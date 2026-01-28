Vysokotlakový čistič K Mini Plus
Najmenší vysokotlakový čistič Kärcher odstraňuje nečistoty v okamihu a ľahko sa prepravuje a skladuje. Vďaka hadicovému setu je ihneď pripravený na použitie.
Kompaktný a ľahký: K Mini Plus je najmenší vysokotlakový čistič Kärcher. Vďaka kompaktným rozmerom a nízkej hmotnosti sa dá ľahko prepravovať a skladovať. Tento malý výkonný stroj je ideálny na rýchle a efektívne čistenie balkónov, záhradného a terasového nábytku, ako aj bicyklov a malých áut. Ovládanie je samozrejmé: Striekaciu pištoľ, predlžovaciu trubicu a striekaciu násadu Vario Power je možné zostaviť v niekoľkých krokoch. Zacvaknite vysokotlakovú hadicu dovnútra a von zo zariadenia a striekacej pištole jednoducho a rýchlo pomocou systému Quick Connect. Päťmetrová extra tenká vysokotlaková hadica PremiumFlex zabraňuje tvorbe nepríjemných uzlov a ponúka maximálnu flexibilitu a voľnosť pohybu pri čistení. Odnímateľný držiak príslušenstva umožňuje správne uloženie všetkých dodávaných dielov. Vďaka súprave hadíc so záhradnou hadicou dlhou 6 metrov, 2 univerzálnym hadicovým konektorom (jeden s Aqua Stop) a kohútikovému adaptéru pre domáce armatúry je K Mini Plus ihneď pripravený na použitie. Súpravu hadíc je možné uložiť do samostatného vrecka na príslušenstvo.
Vlastnosti a výhody
Kompaktné a ľahké zariadenieĽahko sa skladujú vo vnútorných aj vonkajších priestoroch. Ľahko sa prepravuje pre flexibilné čistenie.
Odnímateľný držiak príslušenstvaPohodlné a priestorovo úsporné úložisko príslušenstva.
Extra tenká vysokotlaková hadica PremiumFlexVysokotlakovú hadicu ľahko naviňte a odvíjajte bez toho, aby sa vytvorili uzly. Maximálna flexibilita pri čistení.
Praktické navíjanie kábla
- Rýchlo a ľahko naviňte a odvíjajte napájací kábel.
- Napájací kábel pevne držaný na mieste okolo stojana zariadenia.
Systém Quick Connect
- Pre jednoduché a rýchle pripojenie a odpojenie vysokotlakovej hadice na stroj a pištoľ.
Špecifikácie
Technické údaje
|Počet fáz prúdu (Ph)
|1
|Napätie (V)
|220 / 240
|Frekvencia (Hz)
|50 / 60
|Tlak (bar/MPa)
|20 - max. 110 / 2 - max. 11
|Prietok (l/h)
|max. 360
|Plošný výkon (m²/h)
|20
|Teplota vody na prívode (°C)
|max. 40
|Príkon (W)
|1400
|Farba
|Žltá
|Hmotnosť bez príslušenstva (kg)
|3,9
|Hmotnosť vrátane obalu (kg)
|6,9
|Rozmery (d x š x v) (mm)
|278 x 233 x 296
Balenie obsahuje
- Predĺženie pracovného nadstavca
- Vysokotlaková pištoľ: G 110 Q Short
- Pracovný nadstavec Vario Power Jet
- Vysokotlaková hadica: 5 m, Premium Flex
- Adaptér pre pripojenie záhradnej hadice A3/4"
- Súprava na pripojenie na vodovodný kohútik (dovnútra aj von)
Výbava
- Systém Quick Connect na strane stroja
- Integrovaný vodný filter
- Navíjanie kábla
Video