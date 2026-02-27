Vysokotlakový čistič K 7 Smart Control Flex WSK
Pre väčší výkon: K 7 Smart Control Flex WSK s hadicou PremiumFlex, pištoľ G 180 Q Smart Control, vhodná na odolné nečistoty v celej domácnosti. Vrátane súpravy hadice.
Jednoducho pripojte vysokotlakový čistič K 7 Smart Control Flex WSK k aplikácii Kärcher Home & Garden vo svojom smartfóne cez Bluetooth. Poradca v aplikácii totiž poskytuje praktické tipy a triky pre mnohé čistiace situácie a čistiace úlohy. Aplikácia ponúka aj mnoho ďalších užitočných funkcií, ako sú montážne pokyny, pokyny na údržbu, ako aj servisný portál Kärcher. Ďalšou praktickou vlastnosťou je, že zariadenie má režim boost pre extra výkon a vysokotlakovú hadicu PremiumFlex. Úrovne tlaku je možné nastaviť na pištoli G 180 Q Smart Control s LCD displejom alebo preniesť do pištole cez aplikáciu pomocou aplikačného konzultanta. Medzi ďalšie podrobnosti výbavy patrí pracovný nadstavec 3 v 1 Multi Jet pre širokú škálu aplikácií bez nutnosti výmeny pracovného nadstavca, čistiaci systém Plug 'n' Clean, vysokokvalitná hliníková teleskopická rukoväť a parkovacia poloha, aby bolo príslušenstvo ľahko dostupné. So súpravou – pozostávajúcou z desaťmetrovej hadice PrimoFlex® (3/4"), adaptéra na kohútik G3/4, univerzálnej hadicovej prípojky a univerzálnej prípojky s Aqua Stop – je K 7 Smart Control WSK okamžite pripravený na akciu.
Vlastnosti a výhody
Pištoľ Smart Control s režimom boost a pracovným nadstavcom 3 v 1 Multi JetSpúšťová pištoľ s LCD displejom a tlačidlami na reguláciu tlaku alebo dávkovanie čistiaceho prostriedku. Zahŕňa režim Boost pre extra výkon pri riešení odolných nečistôt. Otočný Multi Jet 3 v 1 obsahuje tri rôzne trysky pre ľahkú výmenu. Quick Connect pre ľahké pripojenie vysokotlakovej hadice a príslušenstva.
Vysokotlaková hadica PremiumFlexFlexibilná hadica zaisťuje maximálnu flexibilitu, a tým aj maximálnu voľnosť pohybu. Vysokotlakovú hadicu ľahko naviňte a odvíjajte bez toho, aby sa vytvorili uzly.
Pripojí sa k aplikácii Kärcher Home & Garden cez BluetoothAplikácia Kärcher Home & Garden z vás urobí experta na čistenie. Využite naše rozsiahle znalosti spoločnosti Kärcher na dosiahnutie dokonalých výsledkov čistenia. Aplikácia prenáša optimálny tlak do tlakového čističa cez Bluetooth.
Plug 'n' Clean – čistiaci systém Kärcher
- Rýchlo, jednoducho, pohodlne sa vďaka systému Plug ‘n‘Clean dá čistiaci prostriedok vymeniť iba jedným pohybom ruky.
Špecifikácie
Technické údaje
|Počet fáz prúdu (Ph)
|1
|Napätie (V)
|230
|Frekvencia (Hz)
|50
|Tlak (bar/MPa)
|20 - max. 180 / 2 - max. 18
|Prietok (l/h)
|max. 600
|Plošný výkon (m²/h)
|60
|Teplota vody na prívode (°C)
|max. 60
|menovitý príkon (kW)
|3
|Napájací kábel (m)
|5
|Farba
|Žltá
|Hmotnosť bez príslušenstva (kg)
|17,3
|Hmotnosť vrátane obalu (kg)
|23,3
|Rozmery (d x š x v) (mm)
|458 x 330 x 669
Balenie obsahuje
- Vysokotlaková pištoľ: G 180 Q Smart Control
- Multi Jet 3-v-1
- Vysokotlaková hadica: 10 m, Premium Flex
- Adaptér pre pripojenie záhradnej hadice A3/4"
- Záhradná hadica: 10 m
Výbava
- Integrovaná úložná sieť
- Systém Quick Connect na strane stroja
- Použitie čistiaceho prostriedku: Systém Plug 'n' Clean
- Teleskopická rukoväť
- Vodou chladený motor
- Integrovaný vodný filter
- Pripojenie cez Bluetooth
- Obsluha pomocou aplikácie
- Smart služby/funkcie v aplikácii
Oblasti využitia
- Terasa
- Ploty
- Záhradné steny a kamenné múry či bazény.
- Oblasti okolo domu a záhrady
- Autá
- Obytné automobily
- Bicykle
- Na čistenie motocyklov a skútrov
- Na čistenie záhradnej techniky, náradia
- Záhradný/terasový/balkónový nábytok
Príslušenstvo
Čistiace prostriedky
Vysokotlakový čistič K 7 Smart Control Flex WSK náhradný diel
Nájdite diely a schémy pre vaše čistiace zariadenie Kärcher. Kliknutím na „Nájsť diely“ vyhľadáte náhradné diely alebo kontaktujte autorizovaného predajcu, predajne Kärcher