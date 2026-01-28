Vysokotlakový čistič K 3 Horizontal

Na vysokotlakový čistič K 3 Horizontal sa môžete vždy spoľahnúť: Malý priestorovo úsporný pomocník sa hodí na čistenie nečistôt z menších záhradných plôch, terás, záhradného nábytku a áut.

S malým a priestorovo úsporným vysokotlakovým čističom K 3 sú nečistoty minulosťou. Vďaka štvormetrovej vysokotlakovej hadici je vysokotlakový čistič ideálny na príležitostné použitie v domácnosti a dodáva žiarivý lesk malým záhradným povrchom a terasám ako záhradnému nábytku a dokonca aj vozidlám. Vďaka pracovnému nadstavcu Vario Power Spray Lance (VPS) je možné jednoduchým otáčaním ľahko nastaviť tlak vody tak, aby vyhovoval povrchu. Dirt Blaster s rotačným bodovým prúdom uvoľní aj tie najodolnejšie nečistoty, zatiaľ čo čerpadlo je chránené vodným filtrom – pre dlhú životnosť. Vďaka nízkej hmotnosti a praktickej integrovanej rukoväti na prenášanie môžete K 3 Horizontal ľahko prepravovať kamkoľvek je to potrebné. Pre väčšie pohodlie umožňuje systém Quick Connect jednoduché zacvaknutie a vytiahnutie vysokotlakovej hadice zo zariadenia a pištole. Všetko dodávané príslušenstvo je možné ľahko uložiť na samotný K 3 Horizontal.

Vlastnosti a výhody
Vysokotlakový čistič Vysokotlakový čistič K 3 Horizontal: Ultrakompaktné priestorovo úsporné zariadenie
Ultrakompaktné priestorovo úsporné zariadenie
Pre nekomplikované odkladanie nenáročné na miesto, aj v malých priestoroch. Dá sa nosiť iba jednou rukou.
Vysokotlakový čistič Vysokotlakový čistič K 3 Horizontal: Integrovaná sacia hadica na čistiaci prostriedok
Integrovaná sacia hadica na čistiaci prostriedok
Pohodlné a jednoduché používanie čistiacich prostriedkov. Čistiace prostriedky Kärcher (voliteľne dostupné) nielen chránia a ošetrujú čistený povrch, ale prinášajú účinnejšie a trvácnejšie výsledky.
Vysokotlakový čistič Vysokotlakový čistič K 3 Horizontal: Upratané a zorganizované
Upratané a zorganizované
Hadicu, pracovné nadstavce, spúšťovú pištoľ a kábel skladujte priestorovo úsporným a úhľadným spôsobom.
Systém Quick Connect
  • Vysokotlaková hadica sa dá rýchlo a pohodlne napojiť a opäť odpojiť od stroja a pištole. Šetrí to čas a náklady.
Perfektne zosúladené príslušenstvo
Špecifikácie

Technické údaje

Počet fáz prúdu (Ph) 1
Napätie (V) 220 / 240
Frekvencia (Hz) 50 / 60
Tlak (bar) 20 - max. 120
Prietok (l/h) max. 380
Plošný výkon (m²/h) 25
Teplota vody na prívode (°C) max. 40
Príkon (W) 1600
Napájací kábel (m) 5
Farba Žltá
Hmotnosť bez príslušenstva (kg) 3,6
Hmotnosť vrátane obalu (kg) 5,3
Rozmery (d x š x v) (mm) 380 x 197 x 264

Balenie obsahuje

  • Vysokotlaková pištoľ: G 120 Q
  • Pracovný nadstavec Vario Power Jet
  • Rotačná tryska
  • Vysokotlaková hadica: 4 m
  • Adaptér pre pripojenie záhradnej hadice A3/4"

Výbava

  • Systém Quick Connect na strane stroja
  • Použitie čistiaceho prostriedku: Nasávacia hadica
  • Integrovaný vodný filter
  • Navíjanie kábla
