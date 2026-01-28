Vysokotlakový čistič K 5 Power Control Flex
Pre väčšiu kontrolu: K 5 Power Control Flex s hadicou PremiumFlex, pištoľ G 160 Q Power Control na silné nečistoty na terasách, záhradnom nábytku a autách.
S vysokotlakovým čističom K 5 Power Control Flex je možné každý povrch vyčistiť správnym tlakom. Aplikačný poradca integrovaný do aplikácie Kärcher Home & Garden pomáha používateľovi nájsť správny tlak praktickými tipmi pre každú čistiacu situáciu a čistiacu úlohu – pre dokonalé výsledky čistenia. Pre maximálnu kontrolu je možné úroveň tlaku jednoducho nastaviť otáčaním pracovného nadstavca alebo skontrolovať na pištoli G 160 Q Power Control. Vysokotlakový čistič zaujme aj čistiacim systémom Kärcher Plug 'n' Clean pre jednoduchú výmenu čistiaceho prostriedku, vysokotlakovou hadicou PremiumFlex pre väčšie pohodlie, vysokokvalitnou hliníkovou teleskopickou rukoväťou pre jednoduchú prepravu, systémom Quick Connect šetrí čas a námahu pri zacvakávaní vysokotlakovej hadice do zariadenia a pištole a pištoľou, ako aj parkovacou polohou, ktorá zaisťuje vždy ľahko dostupné príslušenstvo.
Vlastnosti a výhody
Vysokotlaková pištoľ Power Control s rýchlym pripojením a pracovné nadstavce
Vysokotlaková hadica PremiumFlex
Aplikácia Home & Garden
Plug 'n' Clean – čistiaci systém Kärcher
Vynikajúci výkon
Špecifikácie
Technické údaje
|Napätie (V)
|230
|Frekvencia (Hz)
|50
|Tlak (bar/MPa)
|20 - max. 145 / 2 - max. 14,5
|Prietok (l/h)
|max. 500
|Plošný výkon (m²/h)
|40
|Teplota vody na prívode (°C)
|max. 40
|Príkon (kW)
|2,1
|Napájací kábel (m)
|5
|Farba
|Žltá
|Hmotnosť bez príslušenstva (kg)
|12,2
|Hmotnosť vrátane obalu (kg)
|15,9
|Rozmery (d x š x v) (mm)
|405 x 306 x 584
Balenie obsahuje
- Vysokotlaková pištoľ: G 160 Q Power Control
- Pracovný nadstavec Vario Power Jet
- Rotačná tryska
- Vysokotlaková hadica: 10 m, Premium Flex
- Adaptér pre pripojenie záhradnej hadice A3/4"
Výbava
- Integrovaná úložná sieť
- Systém Quick Connect na strane stroja
- Použitie čistiaceho prostriedku: Systém Plug 'n' Clean
- Teleskopická rukoväť
- Vodou chladený motor
- Integrovaný vodný filter
- Nasávanie vody
Oblasti využitia
- Bicykle
- Na čistenie záhradnej techniky, náradia
- Záhradný/terasový/balkónový nábytok
- Oblasti okolo domu a záhrady
- Na čistenie motocyklov a skútrov
- Malé autá
- Vonkajšie schody
- Na čistenie stredne veľkých vozidiel
- Záhradné steny a kamenné múry či bazény.
- Fasáda