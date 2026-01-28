Vysokotlakový čistič K 5 FJ BB

K 5 FJ je ideálnym spoločníkom pri pravidelnom upratovaní, pri odstraňovaní miernych nečistôt na autách, ako aj na cestách a iných povrchoch v okolí pozemku. Vrátane penovacej trysky.

Vysokotlakový čistič K 5 FJ je ideálnym nástrojom na pravidelné upratovanie miernych nečistôt, napríklad na vozidlách a stredne veľkých povrchoch v okolí pozemku. Jeho výbava zahŕňa pištoľ, 8 metrov dlhú vysokotlakovú hadicu, nadstavec Vario Power Spray (VPS), rotačnú trysku na odstránenie najodolnejších nečistôt, penovaciu trysku pre maximálnu silu rozpúšťania nečistôt a spoľahlivý vodný filter na ochranu čerpadla pred vniknutím malých častíc nečistôt. Tlak na pracovnom nadstavci Vario Power (VPS) je možné jednoducho nastaviť jednoduchým otáčaním – pre mimoriadne cielené čistenie, ktoré je šetrné k povrchom. Dirt Blaster s rotujúcim bodovým prúdom zaisťuje výnimočný čistiaci výkon aj pri odolných nečistotách. Všetko príslušenstvo je možné ľahko uložiť do samotného zariadenia.

Vlastnosti a výhody
Integrovaná sacia hadica na čistiaci prostriedok
Upratané a zorganizované
Veľké kolesá
Systém Quick Connect
Špecifikácie

Technické údaje

Napätie (V) 220 / 240
Frekvencia (Hz) 50 / 60
Tlak (bar) 20 - max. 145
Prietok (l/h) max. 500
Plošný výkon (m²/h) 40
Teplota vody na prívode (°C) max. 40
Príkon (W) 2100
Napájací kábel (m) 5
Farba Žltá
Hmotnosť bez príslušenstva (kg) 6,3
Hmotnosť vrátane obalu (kg) 10,8
Rozmery (d x š x v) (mm) 302 x 346 x 872

Balenie obsahuje

  • Penovacia tryska: 0.3 l
  • Čistiace prostriedky: Autošampón RM 610 3v1
  • Vysokotlaková pištoľ: G 180 Q
  • Pracovný nadstavec Vario Power Jet
  • Rotačná tryska
  • Vysokotlaková hadica: 8 m
  • Adaptér pre pripojenie záhradnej hadice A3/4"

Výbava

  • Použitie čistiaceho prostriedku: Nasávanie
  • Materiál čerpadla: Hliník
  • Integrovaný vodný filter
  • Nasávanie vody
Príslušenstvo
Čistiace prostriedky