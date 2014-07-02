Ultra penový čistič 3-v-1, 1l

Extra penivý pre ešte intenzívnejšie čistenie. Vďaka novému aktívnemu rozpúšťaču špiny bez námahy a rýchlo odstráni aj olejové a mastné znečistenia ako aj typické znečistenia áut a ciest. Bez fosfátov a šetrne k materiálu.

Špecifikácie

Technické údaje

Veľkosť balenia (l) 1
Jednotka balenia (Kus(y)) 6
Hmotnosť (kg) 1
Hmotnosť vrátane obalu (kg) 1,1
Rozmery (d x š x v) (mm) 100 x 100 x 215
Ultra penový čistič 3-v-1, 1l
Ultra penový čistič 3-v-1, 1l
Kompatibilné stroje
Oblasti využitia
  • Autá
  • Na čistenie motocyklov a skútrov
  • Obytné automobily
Príslušenstvo