Vysokotlakový čistič K Mini

Najmenší vysokotlakový čistič Kärcher odstráni nečistoty okamžite a vďaka svojej ľahkej a praktickej veľkosti sa dá ľahko prepravovať a skladovať.

Kompaktný a ľahký: K Mini je najmenší vysokotlakový čistič Kärcher. Vďaka svojim kompaktným rozmerom a nízkej hmotnosti sa dá ľahko prepravovať a skladovať. Tento malý výkonný stroj e je ideálny na rýchle a efektívne čistenie balkónov, záhradného a záhradného nábytku, ako aj bicyklov a malých automobilov. Jeho manipulácia je zrejmá: striekaciu pištoľ, predlžovaciu hadicu a striekaciu tyč Vario Power je možné zostaviť iba v niekoľkých krokoch. Pomocou systému Quick Connect ľahko a rýchlo kliknite na vysokotlakovú hadicu dovnútra a von z prístroja a striekacej pištole. Päťmetrová mimoriadne tenká vysokotlaková hadica PremiumFlex zabraňuje vytváraniu nepríjemných uzlov a ponúka maximálnu flexibilitu a voľnosť pohybu pri čistení. Odnímateľný držiak príslušenstva umožňuje správne uskladnenie všetkých dodávaných dielov. Po vyčistení je možné napájací kábel navinúť na stojan prístroja a držať ho na mieste pomocou svorky. Vďaka svojim malým rozmerom je možné K Mini ľahko skladovať vo vnútorných aj vonkajších priestoroch.

Vlastnosti a výhody
Kompaktné a ľahké zariadenie
Ľahko sa skladujú vo vnútorných aj vonkajších priestoroch. Ľahko sa prepravuje pre flexibilné čistenie.
Odnímateľný držiak príslušenstva
Pohodlné a priestorovo úsporné úložisko príslušenstva.
Extra tenká vysokotlaková hadica PremiumFlex
Vysokotlakovú hadicu ľahko naviňte a odvíjajte bez toho, aby sa vytvorili uzly. Maximálna flexibilita pri čistení.
Praktické navíjanie kábla
  • Rýchlo a ľahko naviňte a odvíjajte napájací kábel.
  • Napájací kábel pevne držaný na mieste okolo stojana zariadenia.
Systém Quick Connect
  • Pre jednoduché a rýchle pripojenie a odpojenie vysokotlakovej hadice na stroj a pištoľ.
Špecifikácie

Technické údaje

Druh prúdu (Ph/V/Hz) 1 / 220 - 240 / 50 - 60
Tlak (bar/MPa) 20 - max. 110 / 2 - max. 11
Prietok (l/h) max. 360
Plošný výkon (m²/h) 20
Teplota vody na prívode (°C) max. 40
Príkon (W) 1400
Napájací kábel (m) 5
Farba Žltá
Hmotnosť bez príslušenstva (kg) 3,9
Hmotnosť vrátane obalu (kg) 5,8
Rozmery (d x š x v) (mm) 278 x 233 x 296

Balenie obsahuje

  • Predĺženie pracovného nadstavca
  • Vysokotlaková pištoľ: G 110 Q Short
  • Pracovný nadstavec Vario Power Jet
  • Vysokotlaková hadica: 5 m, Premium Flex
  • Adaptér pre pripojenie záhradnej hadice A3/4"

Výbava

  • Systém Quick Connect na strane stroja
  • Integrovaný vodný filter
  • Navíjanie kábla
