovacia tryska, čistiaci prostriedok autošampón, 0,5 l
- Vysokotlaková pištoľ: G 135 Q
- Pracovný nadstavec Vario Power Jet
- Rotačná tryska
- Vysokotlaková hadica: 5 m
- Adaptér pre pripojenie záhradnej hadice A3/4"
Výbava
- Systém Quick Connect na strane stroja
- Použitie čistiaceho prostriedku: Nasávanie
- Teleskopická rukoväť
- Integrovaný vodný filter
Oblasti využitia
- Bicykle
- Na čistenie záhradnej techniky, náradia
- Záhradný/terasový/balkónový nábytok
Príslušenstvo
Čistiace prostriedky
Vysokotlakový čistič K 2 Power Control Car & Home náhradný diel
Nájdite diely a schémy pre vaše čistiace zariadenie Kärcher. Kliknutím na „Nájsť diely“ vyhľadáte náhradné diely alebo kontaktujte autorizovaného predajcu, predajne Kärcher