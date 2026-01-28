Vysokotlakový čistič K Mini Plus

Najmenší vysokotlakový čistič Kärcher odstraňuje nečistoty v okamihu a ľahko sa prepravuje a skladuje. Vďaka hadicovému setu je ihneď pripravený na použitie.

Kompaktný a ľahký: K Mini Plus je najmenší vysokotlakový čistič Kärcher. Vďaka kompaktným rozmerom a nízkej hmotnosti sa dá ľahko prepravovať a skladovať. Tento malý výkonný stroj je ideálny na rýchle a efektívne čistenie balkónov, záhradného a terasového nábytku, ako aj bicyklov a malých áut. Ovládanie je samozrejmé: Striekaciu pištoľ, predlžovaciu trubicu a striekaciu násadu Vario Power je možné zostaviť v niekoľkých krokoch. Zacvaknite vysokotlakovú hadicu dovnútra a von zo zariadenia a striekacej pištole jednoducho a rýchlo pomocou systému Quick Connect. Päťmetrová extra tenká vysokotlaková hadica PremiumFlex zabraňuje tvorbe nepríjemných uzlov a ponúka maximálnu flexibilitu a voľnosť pohybu pri čistení. Odnímateľný držiak príslušenstva umožňuje správne uloženie všetkých dodávaných dielov. Vďaka súprave hadíc so záhradnou hadicou dlhou 6 metrov, 2 univerzálnym hadicovým konektorom (jeden s Aqua Stop) a kohútikovému adaptéru pre domáce armatúry je K Mini Plus ihneď pripravený na použitie. Súpravu hadíc je možné uložiť do samostatného vrecka na príslušenstvo.

Vlastnosti a výhody
Kompaktné a ľahké zariadenie
Ľahko sa skladujú vo vnútorných aj vonkajších priestoroch. Ľahko sa prepravuje pre flexibilné čistenie.
Odnímateľný držiak príslušenstva
Pohodlné a priestorovo úsporné úložisko príslušenstva.
Extra tenká vysokotlaková hadica PremiumFlex
Vysokotlakovú hadicu ľahko naviňte a odvíjajte bez toho, aby sa vytvorili uzly. Maximálna flexibilita pri čistení.
Praktické navíjanie kábla
  • Rýchlo a ľahko naviňte a odvíjajte napájací kábel.
  • Napájací kábel pevne držaný na mieste okolo stojana zariadenia.
Systém Quick Connect
  • Pre jednoduché a rýchle pripojenie a odpojenie vysokotlakovej hadice na stroj a pištoľ.
Špecifikácie

Technické údaje

Počet fáz prúdu (Ph) 1
Napätie (V) 220 / 240
Frekvencia (Hz) 50 / 60
Tlak (bar/MPa) 20 - max. 110 / 2 - max. 11
Prietok (l/h) max. 360
Plošný výkon (m²/h) 20
Teplota vody na prívode (°C) max. 40
Príkon (W) 1400
Farba Žltá
Hmotnosť bez príslušenstva (kg) 3,9
Hmotnosť vrátane obalu (kg) 6,9
Rozmery (d x š x v) (mm) 278 x 233 x 296

Balenie obsahuje

  • Predĺženie pracovného nadstavca
  • Vysokotlaková pištoľ: G 110 Q Short
  • Pracovný nadstavec Vario Power Jet
  • Vysokotlaková hadica: 5 m, Premium Flex
  • Adaptér pre pripojenie záhradnej hadice A3/4"
  • Súprava na pripojenie na vodovodný kohútik (dovnútra aj von)

Výbava

  • Systém Quick Connect na strane stroja
  • Integrovaný vodný filter
  • Navíjanie kábla
