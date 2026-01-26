Sprejová fľaša, 1l

S pumpovacou sprejovou fľašou Kärcher bez námahy nanesiete čistiace a ošetrovacie prostriedky. S plynulým nastavením rozstrekovaného prúdu a uhla rozstrekovania.

Špecifikácie

Technické údaje

Veľkosť balenia (l) 1
Jednotka balenia (Kus(y)) 3
Hmotnosť vrátane obalu (kg) 0,6
Sprejová fľaša, 1l náhradný diel

