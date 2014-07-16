Machom zarastené chodníky

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Machom zarastené chodníky

Naše praktické príklady názorne ukazujú, ako sa správne pracuje s vysokotlakovým čističom a čo je potrebné rešpektovať.

A so špeciálnym príslušenstvom sa z týchto strojov stanú skutočné multitalenty: Pieskovanie, čistenie potrubia, čistenie terás alebo vypúšťanie jazierok - a určite objavíte aj ďalšie možnosti využitia pre váš Kärcher!

Pri práci rešpektujte, že nárazový tlak je za tryskou najvyšší: To znamená, že nepoddajné znečistenie sa čistí z menšej vzdialenosti, ľahké znečistenie alebo chúlostivé povrchy z väčšej vzdialenosti.

  • Keďže mach nielenže sedí na povrchu v hrubej vrstve, ale preniká aj do pórov kamenných platní, na jeho odstránenie sa používa rotačná tryska.
  • Vytvára rotačný prúd: čistiaca sila koncentrovaného bodového prúdu sa kombinuje s plošným výkonom plochého prúdu.
  • Vysokotlakový prúd veďte takmer kolmo k povrchu a pomaly vo vzdialenosti cca 20 až 30 cm od jedného okraja machom porastenej chodníkovej platne k druhému okraju.
  • Ochrana rotačnej trysky pred rozstrekom (špeciálne príslušenstvo) vás ochráni pred odstrekujúcou vodou.

Vhodné stroje a príslušenstvo

Vysokotlakový čistič K 2 Premium

Na ľahšie znečistenie.