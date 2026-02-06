Vysokotlakový čistič K 3 Horizontal Plus Home
Malý a priestorovo úsporný vysokotlakový čistič K 3 Horizontal Plus Home je ideálny na čistenie záhradných povrchov a vonkajšieho nábytku, terás a áut. Vrátane domácej súpravy.
S malým a priestorovo úsporným vysokotlakovým čističom K 3 Horizontal Plus Home sú nečistoty minulosťou. Vďaka 5 metrov dlhej vysokotlakovej hadici je tlakový čistič ideálny na príležitostné použitie v domácnosti a dodáva iskrivý lesk malým záhradným povrchom a terasám, ako aj záhradnému nábytku a dokonca aj vozidlám. Home Kit zaručuje čistenie väčších plôch okolo domu bez striekajúcej vody a obsahuje čistič povrchov T1 a 500 ml čistiaceho prostriedku Patio&Deck. Vďaka nadstavcu Vario Power Spray možno tlak vody jednoducho nastaviť tak, aby vyhovoval povrchu, jednoduchým otáčaním. Rotačná tryska uvoľní aj tie najodolnejšie nečistoty, zatiaľ čo čerpadlo je chránené vodným filtrom – pre dlhú životnosť. Vďaka nízkej hmotnosti a praktickej rukoväti na prenášanie môžete model K 3 Horizontal Plus Home ľahko prepraviť kamkoľvek potrebujete. Pre väčšie pohodlie umožňuje systém rýchleho pripojenia vysokotlakovú hadicu zacvaknúť a vytiahnuť zo zariadenia a ľahko spustiť pištoľ. Všetko dodávané príslušenstvo je možné ľahko uložiť na samotné zariadenie.
Vlastnosti a výhody
Ultrakompaktné priestorovo úsporné zariadeniePre nekomplikované odkladanie nenáročné na miesto, aj v malých priestoroch. Dá sa nosiť iba jednou rukou.
Integrovaná sacia hadica na čistiaci prostriedokPohodlné a jednoduché používanie čistiacich prostriedkov. Čistiace prostriedky Kärcher (voliteľne dostupné) nielen chránia a ošetrujú čistený povrch, ale prinášajú účinnejšie a trvácnejšie výsledky.
Upratané a zorganizovanéHadicu, pracovné nadstavce, spúšťovú pištoľ a kábel skladujte priestorovo úsporným a úhľadným spôsobom.
Systém Quick Connect
- Vysokotlaková hadica sa dá rýchlo a pohodlne napojiť a opäť odpojiť od stroja a pištole. Šetrí to čas a náklady.
Perfektne zosúladené príslušenstvo
Špecifikácie
Technické údaje
|Počet fáz prúdu (Ph)
|1
|Napätie (V)
|220 / 240
|Frekvencia (Hz)
|50 / 60
|Tlak (bar)
|20 - max. 120
|Prietok (l/h)
|max. 380
|Plošný výkon (m²/h)
|25
|Teplota vody na prívode (°C)
|max. 40
|Príkon (W)
|1600
|Napájací kábel (m)
|5
|Farba
|Žltá
|Hmotnosť bez príslušenstva (kg)
|3,6
|Hmotnosť vrátane obalu (kg)
|7,4
|Rozmery (d x š x v) (mm)
|380 x 197 x 264
Balenie obsahuje
- Súprava pre domácnosť: Čistič povrchov T 1, prací prostriedok Patio & Deck, 0,5 l
- Predĺženie pracovného nadstavca
- Vysokotlaková pištoľ: G 120 Q
- Pracovný nadstavec Vario Power Jet
- Rotačná tryska
- Vysokotlaková hadica: 5 m
- Adaptér pre pripojenie záhradnej hadice A3/4"
Výbava
- Systém Quick Connect na strane stroja
- Použitie čistiaceho prostriedku: Nasávacia hadica
- Integrovaný vodný filter
- Navíjanie kábla
Príslušenstvo
Čistiace prostriedky
