Vysokotlakový čistič K 7 WCM FJ Home BB
Vysokotlakový čistič K 7 WCM FJ Home s vodou chladeným motorom účinne odstraňuje nečistoty z terás a vozidiel vďaka svojej čistiacej sile. Vrátane penovacej trysky a súpravy pre domácnosť.
Pre pôsobivo výkonné čistenie! K 7 WCM FJ Home je dokonalým (čistiacim) partnerom pre časté používanie a silné znečistenie: jeho výkonný vodou chladený motor skoncuje s nečistotami na cestách, terasách, záhradnej technike a väčších vozidlách. Home Kit zaručuje čistenie väčších plôch v domácnosti bez striekajúcej vody a dodáva sa s čističom povrchov T 7 a 1 l čističom kameňov a fasád. Vrátane penovacej trysky a 1 l šampónu do auta pre maximálnu schopnosť rozpúšťať nečistoty. Na mimoriadne efektívne a šetrné čistenie povrchov je možné pracovný nadstavec Vario Power (VPS) nastaviť jednoduchým otočením. Medzi ďalšie funkcie patrí Dirt Blaster s rotačným bodovým prúdom, ktorý zaisťuje vynikajúce výsledky čistenia bez akýchkoľvek kompromisov aj pri odolných nečistotách. Zabudovaný vodný filter tiež spoľahlivo chráni čerpadlo pred časticami nečistôt. Všetko dodávané príslušenstvo je možné uložiť aj do samotného zariadenia.
Vlastnosti a výhody
Upratané a zorganizovanéHadicu, pracovný nadstavec, pištoľ a kábel je možné uložiť priamo pri zariadení.
Systém Quick ConnectVysokotlaková hadica sa dá rýchlo a pohodlne napojiť a opäť odpojiť od stroja a pištole. Šetrí to čas a náklady.
Veľké kolesáPre bezpečnú a pohodlnú prepravu aj na neschodnom teréne, ako sú napríklad záhradné chodníky.
Špecifikácie
Technické údaje
|Napätie (V)
|230
|Frekvencia (Hz)
|50
|Tlak (bar/MPa)
|20 - max. 180 / 2 - max. 18
|Prietok (l/h)
|max. 600
|Plošný výkon (m²/h)
|60
|Teplota vody na prívode (°C)
|max. 60
|Príkon (kW)
|3
|Napájací kábel (m)
|5
|Farba
|Žltá
|Hmotnosť bez príslušenstva (kg)
|17,1
|Hmotnosť vrátane obalu (kg)
|26
|Rozmery (d x š x v) (mm)
|369 x 355 x 946
Balenie obsahuje
- Súprava pre domácnosť: Čistič povrchov T 7, Čistič kameňov a fasád, 3 v 1, 1 l
- Penovacia tryska: 0.3 l
- Čistiace prostriedky: Autošampón RM 610 3v1
- Vysokotlaková pištoľ: G 180 Q
- Rotačná tryska
- Vysokotlaková hadica: 10 m
- Adaptér pre pripojenie záhradnej hadice A3/4"
Výbava
- Pracovný nadstavec Vario Power Jet
- Použitie čistiaceho prostriedku: Nasávacia hadica
- Vodou chladený motor
- Materiál čerpadla: Hliník
- Integrovaný vodný filter
Oblasti využitia
- Záhradné steny a kamenné múry či bazény.
- Vonkajšie schody
- Oblasti okolo domu a záhrady
- Záhradný/terasový/balkónový nábytok
- Na čistenie záhradnej techniky, náradia
- Autá
- Obytné automobily
- Na čistenie motocyklov a skútrov
- Bicykle