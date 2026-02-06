Vysokotlakový čistič K 3 Horizontal Plus Home

Malý a priestorovo úsporný vysokotlakový čistič K 3 Horizontal Plus Home je ideálny na čistenie záhradných povrchov a vonkajšieho nábytku, terás a áut. Vrátane domácej súpravy.

S malým a priestorovo úsporným vysokotlakovým čističom K 3 Horizontal Plus Home sú nečistoty minulosťou. Vďaka 5 metrov dlhej vysokotlakovej hadici je tlakový čistič ideálny na príležitostné použitie v domácnosti a dodáva iskrivý lesk malým záhradným povrchom a terasám, ako aj záhradnému nábytku a dokonca aj vozidlám. Home Kit zaručuje čistenie väčších plôch okolo domu bez striekajúcej vody a obsahuje čistič povrchov T1 a 500 ml čistiaceho prostriedku Patio&Deck. Vďaka nadstavcu Vario Power Spray možno tlak vody jednoducho nastaviť tak, aby vyhovoval povrchu, jednoduchým otáčaním. Rotačná tryska uvoľní aj tie najodolnejšie nečistoty, zatiaľ čo čerpadlo je chránené vodným filtrom – pre dlhú životnosť. Vďaka nízkej hmotnosti a praktickej rukoväti na prenášanie môžete model K 3 Horizontal Plus Home ľahko prepraviť kamkoľvek potrebujete. Pre väčšie pohodlie umožňuje systém rýchleho pripojenia vysokotlakovú hadicu zacvaknúť a vytiahnuť zo zariadenia a ľahko spustiť pištoľ. Všetko dodávané príslušenstvo je možné ľahko uložiť na samotné zariadenie.

Vlastnosti a výhody
Ultrakompaktné priestorovo úsporné zariadenie
Pre nekomplikované odkladanie nenáročné na miesto, aj v malých priestoroch. Dá sa nosiť iba jednou rukou.
Integrovaná sacia hadica na čistiaci prostriedok
Pohodlné a jednoduché používanie čistiacich prostriedkov. Čistiace prostriedky Kärcher (voliteľne dostupné) nielen chránia a ošetrujú čistený povrch, ale prinášajú účinnejšie a trvácnejšie výsledky.
Upratané a zorganizované
Hadicu, pracovné nadstavce, spúšťovú pištoľ a kábel skladujte priestorovo úsporným a úhľadným spôsobom.
Systém Quick Connect
  • Vysokotlaková hadica sa dá rýchlo a pohodlne napojiť a opäť odpojiť od stroja a pištole. Šetrí to čas a náklady.
Perfektne zosúladené príslušenstvo
Špecifikácie

Technické údaje

Počet fáz prúdu (Ph) 1
Napätie (V) 220 / 240
Frekvencia (Hz) 50 / 60
Tlak (bar) 20 - max. 120
Prietok (l/h) max. 380
Plošný výkon (m²/h) 25
Teplota vody na prívode (°C) max. 40
Príkon (W) 1600
Napájací kábel (m) 5
Farba Žltá
Hmotnosť bez príslušenstva (kg) 3,6
Hmotnosť vrátane obalu (kg) 7,4
Rozmery (d x š x v) (mm) 380 x 197 x 264

Balenie obsahuje

  • Súprava pre domácnosť: Čistič povrchov T 1, prací prostriedok Patio & Deck, 0,5 l
  • Predĺženie pracovného nadstavca
  • Vysokotlaková pištoľ: G 120 Q
  • Pracovný nadstavec Vario Power Jet
  • Rotačná tryska
  • Vysokotlaková hadica: 5 m
  • Adaptér pre pripojenie záhradnej hadice A3/4"

Výbava

  • Systém Quick Connect na strane stroja
  • Použitie čistiaceho prostriedku: Nasávacia hadica
  • Integrovaný vodný filter
  • Navíjanie kábla
Príslušenstvo
Čistiace prostriedky
