Vysokotlakový čistič K 2 Universal Edition Car
Tlakový čistič do auta K 2 Universal Edition je určený na príležitostné použitie a spoľahlivo odstraňuje ľahké nečistoty na autách a v okolí domu.
Či už ide o špinavé vozidlá, schody alebo záhradné náradie, vysokotlakový čistič K 2 Universal Edition Car ich rýchlo vyčistí. Malé zariadenie je ideálne pre všetky príležitostné upratovacie práce okolo domu a dvora. Upratovanie nebolo nikdy jednoduchšie. Dokonca aj pri čistení vášho auta: Penová tryska, autošampón (0,5 litra) a umývacia kefa ho zanechajú lesklé – a to všetko je súčasťou balenia. Vďaka nízkej hmotnosti a vstavanej šikovnej rukoväti môžete K 2 Universal Edition Car ľahko prepraviť tam, kam potrebujete. Systém Quick Connect ponúka ďalšie pohodlie, pretože jeho rýchlospojka umožňuje jednoduché pripojenie a odpojenie trojmetrovej vysokotlakovej hadice k zariadeniu a spúšti pištole. Všetko pribalené príslušenstvo sa dá ľahko uložiť na auto K 2 Universal Edition. Umožňujú to šikovné držiaky na zariadení. Dokonca aj napájací kábel možno úhľadne uložiť do integrovaného otvoru na kábel.
Vlastnosti a výhody
Integrovaný otvor na kábelNapájací kábel možno uložiť úhľadne a priestorovo úsporným spôsobom.
Pohodlné odkladanie príslušenstvaVysokotlakovú hadicu, striekaciu násadu a spúšťovú pištoľ je možné jednoducho uložiť ich pripevnením k zariadeniu.
Systém Quick ConnectVysokotlaková hadica sa dá jednoducho a rýchlo pripojiť/odpojiť k/od prístroja a spúšte pištole.
Kompaktné rozmery a malá hmotnosť
- Zariadenie možno ľahko prenášať a prepravovať.
Špecifikácie
Technické údaje
|Napätie (V)
|220 / 240
|Frekvencia (Hz)
|50 / 60
|Tlak (bar/MPa)
|110 / 11
|Prietok (l/h)
|max. 360
|Plošný výkon (m²/h)
|20
|Teplota vody na prívode (°C)
|max. 40
|Príkon (kW)
|1,4
|Farba
|Žltá
|Hmotnosť bez príslušenstva (kg)
|3,8
|Hmotnosť vrátane obalu (kg)
|5,9
|Rozmery (d x š x v) (mm)
|182 x 280 x 390
Balenie obsahuje
- Súprava pre autá: Umývacia kefa, penovacia tryska, čistiaci prostriedok autošampón, 0,5 l
- Vysokotlaková pištoľ: G 120 Q
- Pracovný nadstavec s 1 druhom nastavenia prúdu
- Vysokotlaková hadica: 3 m
- Adaptér pre pripojenie záhradnej hadice A3/4"
Výbava
- Integrovaný vodný filter
Video
Oblasti využitia
- Bicykle
- Na čistenie záhradnej techniky, náradia
- Záhradný/terasový/balkónový nábytok