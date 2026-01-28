Vysokotlakový čistič K 5 FJ BB
K 5 FJ je ideálnym spoločníkom pri pravidelnom upratovaní, pri odstraňovaní miernych nečistôt na autách, ako aj na cestách a iných povrchoch v okolí pozemku. Vrátane penovacej trysky.
Vysokotlakový čistič K 5 FJ je ideálnym nástrojom na pravidelné upratovanie miernych nečistôt, napríklad na vozidlách a stredne veľkých povrchoch v okolí pozemku. Jeho výbava zahŕňa pištoľ, 8 metrov dlhú vysokotlakovú hadicu, nadstavec Vario Power Spray (VPS), rotačnú trysku na odstránenie najodolnejších nečistôt, penovaciu trysku pre maximálnu silu rozpúšťania nečistôt a spoľahlivý vodný filter na ochranu čerpadla pred vniknutím malých častíc nečistôt. Tlak na pracovnom nadstavci Vario Power (VPS) je možné jednoducho nastaviť jednoduchým otáčaním – pre mimoriadne cielené čistenie, ktoré je šetrné k povrchom. Dirt Blaster s rotujúcim bodovým prúdom zaisťuje výnimočný čistiaci výkon aj pri odolných nečistotách. Všetko príslušenstvo je možné ľahko uložiť do samotného zariadenia.
Vlastnosti a výhody
Integrovaná sacia hadica na čistiaci prostriedok
Upratané a zorganizované
Veľké kolesá
Systém Quick Connect
Špecifikácie
Technické údaje
|Napätie (V)
|220 / 240
|Frekvencia (Hz)
|50 / 60
|Tlak (bar)
|20 - max. 145
|Prietok (l/h)
|max. 500
|Plošný výkon (m²/h)
|40
|Teplota vody na prívode (°C)
|max. 40
|Príkon (W)
|2100
|Napájací kábel (m)
|5
|Farba
|Žltá
|Hmotnosť bez príslušenstva (kg)
|6,3
|Hmotnosť vrátane obalu (kg)
|10,8
|Rozmery (d x š x v) (mm)
|302 x 346 x 872
Balenie obsahuje
- Penovacia tryska: 0.3 l
- Čistiace prostriedky: Autošampón RM 610 3v1
- Vysokotlaková pištoľ: G 180 Q
- Pracovný nadstavec Vario Power Jet
- Rotačná tryska
- Vysokotlaková hadica: 8 m
- Adaptér pre pripojenie záhradnej hadice A3/4"
Výbava
- Použitie čistiaceho prostriedku: Nasávanie
- Materiál čerpadla: Hliník
- Integrovaný vodný filter
- Nasávanie vody