Čistenie čalúnenia

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Čistenie čalúnenia

Tepovače – extraktory na dôkladné čistenie

Tepovače-extraktory značky Kärcher sa postarajú na kobercoch o dôkladnú čistotu až do hĺbky vlákien. Čistiaca tekutina sa vstrekuje pod tlakom a potom sa odsaje spolu s uvoľnenou špinou. Účinne sa tak odstráni mastnota, špina a zápach.

Princíp tepovania s extrakciou

Pri tepovaní s odsávaním sa voda spoločne s čistiacim prostriedkom v jednom pracovnom kroku nastrieka a vzápätí sa odsaje spolu so špinou.

Hygienicky a čisto

Tepovače-extraktory Kärcher sa výborne hodia nie len pre alergikov. K cieľovej skupine patria aj domácnosti so zvieratami.

Čistenie čalúnenia_vysávač svodným filtrom

Vysávače s inovačnou technológiou s vodným filtrom

Na rozdiel od bežného vysávača s filtračným vreckom stavia novo vyvinutý vysávač s vodným filtrom DS 6 na prirodzenú silu
vody, ktorá sa vo filtri rozvíri vysokou rýchlosťou. Nasatá špina prechádza touto rozvírenou vodou a spoľahlivo sa odfiltruje zo vzduchu a naviaže na vodu. Výsledok: mimoriadne čerstvý a čistý odpadový vzduch.

Obzvlášť ľahké čistenie vodného filtra

Jednotlivé časti vodného filtra jednoducho podržte pod tečúcim vodovodným kohútikom - a hotovo. Ide to rýchlo a bez námahy.

Tepovače – extraktory

Dôkladná čistota až do hĺbky vlákien.

Impregnovač textilu

Vysoko účinná ochrana.

Vysávač s vodným filtrom

Vďaka vodnému filtru odfiltruje zo vzduchu 99,9 % všetkých častíc.

Turbo hubica na čalúnenie

Veľmi dôkladné čistenie čalúnenia. Ideálna na zvieracie chlpy.