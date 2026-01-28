Vysokotlakový čistič K 3 Horizontal
Na vysokotlakový čistič K 3 Horizontal sa môžete vždy spoľahnúť: Malý priestorovo úsporný pomocník sa hodí na čistenie nečistôt z menších záhradných plôch, terás, záhradného nábytku a áut.
S malým a priestorovo úsporným vysokotlakovým čističom K 3 sú nečistoty minulosťou. Vďaka štvormetrovej vysokotlakovej hadici je vysokotlakový čistič ideálny na príležitostné použitie v domácnosti a dodáva žiarivý lesk malým záhradným povrchom a terasám ako záhradnému nábytku a dokonca aj vozidlám. Vďaka pracovnému nadstavcu Vario Power Spray Lance (VPS) je možné jednoduchým otáčaním ľahko nastaviť tlak vody tak, aby vyhovoval povrchu. Dirt Blaster s rotačným bodovým prúdom uvoľní aj tie najodolnejšie nečistoty, zatiaľ čo čerpadlo je chránené vodným filtrom – pre dlhú životnosť. Vďaka nízkej hmotnosti a praktickej integrovanej rukoväti na prenášanie môžete K 3 Horizontal ľahko prepravovať kamkoľvek je to potrebné. Pre väčšie pohodlie umožňuje systém Quick Connect jednoduché zacvaknutie a vytiahnutie vysokotlakovej hadice zo zariadenia a pištole. Všetko dodávané príslušenstvo je možné ľahko uložiť na samotný K 3 Horizontal.
Vlastnosti a výhody
Ultrakompaktné priestorovo úsporné zariadeniePre nekomplikované odkladanie nenáročné na miesto, aj v malých priestoroch. Dá sa nosiť iba jednou rukou.
Integrovaná sacia hadica na čistiaci prostriedokPohodlné a jednoduché používanie čistiacich prostriedkov. Čistiace prostriedky Kärcher (voliteľne dostupné) nielen chránia a ošetrujú čistený povrch, ale prinášajú účinnejšie a trvácnejšie výsledky.
Upratané a zorganizovanéHadicu, pracovné nadstavce, spúšťovú pištoľ a kábel skladujte priestorovo úsporným a úhľadným spôsobom.
Systém Quick Connect
- Vysokotlaková hadica sa dá rýchlo a pohodlne napojiť a opäť odpojiť od stroja a pištole. Šetrí to čas a náklady.
Perfektne zosúladené príslušenstvo
Špecifikácie
Technické údaje
|Počet fáz prúdu (Ph)
|1
|Napätie (V)
|220 / 240
|Frekvencia (Hz)
|50 / 60
|Tlak (bar)
|20 - max. 120
|Prietok (l/h)
|max. 380
|Plošný výkon (m²/h)
|25
|Teplota vody na prívode (°C)
|max. 40
|Príkon (W)
|1600
|Napájací kábel (m)
|5
|Farba
|Žltá
|Hmotnosť bez príslušenstva (kg)
|3,6
|Hmotnosť vrátane obalu (kg)
|5,3
|Rozmery (d x š x v) (mm)
|380 x 197 x 264
Balenie obsahuje
- Vysokotlaková pištoľ: G 120 Q
- Pracovný nadstavec Vario Power Jet
- Rotačná tryska
- Vysokotlaková hadica: 4 m
- Adaptér pre pripojenie záhradnej hadice A3/4"
Výbava
- Systém Quick Connect na strane stroja
- Použitie čistiaceho prostriedku: Nasávacia hadica
- Integrovaný vodný filter
- Navíjanie kábla