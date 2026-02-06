Vysokotlakový čistič K 5 Premium Smart Control Flex Home

Väčšia kontrola: K 5 Premium Smart Control Flex s hadicou PremiumFlex a pištoľou G 180 Q Smart Control pre silné nečistoty v celej domácnosti. Vrátane navijaka na hadicu a Home Kit.

Vďaka integrovanému Bluetooth je možné vysokotlakový čistič K 5 Premium Smart Control Flex Home pripojiť k aplikácii Kärcher Home & Garden. To znamená, že používateľ má optimálnu podporu prostredníctvom smartfónu v mnohých situáciách čistenia a pri mnohých čistiacich úlohách – a môže dosiahnuť ešte efektívnejšie výsledky čistenia. Aplikácia poskytuje mnoho užitočných funkcií, ako je aplikačný poradca s užitočnými tipmi a trikmi, montážne pokyny, pokyny na údržbu a starostlivosť, ako aj servisný portál Kärcher. Zariadenie má tiež režim boost pre extra výkon, pištoľ G 180 Q Smart Control s LCD displejom a pracovný nadstavec 3 v 1 Multi Jet. Tlak sa nastavuje buď na samotnej pištoli, alebo sa prenáša na pištoľ z aplikácie. Pomocou LCD displeja je možné skontrolovať, aká úroveň tlaku je nastavená. Medzi ďalšie detaily výbavy patrí hadicový navijak, čistiaci systém Plug 'n' Clean, vysokotlaková hadica PremiumFlex, vysokokvalitná hliníková teleskopická rukoväť a parkovacia poloha pre ľahko prístupné príslušenstvo. Obsahuje Home Kit s čističom povrchov T 5 a 1 liter čističa kameňa a fasád.

Vlastnosti a výhody
Pištoľ Smart Control s režimom boost a pracovným nadstavcom 3 v 1 Multi Jet
Pištoľ Smart Control s režimom boost a pracovným nadstavcom 3 v 1 Multi Jet
Spúšťová pištoľ s LCD displejom a tlačidlami na reguláciu tlaku alebo dávkovanie čistiaceho prostriedku. Zahŕňa režim Boost pre extra výkon pri riešení odolných nečistôt. Otočný Multi Jet 3 v 1 obsahuje tri rôzne trysky pre ľahkú výmenu. Quick Connect pre ľahké pripojenie vysokotlakovej hadice a príslušenstva.
Vysokotlaková hadica PremiumFlex
Vysokotlaková hadica PremiumFlex
Flexibilná hadica zaisťuje maximálnu flexibilitu, a tým aj maximálnu voľnosť pohybu. Vysokotlakovú hadicu ľahko naviňte a odvíjajte bez toho, aby sa vytvorili uzly.
Pripojí sa k aplikácii Kärcher Home & Garden cez Bluetooth
Pripojí sa k aplikácii Kärcher Home & Garden cez Bluetooth
Aplikácia Kärcher Home & Garden z vás urobí experta na čistenie. Využite naše rozsiahle znalosti spoločnosti Kärcher na dosiahnutie dokonalých výsledkov čistenia. Aplikácia prenáša optimálny tlak do tlakového čističa cez Bluetooth.
Plug 'n' Clean – čistiaci systém Kärcher
  • Rýchlo, jednoducho, pohodlne sa vďaka systému Plug ‘n‘Clean dá čistiaci prostriedok vymeniť iba jedným pohybom ruky.
Bubon na hadicu pre pohodlnú manipuláciu
  • Vysokotlaková hadica je optimálne chránená a skladovaná tak, aby šetrila miesto.
  • Pohodlná práca – hadica je vždy na dosah vďaka ľahkému rolovaniu a odvíjaniu.
  • Nízke ťažisko pre bezpečnú polohu aj na šikmých povrchoch.
Vynikajúci výkon
  • Vodou chladený motor zaujme obzvlášť dlhou životnosťou a vysokým výkonom.
Špecifikácie

Technické údaje

Napätie (V) 230
Frekvencia (Hz) 50
Tlak (bar/MPa) 20 - max. 145 / 2 - max. 14,5
Prietok (l/h) max. 500
Plošný výkon (m²/h) 40
Teplota vody na prívode (°C) max. 40
Príkon (kW) 2,1
Napájací kábel (m) 5
Farba Žltá
Hmotnosť bez príslušenstva (kg) 13,5
Hmotnosť vrátane obalu (kg) 19,8
Rozmery (d x š x v) (mm) 417 x 306 x 584

Balenie obsahuje

  • Súprava pre domácnosť: Čistič povrchov T 5, čistič kameňov a fasád, 3v1, 1 l
  • Vysokotlaková pištoľ: G 180 Q Smart Control
  • Multi Jet 3-v-1
  • Vysokotlaková hadica: 10 m, Premium Flex
  • Adaptér pre pripojenie záhradnej hadice A3/4"

Výbava

  • Integrovaný bubon na vysokotlakovú hadicu
  • Integrovaná úložná sieť
  • Systém Quick Connect na strane stroja
  • Použitie čistiaceho prostriedku: Systém Plug 'n' Clean
  • Teleskopická rukoväť
  • Vodou chladený motor
  • Integrovaný vodný filter
  • Nasávanie vody
  • Pripojenie cez Bluetooth
  • Obsluha pomocou aplikácie
  • Smart služby/funkcie v aplikácii
Oblasti využitia
  • Bicykle
  • Na čistenie záhradnej techniky, náradia
  • Záhradný/terasový/balkónový nábytok
  • Oblasti okolo domu a záhrady
  • Na čistenie motocyklov a skútrov
  • Malé autá
  • Vonkajšie schody
  • Na čistenie stredne veľkých vozidiel
  • Záhradné steny a kamenné múry či bazény.
Príslušenstvo
Čistiace prostriedky
