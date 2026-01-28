Vysokotlakový čistič K 4 Power Control Flex Home
K 4 Power Control Flex s hadicou PremiumFlex a pištoľou G 160 Q Power Control je vhodná na mierne znečistenie na terasách, záhradnom nábytku a autách. Vrátane súpravy pre domácnosť
Vysokotlakový čistič K 4 Power Control Flex Home neuveriteľne uľahčuje čistenie každého povrchu správnym tlakom. A vďaka aplikácii Kärcher Home & Garden je tiež veľmi jednoduché nájsť správny tlak. Aplikačný poradca integrovaný do aplikácie podporuje používateľov praktickými tipmi pre každú čistiacu situáciu a čistiacu úlohu – pre dokonalé výsledky čistenia. Pre maximálnu kontrolu je možné úroveň tlaku jednoducho nastaviť otáčaním pracovného nadstavca alebo skontrolovať na pištoli G 160 Q Power Control. K 4 Power Control Flex zaujme aj čistiacim systémom Kärcher Plug 'n' Clean pre jednoduchú výmenu čistiaceho prostriedku, vysokotlakovou hadicou PremiumFlex pre väčšie pohodlie, teleskopickou rukoväťou pre jednoduchú prepravu, systémom Quick Connect na úsporu času a námahy pri zacvakávaní vysokotlakovej hadice do a von z prístroja, ako aj pištoľou a parkovacou polohou na zaistenie vždy ľahko dostupného príslušenstva. Home Kit zaručuje čistenie väčších plôch v domácnosti bez striekajúcej vody a dodáva sa s čističom povrchov T 5 a 1 litrom čističa kameňa a fasád.
Vlastnosti a výhody
Vysokotlaková pištoľ Power Control s rýchlym pripojením a pracovné nadstavceOptimálne nastavenie pre každý povrch. Tri nastavenia tlaku a jedno nastavenie čistiaceho prostriedku. Plná kontrola - na manuálnom displeji sa zobrazia nastavenia, ktoré boli vykonané. Quick Connect pre ľahké pripojenie vysokotlakovej hadice a príslušenstva.
Vysokotlaková hadica PremiumFlexFlexibilná hadica zaisťuje maximálnu flexibilitu, a tým aj maximálnu voľnosť pohybu. Vysokotlakovú hadicu ľahko naviňte a odvíjajte bez toho, aby sa vytvorili uzly.
Aplikácia Home & GardenAplikácia Kärcher Home & Garden z vás urobí experta na čistenie. Využite naše rozsiahle znalosti spoločnosti Kärcher na dosiahnutie dokonalých výsledkov čistenia. Pohodlný komplexný servis - všetky informácie o zariadení, jeho aplikácii a našom portáli služieb.
Plug 'n' Clean – čistiaci systém Kärcher
- Rýchlo, jednoducho, pohodlne sa vďaka systému Plug ‘n‘Clean dá čistiaci prostriedok vymeniť iba jedným pohybom ruky.
Vynikajúci výkon
- Vodou chladený motor zaujme obzvlášť dlhou životnosťou a vysokým výkonom.
Špecifikácie
Technické údaje
|Napätie (V)
|230
|Frekvencia (Hz)
|50
|Tlak (bar/MPa)
|20 - max. 130 / 2 - max. 13
|Prietok (l/h)
|max. 420
|Plošný výkon (m²/h)
|30
|Teplota vody na prívode (°C)
|max. 40
|Príkon (kW)
|1,8
|Napájací kábel (m)
|5
|Farba
|Žltá
|Hmotnosť bez príslušenstva (kg)
|11,9
|Hmotnosť vrátane obalu (kg)
|17,2
|Rozmery (d x š x v) (mm)
|405 x 306 x 584
Balenie obsahuje
- Súprava pre domácnosť: Čistič povrchov T 5, čistič kameňov a fasád, 3v1, 1 l
- Vysokotlaková pištoľ: G 160 Q Power Control
- Pracovný nadstavec Vario Power Jet
- Rotačná tryska
- Vysokotlaková hadica: 8 m, Premium Flex
- Adaptér pre pripojenie záhradnej hadice A3/4"
Výbava
- Integrovaná úložná sieť
- Systém Quick Connect na strane stroja
- Použitie čistiaceho prostriedku: Systém Plug 'n' Clean
- Teleskopická rukoväť
- Vodou chladený motor
- Integrovaný vodný filter
Oblasti využitia
- Bicykle
- Na čistenie záhradnej techniky, náradia
- Záhradný/terasový/balkónový nábytok
- Oblasti okolo domu a záhrady
- Na čistenie motocyklov a skútrov
- Malé autá