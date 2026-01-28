Vysokotlakový čistič K 2 Premium FJ BB

Rozlúčte sa so špinou: udržujte svoj majetok, záhradný nábytok a menšie záhradné plochy čo najlepšie s vysokotlakovým čističom K 2 Premium FJ. Vrátane penovacej trysky.

Urobte z nečistôt na autách, schodoch, záhradnom náradí a vonkajšom nábytku minulosť: vysokotlakový čistič K 2 Premium FJ s jednoduchým pracovným nadstavcom a rotačnou tryskou je ideálnym riešením pre príležitostné upratovacie práce v okolí vášho pozemku. Vďaka hladkému chodu kolies sa K 2 Premium FJ ľahko prepravuje kamkoľvek je to potrebné. Pre väčšie pohodlie umožňuje systém Quick Connect jednoduché zacvaknutie a vytiahnutie 4-metrovej vysokotlakovej hadice zo zariadenia a pištole. Všetko dodávané príslušenstvo je možné ľahko uložiť do samotného K 2 Premium FJ. Vrátane penovacej trysky pre dobre priľnavú penu a maximálnu schopnosť rozpúšťať nečistoty.

Vlastnosti a výhody
Upratané a zorganizované
Hadicu, pracovné nadstavce, spúšťovú pištoľ a kábel skladujte priestorovo úsporným a úhľadným spôsobom.
Veľké kolesá
Pre bezpečnú a pohodlnú prepravu aj na neschodnom teréne, ako sú napríklad záhradné chodníky. Jednoduché manévrovanie.
Systém Quick Connect
Vysokotlaková hadica sa dá rýchlo a pohodlne napojiť a opäť odpojiť od stroja a pištole. Šetrí to čas a náklady.
Špecifikácie

Technické údaje

Druh prúdu (V/Hz) 220 - 240 / 50 - 60
Tlak (bar/MPa) max. 110 / max. 11
Prietok (l/h) max. 360
Plošný výkon (m²/h) 20
Teplota vody na prívode (°C) max. 40
Príkon (kW) 1,4
Napájací kábel (m) 5
Farba Žltá
Hmotnosť bez príslušenstva (kg) 4,2
Hmotnosť vrátane obalu (kg) 6,5
Rozmery (d x š x v) (mm) 242 x 285 x 790

Balenie obsahuje

  • Penovacia tryska: 0.3 l
  • Čistiace prostriedky: Autošampón RM 562
  • Vysokotlaková pištoľ: G 120 Q
  • Pracovný nadstavec s 1 druhom nastavenia prúdu
  • Rotačná tryska
  • Vysokotlaková hadica: 4 m
  • Adaptér pre pripojenie záhradnej hadice A3/4"

Výbava

  • Systém Quick Connect na strane stroja
  • Použitie čistiaceho prostriedku: Nasávacia hadica
  • Integrovaný vodný filter
