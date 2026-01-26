Sprejová fľaša, 1l
S pumpovacou sprejovou fľašou Kärcher bez námahy nanesiete čistiace a ošetrovacie prostriedky. S plynulým nastavením rozstrekovaného prúdu a uhla rozstrekovania.
Špecifikácie
Technické údaje
|Veľkosť balenia (l)
|1
|Jednotka balenia (Kus(y))
|3
|Hmotnosť vrátane obalu (kg)
|0,6
Čistiace prostriedky
Sprejová fľaša, 1l náhradný diel
