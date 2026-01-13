Vysokotlakový čistič K Mini
Najmenší vysokotlakový čistič Kärcher odstráni nečistoty okamžite a vďaka svojej ľahkej a praktickej veľkosti sa dá ľahko prepravovať a skladovať.
Kompaktný a ľahký: K Mini je najmenší vysokotlakový čistič Kärcher. Vďaka svojim kompaktným rozmerom a nízkej hmotnosti sa dá ľahko prepravovať a skladovať. Tento malý výkonný stroj e je ideálny na rýchle a efektívne čistenie balkónov, záhradného a záhradného nábytku, ako aj bicyklov a malých automobilov. Jeho manipulácia je zrejmá: striekaciu pištoľ, predlžovaciu hadicu a striekaciu tyč Vario Power je možné zostaviť iba v niekoľkých krokoch. Pomocou systému Quick Connect ľahko a rýchlo kliknite na vysokotlakovú hadicu dovnútra a von z prístroja a striekacej pištole. Päťmetrová mimoriadne tenká vysokotlaková hadica PremiumFlex zabraňuje vytváraniu nepríjemných uzlov a ponúka maximálnu flexibilitu a voľnosť pohybu pri čistení. Odnímateľný držiak príslušenstva umožňuje správne uskladnenie všetkých dodávaných dielov. Po vyčistení je možné napájací kábel navinúť na stojan prístroja a držať ho na mieste pomocou svorky. Vďaka svojim malým rozmerom je možné K Mini ľahko skladovať vo vnútorných aj vonkajších priestoroch.
Vlastnosti a výhody
Kompaktné a ľahké zariadenieĽahko sa skladujú vo vnútorných aj vonkajších priestoroch. Ľahko sa prepravuje pre flexibilné čistenie.
Odnímateľný držiak príslušenstvaPohodlné a priestorovo úsporné úložisko príslušenstva.
Extra tenká vysokotlaková hadica PremiumFlexVysokotlakovú hadicu ľahko naviňte a odvíjajte bez toho, aby sa vytvorili uzly. Maximálna flexibilita pri čistení.
Praktické navíjanie kábla
- Rýchlo a ľahko naviňte a odvíjajte napájací kábel.
- Napájací kábel pevne držaný na mieste okolo stojana zariadenia.
Systém Quick Connect
- Pre jednoduché a rýchle pripojenie a odpojenie vysokotlakovej hadice na stroj a pištoľ.
Špecifikácie
Technické údaje
|Druh prúdu (Ph/V/Hz)
|1 / 220 - 240 / 50 - 60
|Tlak (bar/MPa)
|20 - max. 110 / 2 - max. 11
|Prietok (l/h)
|max. 360
|Plošný výkon (m²/h)
|20
|Teplota vody na prívode (°C)
|max. 40
|Príkon (W)
|1400
|Napájací kábel (m)
|5
|Farba
|Žltá
|Hmotnosť bez príslušenstva (kg)
|3,9
|Hmotnosť vrátane obalu (kg)
|5,8
|Rozmery (d x š x v) (mm)
|278 x 233 x 296
Balenie obsahuje
- Predĺženie pracovného nadstavca
- Vysokotlaková pištoľ: G 110 Q Short
- Pracovný nadstavec Vario Power Jet
- Vysokotlaková hadica: 5 m, Premium Flex
- Adaptér pre pripojenie záhradnej hadice A3/4"
Výbava
- Systém Quick Connect na strane stroja
- Integrovaný vodný filter
- Navíjanie kábla
