Vysokotlakový čistič K 5 Smart Control Flex eco!Booster
Pre vyšší výkon: K 5 Smart Control Flex eco!Booster s hadicou PremiumFlex, pištoľou G 180 Q Smart Control a nadstavcom eco!Booster pre silné nečistoty na jemných povrchoch.
Vďaka integrovanému Bluetooth je vysokotlakový čistič K 5 Smart Control Flex eco!Booster možné pripojiť k aplikácii Kärcher Home & Garden. Aplikácia poskytuje mnoho užitočných funkcií, ako je aplikačný poradca s užitočnými tipmi a trikmi, montážne pokyny, pokyny na údržbu a starostlivosť, ako aj servisný portál Kärcher. Zariadenie má tiež režim boost pre extra výkon, pištoľ G 180 Q Smart Control s LCD displejom a pracovný nadstavec 3 v 1 Multi Jet. Tlak sa nastavuje na samotnú pištoľ alebo sa prenáša na pištoľ z aplikácie pomocou aplikačného konzultanta. Pomocou LCD displeja je možné skontrolovať, aká úroveň tlaku je nastavená. Medzi ďalšie detaily výbavy patrí čistiaci systém Plug 'n' Clean, vysokotlaková hadica PremiumFlex, hliníková teleskopická rukoväť a parkovacia poloha pre ľahko prístupné príslušenstvo. Zahŕňa eco!Booster a 1 liter univerzálneho čističa pre efektívne čistenie. eco!Booster je ideálny pre citlivé povrchy a vďaka o 50 percent vyššiemu čistiacemu výkonu v porovnaní s plochým prúdom šetrí vodu, energiu a čas.
Vlastnosti a výhody
Pištoľ Smart Control s režimom boost a pracovným nadstavcom 3 v 1 Multi JetSpúšťová pištoľ s LCD displejom a tlačidlami na reguláciu tlaku alebo dávkovanie čistiaceho prostriedku. Zahŕňa režim Boost pre extra výkon pri riešení odolných nečistôt. Otočný Multi Jet 3 v 1 obsahuje tri rôzne trysky pre ľahkú výmenu. Quick Connect pre ľahké pripojenie vysokotlakovej hadice a príslušenstva.
Vysokotlaková hadica PremiumFlexFlexibilná hadica zaisťuje maximálnu flexibilitu, a tým aj maximálnu voľnosť pohybu. Vysokotlakovú hadicu ľahko naviňte a odvíjajte bez toho, aby sa vytvorili uzly.
eco!Booster: o 50 % vyšší čistiaci výkon v porovnaní s plochým prúdom, o 50 % vyššia účinnosť vody a energieDôkladné, rýchle a udržateľnejšie čistenie. Šetrí vodu a energiu
Aplikácia Home & Garden
- Aplikácia Kärcher Home & Garden z vás urobí experta na čistenie.
- Využite naše rozsiahle znalosti spoločnosti Kärcher na dosiahnutie dokonalých výsledkov čistenia.
- Pohodlný komplexný servis - všetky informácie o zariadení, jeho aplikácii a našom portáli služieb.
Plug 'n' Clean – čistiaci systém Kärcher
- Rýchlo, jednoducho, pohodlne sa vďaka systému Plug ‘n‘Clean dá čistiaci prostriedok vymeniť iba jedným pohybom ruky.
Vynikajúci výkon
- Vodou chladený motor zaujme obzvlášť dlhou životnosťou a vysokým výkonom.
Vnímané zníženie hladiny hluku
- Príjemný zvuk aplikácie**
Špecifikácie
Technické údaje
|Napätie (V)
|230
|Frekvencia (Hz)
|50
|Tlak (bar/MPa)
|20 - max. 145 / 2 - max. 14,5
|Prietok (l/h)
|max. 500
|Plošný výkon (m²/h)
|40
|Teplota vody na prívode (°C)
|max. 40
|Príkon (kW)
|2,1
|Napájací kábel (m)
|5
|Farba
|Žltá
|Hmotnosť bez príslušenstva (kg)
|13,2
|Hmotnosť vrátane obalu (kg)
|17,6
|Rozmery (d x š x v) (mm)
|405 x 306 x 584
Balenie obsahuje
- Vysokotlaková pištoľ: G 180 Q Smart Control
- Multi Jet 3-v-1
- eco!Booster
- Vysokotlaková hadica: 10 m, Premium Flex
- Adaptér pre pripojenie záhradnej hadice A3/4"
Výbava
- Integrovaná úložná sieť
- Systém Quick Connect na strane stroja
- Použitie čistiaceho prostriedku: Systém Plug 'n' Clean
- Teleskopická rukoväť
- Vodou chladený motor
- Integrovaný vodný filter
- Nasávanie vody
- Pripojenie cez Bluetooth
- Obsluha pomocou aplikácie
- Smart služby/funkcie v aplikácii
Príslušenstvo
Čistiace prostriedky
Vysokotlakový čistič K 5 Smart Control Flex eco!Booster náhradný diel
