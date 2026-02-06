Vysokotlakový čistič K 5 Premium Smart Control Flex Home
Väčšia kontrola: K 5 Premium Smart Control Flex s hadicou PremiumFlex a pištoľou G 180 Q Smart Control pre silné nečistoty v celej domácnosti. Vrátane navijaka na hadicu a Home Kit.
Vďaka integrovanému Bluetooth je možné vysokotlakový čistič K 5 Premium Smart Control Flex Home pripojiť k aplikácii Kärcher Home & Garden. To znamená, že používateľ má optimálnu podporu prostredníctvom smartfónu v mnohých situáciách čistenia a pri mnohých čistiacich úlohách – a môže dosiahnuť ešte efektívnejšie výsledky čistenia. Aplikácia poskytuje mnoho užitočných funkcií, ako je aplikačný poradca s užitočnými tipmi a trikmi, montážne pokyny, pokyny na údržbu a starostlivosť, ako aj servisný portál Kärcher. Zariadenie má tiež režim boost pre extra výkon, pištoľ G 180 Q Smart Control s LCD displejom a pracovný nadstavec 3 v 1 Multi Jet. Tlak sa nastavuje buď na samotnej pištoli, alebo sa prenáša na pištoľ z aplikácie. Pomocou LCD displeja je možné skontrolovať, aká úroveň tlaku je nastavená. Medzi ďalšie detaily výbavy patrí hadicový navijak, čistiaci systém Plug 'n' Clean, vysokotlaková hadica PremiumFlex, vysokokvalitná hliníková teleskopická rukoväť a parkovacia poloha pre ľahko prístupné príslušenstvo. Obsahuje Home Kit s čističom povrchov T 5 a 1 liter čističa kameňa a fasád.
Vlastnosti a výhody
Pištoľ Smart Control s režimom boost a pracovným nadstavcom 3 v 1 Multi JetSpúšťová pištoľ s LCD displejom a tlačidlami na reguláciu tlaku alebo dávkovanie čistiaceho prostriedku. Zahŕňa režim Boost pre extra výkon pri riešení odolných nečistôt. Otočný Multi Jet 3 v 1 obsahuje tri rôzne trysky pre ľahkú výmenu. Quick Connect pre ľahké pripojenie vysokotlakovej hadice a príslušenstva.
Vysokotlaková hadica PremiumFlexFlexibilná hadica zaisťuje maximálnu flexibilitu, a tým aj maximálnu voľnosť pohybu. Vysokotlakovú hadicu ľahko naviňte a odvíjajte bez toho, aby sa vytvorili uzly.
Pripojí sa k aplikácii Kärcher Home & Garden cez BluetoothAplikácia Kärcher Home & Garden z vás urobí experta na čistenie. Využite naše rozsiahle znalosti spoločnosti Kärcher na dosiahnutie dokonalých výsledkov čistenia. Aplikácia prenáša optimálny tlak do tlakového čističa cez Bluetooth.
Plug 'n' Clean – čistiaci systém Kärcher
- Rýchlo, jednoducho, pohodlne sa vďaka systému Plug ‘n‘Clean dá čistiaci prostriedok vymeniť iba jedným pohybom ruky.
Bubon na hadicu pre pohodlnú manipuláciu
- Vysokotlaková hadica je optimálne chránená a skladovaná tak, aby šetrila miesto.
- Pohodlná práca – hadica je vždy na dosah vďaka ľahkému rolovaniu a odvíjaniu.
- Nízke ťažisko pre bezpečnú polohu aj na šikmých povrchoch.
Vynikajúci výkon
- Vodou chladený motor zaujme obzvlášť dlhou životnosťou a vysokým výkonom.
Špecifikácie
Technické údaje
|Napätie (V)
|230
|Frekvencia (Hz)
|50
|Tlak (bar/MPa)
|20 - max. 145 / 2 - max. 14,5
|Prietok (l/h)
|max. 500
|Plošný výkon (m²/h)
|40
|Teplota vody na prívode (°C)
|max. 40
|Príkon (kW)
|2,1
|Napájací kábel (m)
|5
|Farba
|Žltá
|Hmotnosť bez príslušenstva (kg)
|13,5
|Hmotnosť vrátane obalu (kg)
|19,8
|Rozmery (d x š x v) (mm)
|417 x 306 x 584
Balenie obsahuje
- Súprava pre domácnosť: Čistič povrchov T 5, čistič kameňov a fasád, 3v1, 1 l
- Vysokotlaková pištoľ: G 180 Q Smart Control
- Multi Jet 3-v-1
- Vysokotlaková hadica: 10 m, Premium Flex
- Adaptér pre pripojenie záhradnej hadice A3/4"
Výbava
- Integrovaný bubon na vysokotlakovú hadicu
- Integrovaná úložná sieť
- Systém Quick Connect na strane stroja
- Použitie čistiaceho prostriedku: Systém Plug 'n' Clean
- Teleskopická rukoväť
- Vodou chladený motor
- Integrovaný vodný filter
- Nasávanie vody
- Pripojenie cez Bluetooth
- Obsluha pomocou aplikácie
- Smart služby/funkcie v aplikácii
Oblasti využitia
- Bicykle
- Na čistenie záhradnej techniky, náradia
- Záhradný/terasový/balkónový nábytok
- Oblasti okolo domu a záhrady
- Na čistenie motocyklov a skútrov
- Malé autá
- Vonkajšie schody
- Na čistenie stredne veľkých vozidiel
- Záhradné steny a kamenné múry či bazény.
Príslušenstvo
Čistiace prostriedky
Vysokotlakový čistič K 5 Premium Smart Control Flex Home náhradný diel
Nájdite diely a schémy pre vaše čistiace zariadenie Kärcher. Kliknutím na „Nájsť diely“ vyhľadáte náhradné diely alebo kontaktujte autorizovaného predajcu, predajne Kärcher