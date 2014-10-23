Čistiace a ošetrovacie prostriedky Home & Garden
Čisto s vhodnými prostriedkami. Spolu s čistiacimi prostriedkami, ktoré sú presne prispôsobené určitým úlohám, prinášajú čistiace stroje Kärcher maximálny výkon. Náš sortiment preto zahŕňa široký výber prostriedkov na každý druh čistenia v dome a záhrade.
Objavte bohatý program čistiacich a ošetrovacích prostriedkov
Čistiace prostriedky Kärcher pre domácnosť
V našej ponuke čistiacich prostriedkov Kärcher nájdete širokú paletu rôznych prípravkov určených na nezávadné a bezpečné čistenie celej škály plôch a povrchov vo vašom domove. Čističe kobercov majú skvelý čistiaci účinok pri použití v našich tepovačoch a extraktoroch, univerzálny čistiaci prostriedok si poradí s väčšinou tvrdých podláh a najlepšie výsledky opäť dosiahnete spolu s čističom tvrdých podláh. Dokonalý lesk bez šmúh na oknách či zrkadlách dosiahnete pomocou nášho čističa skiel a s čističom kamenných podláh môžete dodať nový vzhľad aj povrchom v exteriéri. Do ponuky sme zaradili aj čistič určený na fasády.
Ošetrovacie prostriedky Kärcher
Ak chcete zvýšiť odolnosť svojich drevených podláh, po vyčistení čistiacim prostriedkom na drevo ich odporúčame ošetriť aj prostriedkom na olejované či voskované podlahy. Mimoriadne obľúbený je aj náš ošetrovací a impregnačný prostriedok na koberce, ktorý možno použiť na predĺženú ochranu rôznych textílií (napríklad aj pohoviek či matracov).
Autokozmetika Kärcher
V ponuke čistiacich prostriedkov Kärcher má svoje zvláštne miesto aj autokozmetika. Medzi najobľúbenejšie produkty patria autošampóny, čističe interiéru, ale aj ultrapenový čistič či rôzne ďalšie prípravky určené do vysokotlakových čističov, vďaka ktorým bude vaše auto vyzerať ako po návšteve ručnej umývacej linky.
Perfektný doplnok: Čistiace a ošetrovacie prostriedky Kärcher
Už viac ako 30 rokov kladie Kärcher pri vývoji, výbere surovín a výrobe čistiacich a ošetrovacích prostriedkov zvláštny dôraz na ekologickosť a ochranu prírodných zdrojov. Čistiace prostriedky exaktne prispôsobené strojom zaručujú nie len optimálne výsledky čistenia, ale navyše šetria vodu, čas a energiu. Ľahká biologická odbúrateľnosť je samozrejmosťou. Pri novom univerzálnom čistiacom prostriedku eco!ogic ide Kärcher ale ešte o krok ďalej a na výrobu používa výlučne tenzidy zo 100% obnoviteľných surovín a fľašu, ktorá sa z viac ako 96 percent skladá z plastu na rastlinnej báze – ďalšie plus vo veciach ochrany životného prostredia.