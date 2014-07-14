Čistenie auta je s produktmi Kärcher hrou
Na jar peľ, v lete saharský piesok, na jeseň blato, v zime posypová soľ. Naše autá sú celoročne bombardované nečistotami od výmyslu sveta. Akoby nestačilo, že aj obyčajný dážď alebo jazda prašnou cestou zanechajú na aute neprehliadnuteľné stopy, vnútri sa o jeho (ne)čistotu postarajú deti s chrumkami, domáci miláčikovia a ich chlpy alebo pasažieri neochotní pred nastúpením čo i len obúchať si topánky. Ak vás nebaví stále auto prácne čistiť, vyskúšajte riešenia od Kärcheru.
Umývanie auta zvonku s vysokotlakovými čističmi Kärcher
Vysokotlakový čistič Kärcher – úplne jednoducho čisté
Kto by sa zdržiaval zdĺhavým čistením? Veď napokon existujú príjemnejšie činnosti. S vysokotlakovými čističmi Kärcher môže byť čistenie zábavou. Kvalitné, komfortné a výkonné stroje v priebehu niekoľkých sekúnd odstránia aj tie najnepoddajnejšie nečistoty a usadeniny – rýchlo, jednoducho a bez námahy jednoduchým stlačením gombíka. A ruky vždy ostanú pekne čisté. Pohodlnejšie to už nejde. Vysokotlakové čističe sú navyše dodávané spoločne s rôznymi vymeniteľnými dýzami. Napríklad rotačná dýza si poradí aj s tými najodolnejšími nečistotami na aute.
Čistenie áut jednoduchým spôsobom
Žiarivý lesk rýchlejšie ako nikdy predtým. Autošampón 3 v 1 zaručuje optimálne čistenie a ošetrovanie vozidiel každého druhu. Aktívny rozpúšťač špiny bez problémov odstráni olejové a mastné znečistenie. Zloženie urýchľujúce sušenie uľahčuje namáhavé utieranie auta jelenicou. Zložka zaručujúca ultravysoký lesk umožní vozidlu opäť perfektne zažiariť. Čistiace a ošetrujúce prostriedky, ale aj autokozmetika z našej ponuky sa okrem efektívnejšieho rozpúšťania nečistôt postarajú aj o ochranu povrchov pred následným znečistením.
Čistenie novej generácie
Revolučná power kefa WB 150 je prvá kefa čistiaca vysokým tlakom! Power kefa vyčistí rýchlo, účinne a šetrne všetky plochy v exteriéri. Aj chúlostivé plochy ako autolak možno pomocou power kefy vyčistiť šetrne a účinne. Kefy a náhradné dýzy na vysokotlakové čističe nájdete v našej ponuke príslušenstva.
Čistenie interiéru áut
Produkty na čistenie interiéru auta
Viacúčelové vysávače sa ideálne hodia na čistenie interiéru áut. Rozsiahla súprava príslušenstva na každý druh čistenia v aute, ako je napríklad vysávanie batožinového priestoru, podlahy, prístrojovej dosky, sedadiel, bočných priehradok, koberčekov a pod. vám uľahčí čistenie interiéru áut. Tip na čistenie koberčekov: Pomocou sacej kefky Kärcher sa dá vďaka tvrdým štetinám ľahko odstrániť aj prischnutá špina.
Autosedadlá vyčistíte tepovačom – extraktorom Kärcher
Tepovače – extraktory Kärcher sa postarajú na autosedadlách o dôkladnú čistotu do hĺbky vlákien. Čistiaca tekutina sa pod tlakom vstrekuje hlboko do čalúnenia a potom sa odsaje spolu s uvoľnenou špinou. Účinne sa odstránia mastnota, špina a zápach. Pri použití tepovača –extraktora nezostáva v sedadlách prebytočná vlhkosť, ktorá by sa mohla vyzrážať na oknách a spôsobovať v interiéri nepríjemný zápach.
Mobilné čistenie na cesty
Ak sa svojím autom často pohybujete po nespevnených cestách v rámci športu, výkonu poľovníctva či rybárstva alebo objavovania nových miest a chcete ho čistiť ešte pred odchodom z miesta, prezrite si našu ponuku pomocníkov na mobilné čistenie. Ľahko ich vezmete so sebou do kufra a okrem auta s nimi môžete vyčistiť aj bicykel alebo iné športové vybavenie predtým, než ho vložíte do auta, vďaka čomu nezašpiníte interiér, nosiče a ďalšie časti vozidla.
Vhodné stroje a príslušenstvo
Vysokotlakový čistič K 4 Premium Full Control Home
Na príležitostné použitie a stredne silné znečistenie.
Power kefa
Na čistenie chúlostivých povrchov bez rozstrekovania.
Viacúčelový vysávač WD 4
Odstráni špinu každého druhu.
Perfektný doplnok - čistiace a ošetrujúce prostriedky Kärcher
Autošampón 3-v-1
Účinný autošampón s jedinečným zložením 3-v-1 pre maximálny čistiaci výkon. Vysoká efektivita čistenia, ošetrenie, a ochrana v jednom kroku. Šetrné čistenie všetkých vozidiel.
Ultra penový čistič
Extra penivý na ešte intenzívnejšie čistenie. Aktívny rozpúšťač špiny na olejové, mastné a typické znečistenia vozidiel a znečistenia z ciest. Neobsahuje fosfáty a je šetrný k materiálu.
Čistič diskov
Z oceľových a zliatinových diskov šetrne odstraňuje brzdný prach, posypovú soľ... Inteligentná zmena farby ukáže, kedy je možné čistiaci prostriedok opláchnuť.
Odstraňovač hmyzu
Šetrne odstraňuje hmyz z lakovaných povrchov, mriežky chladiča, vonkajších zrkadiel, skiel a plastu.