Vysokotlakový čistič K 2 Universal Edition Car

Tlakový čistič do auta K 2 Universal Edition je určený na príležitostné použitie a spoľahlivo odstraňuje ľahké nečistoty na autách a v okolí domu.

Či už ide o špinavé vozidlá, schody alebo záhradné náradie, vysokotlakový čistič K 2 Universal Edition Car ich rýchlo vyčistí. Malé zariadenie je ideálne pre všetky príležitostné upratovacie práce okolo domu a dvora. Upratovanie nebolo nikdy jednoduchšie. Dokonca aj pri čistení vášho auta: Penová tryska, autošampón (0,5 litra) a umývacia kefa ho zanechajú lesklé – a to všetko je súčasťou balenia. Vďaka nízkej hmotnosti a vstavanej šikovnej rukoväti môžete K 2 Universal Edition Car ľahko prepraviť tam, kam potrebujete. Systém Quick Connect ponúka ďalšie pohodlie, pretože jeho rýchlospojka umožňuje jednoduché pripojenie a odpojenie trojmetrovej vysokotlakovej hadice k zariadeniu a spúšti pištole. Všetko pribalené príslušenstvo sa dá ľahko uložiť na auto K 2 Universal Edition. Umožňujú to šikovné držiaky na zariadení. Dokonca aj napájací kábel možno úhľadne uložiť do integrovaného otvoru na kábel.

Vlastnosti a výhody
Vysokotlakový čistič Vysokotlakový čistič K 2 Universal Edition Car: Integrovaný otvor na kábel
Integrovaný otvor na kábel
Napájací kábel možno uložiť úhľadne a priestorovo úsporným spôsobom.
Vysokotlakový čistič Vysokotlakový čistič K 2 Universal Edition Car: Pohodlné odkladanie príslušenstva
Pohodlné odkladanie príslušenstva
Vysokotlakovú hadicu, striekaciu násadu a spúšťovú pištoľ je možné jednoducho uložiť ich pripevnením k zariadeniu.
Vysokotlakový čistič Vysokotlakový čistič K 2 Universal Edition Car: Systém Quick Connect
Systém Quick Connect
Vysokotlaková hadica sa dá jednoducho a rýchlo pripojiť/odpojiť k/od prístroja a spúšte pištole.
Kompaktné rozmery a malá hmotnosť
  • Zariadenie možno ľahko prenášať a prepravovať.
Špecifikácie

Technické údaje

Napätie (V) 220 / 240
Frekvencia (Hz) 50 / 60
Tlak (bar/MPa) 110 / 11
Prietok (l/h) max. 360
Plošný výkon (m²/h) 20
Teplota vody na prívode (°C) max. 40
Príkon (kW) 1,4
Farba Žltá
Hmotnosť bez príslušenstva (kg) 3,8
Hmotnosť vrátane obalu (kg) 5,9
Rozmery (d x š x v) (mm) 182 x 280 x 390

Balenie obsahuje

  • Súprava pre autá: Umývacia kefa, penovacia tryska, čistiaci prostriedok autošampón, 0,5 l
  • Vysokotlaková pištoľ: G 120 Q
  • Pracovný nadstavec s 1 druhom nastavenia prúdu
  • Vysokotlaková hadica: 3 m
  • Adaptér pre pripojenie záhradnej hadice A3/4"

Výbava

  • Integrovaný vodný filter
Video

Oblasti využitia
  • Bicykle
  • Na čistenie záhradnej techniky, náradia
  • Záhradný/terasový/balkónový nábytok
Príslušenstvo
Čistiace prostriedky