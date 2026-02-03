Vysokotlakový čistič K 2 Power Control Car & Home

S podporou aplikácie je vysokotlakový čistič je K 2 Power Control vhodný napríklad na čistenie bicyklov, záhradného náradia alebo záhradného nábytku. So súpravou pre dom a auto.

Aplikácia Kärcher pre domácnosť a záhradu premení každého používateľa na odborníka na čistenie - a umožňuje dôkladnejšie výsledky čistenia pomocou vysokotlakového čističa Kärcher K 2 Power Control. Aplikácia obsahuje užitočného aplikačného konzultanta, ktorý pomáha používateľovi s praktickými tipmi a trikmi pre každú úlohu čistenia. Aplikácia tiež ponúka komplexnú službu vrátane informácií o zariadení, aplikácii a portáli služieb Kärcher. K 2 Power Control Home s povrchovým čističom T 1 a 500 ml saponátu "Patio & Deck" poskytuje čistenie väčších plôch bez rozstrekovania. Sada na čistenie automobilov obsahuje umývaciu kefku a penovú trysku, ktorá dodáva dobre priľnavú penu a 500 ml automobilového šampónu. Prístroj je vybavený vysokotlakovou pištoľou a dvoma pracovnými nadstavcami s adaptérom Quick Connect. Úroveň tlaku je možné nastaviť priamo na nadstavci Click Vario Power - pre maximálnu kontrolu pri každej úlohe čistenia. Prístroj ďalej disponuje výškovo nastaviteľnou teleskopickou rukoväťou pre pohodlný transport a skladovanie, sacou hadicou pre ľahké nanášanie čistiacich prostriedkov, praktickými držiakmi na príslušenstvo, vysokotlakovou pištoľou, ako aj päťmetrovou hadicou.

Vlastnosti a výhody
Vysokotlakový čistič Vysokotlakový čistič K 2 Power Control Car & Home: Aplikácia Home & Garden
Aplikácia Home & Garden
Aplikácia Kärcher Home & Garden z vás urobí experta na čistenie. Využite naše rozsiahle znalosti spoločnosti Kärcher na dosiahnutie dokonalých výsledkov čistenia. Pohodlný komplexný servis - všetky informácie o zariadení, jeho aplikácii a našom portáli služieb.
Vysokotlakový čistič Vysokotlakový čistič K 2 Power Control Car & Home: Vysokotlaková pištoľ a pracovný nádstavec Quick Connect
Vysokotlaková pištoľ a pracovný nádstavec Quick Connect
Jednoduché pripevnenie a otočenie - k dispozícii sú dva rôzne pracovné nádstavce. Optimálne nastavenie tlaku - je možné zvoliť tri stupne tlaku a jedno nastavenie čistiaceho prostriedku. Jednoduché ovládanie - symboly na pracovných nádstavcoch zobrazujú nastavenia, ktoré boli vykonané.
Vysokotlakový čistič Vysokotlakový čistič K 2 Power Control Car & Home: Výškovo nastaviteľná teleskopická rukoväť
Výškovo nastaviteľná teleskopická rukoväť
Pre pohodlnú výšku. K vysokotlakovému čističu si môžete objednať aj ďalšie doplnkové príslušenstvo pre ešte efektívnejšie čistenie spolu s čistiacimi prostriedkami určenými priamo pre použitie so strojmi Kärcher. Kompletne zasúvateľné pre optimálne odkladanie.
Integrovaná sacia hadica
  • Pre rýchle, jednoduché a pohodlné nanášanie čistiacich prostriedkov pomocou vysokotlakového čističa.
  • Možno použiť bez komplikácií. Sacia hadica na použitie čistiacich prostriedkov.
Špecifikácie

Technické údaje

Napätie (V) 220 / 240
Frekvencia (Hz) 50 / 60
Tlak (bar/MPa) 20 - max. 110 / 2 - max. 11
Prietok (l/h) max. 360
Plošný výkon (m²/h) 20
Teplota vody na prívode (°C) max. 40
Príkon (kW) 1,4
Napájací kábel (m) 5
Farba Žltá
Hmotnosť bez príslušenstva (kg) 4
Hmotnosť vrátane obalu (kg) 7,8
Rozmery (d x š x v) (mm) 246 x 280 x 586

Balenie obsahuje

  • Súprava pre domácnosť: Čistič povrchov T 1, prací prostriedok Patio & Deck, 0,5 l
  • Súprava pre autá: Umývacia kefa, penovacia tryska, čistiaci prostriedok autošampón, 0,5 l
  • Vysokotlaková pištoľ: G 135 Q
  • Pracovný nadstavec Vario Power Jet
  • Rotačná tryska
  • Vysokotlaková hadica: 5 m
  • Adaptér pre pripojenie záhradnej hadice A3/4"

Výbava

  • Systém Quick Connect na strane stroja
  • Použitie čistiaceho prostriedku: Nasávanie
  • Teleskopická rukoväť
  • Integrovaný vodný filter
Oblasti využitia
  • Bicykle
  • Na čistenie záhradnej techniky, náradia
  • Záhradný/terasový/balkónový nábytok
Príslušenstvo
Čistiace prostriedky
Vysokotlakový čistič K 2 Power Control Car & Home náhradný diel

Nájdite diely a schémy pre vaše čistiace zariadenie Kärcher. Kliknutím na „Nájsť diely“ vyhľadáte náhradné diely alebo kontaktujte autorizovaného predajcu, predajne Kärcher