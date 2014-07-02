Power kefa WB 150

Power kefa WB 150 na čistenie chúlostivých plôch bez rozstrekovania. Efektívna účinnosť vďaka kombinácii vysokého tlaku a manuálneho prítlaku kefy šetrí energiu, vodu a čas až o 30%.

Power kefa WB 150 sa ideálne hodí na čistenie citlivých plôch, ako sú laky na autách a motorkách, sklo, zimné záhrady, garážové brány, žalúzie, záhradný nábytok, motocykle a iné, bez rozstreku. Inovačná umývacia kefa s dvomi rotujúcimi tryskami s plochým prúdom spája plnú energiu so šetriacou silou. Tento plošný čistič s jemnou umývacou kefou presviedča svojím efektívnym účinkom vysokotlakového prúdu a manuálneho prítlaku kefy. Výsledkom prácer je výrazná úspora energie a vody - a navyše 30% úspora času. Rýchle, efektívne a jednoduché čistenie pomocou vysokého tlaku v spojení s kefou sa postará o lepšiu čistotu v okolí domu a na záhrade. Hodí sa pre všetky vysokotlakové čističe Kärcher triedy K2 - K7.

Vlastnosti a výhody
Kombinácia vysokotlakového prúdu a ručného tlaku kefy
  • 30% úspora času pri čistení ako aj úspora energie a vody
Kompaktný tvar
  • Ideálne sa hodí na čistenie ťažko prístupných miest alebo malých plôch
Rotujúca tryska s plochým prúdom
  • Zvýšený čistiaci výkon
Ochranný kryt
  • Čistenie bez rozstrekovania.
Mäkká kruhová kefka
  • Šetrné a jemné čistenie chúlostivých plôch
Špecifikácie

Technické údaje

Farba Čierna
Hmotnosť (kg) 0,7
Hmotnosť vrátane obalu (kg) 1
Rozmery (d x š x v) (mm) 392 x 222 x 211

Video

Kompatibilné stroje
Oblasti využitia
  • Autá
  • Záhradný/terasový/balkónový nábytok
  • Na čistenie motocyklov a skútrov
  • Garážové brány
  • Zimné záhrady
  • Okná a sklenené povrchy
  • Žalúzie/rolety
  • Obytné automobily
  • Záhradné hračky
Príslušenstvo
Power kefa WB 150 náhradný diel

Nájdite diely a schémy pre vaše čistiace zariadenie Kärcher. Kliknutím na „Nájsť diely“ vyhľadáte náhradné diely alebo kontaktujte autorizovaného predajcu, predajne Kärcher