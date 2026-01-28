Vysokotlakový čistič K 3 FJ BB
Na vysokotlakový čistič K 3 FJ sa môžete vždy spoľahnúť: ideálny na čistenei ľahkých nečistôt na záhradných povrchoch a terasách, záhradnom nábytku, autách atď. Vrátane penovacej trysky.
S vysokotlakovým čističom K 3 FJ sú nečistoty minulosťou. Vrátane penovacej trysky pre dobre priľnavú penu a maximálnu schopnosť rozpúšťať nečistoty, ako aj 500 ml autošampónu. Vďaka 6-metrovej vysokotlakovej hadici je ideálny na príležitostné použitie v domácnosti a dodáva žiarivý lesk malým záhradným povrchom a terasám, ako aj záhradnému nábytku a autám. Vďaka pracovnému nadstavcu Vario Power (VPS) je možné jednoduchým otáčaním ľahko nastaviť tlak vody tak, aby vyhovoval povrchu. Dirt Blaster s rotačným bodovým prúdom uvoľní aj tie najodolnejšie nečistoty a čerpadlo je chránené vodným filtrom – pre dlhú životnosť. Vďaka hladkému chodu kolies sa vysokotlakový čistič K 3 FJ ľahko prepravuje tam, kde je to potrebné.
Vlastnosti a výhody
Systém Quick ConnectVysokotlaková hadica sa dá rýchlo a pohodlne napojiť a opäť odpojiť od stroja a pištole. Šetrí to čas a náklady.
Upratané a zorganizovanéHadicu, pracovné nadstavce, spúšťovú pištoľ a kábel skladujte priestorovo úsporným a úhľadným spôsobom.
Veľké kolesáPre bezpečnú a pohodlnú prepravu aj na neschodnom teréne, ako sú napríklad záhradné chodníky. Jednoduché manévrovanie.
Špecifikácie
Technické údaje
|Počet fáz prúdu (Ph)
|1
|Napätie (V)
|220 / 240
|Frekvencia (Hz)
|50 / 60
|Tlak (bar/MPa)
|20 - max. 120 / 2 - max. 12
|Prietok (l/h)
|max. 380
|Plošný výkon (m²/h)
|25
|Teplota vody na prívode (°C)
|max. 40
|Príkon (kW)
|1,6
|Napájací kábel (m)
|5
|Farba
|Žltá
|Hmotnosť bez príslušenstva (kg)
|4,3
|Hmotnosť vrátane obalu (kg)
|7
|Rozmery (d x š x v) (mm)
|242 x 285 x 805
Balenie obsahuje
- Penovacia tryska: 0.3 l
- Čistiace prostriedky: Autošampón RM 562
- Vysokotlaková pištoľ: G 120 Q
- Pracovný nadstavec Vario Power Jet
- Rotačná tryska
- Vysokotlaková hadica: 6 m
- Adaptér pre pripojenie záhradnej hadice A3/4"
Výbava
- Systém Quick Connect na strane stroja
- Použitie čistiaceho prostriedku: Nasávacia hadica
- Integrovaný vodný filter