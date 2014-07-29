Čistenie čalúnenia
Tepovače – extraktory na dôkladné čistenie
Tepovače-extraktory značky Kärcher sa postarajú na kobercoch o dôkladnú čistotu až do hĺbky vlákien. Čistiaca tekutina sa vstrekuje pod tlakom a potom sa odsaje spolu s uvoľnenou špinou. Účinne sa tak odstráni mastnota, špina a zápach.
Princíp tepovania s extrakciou
Pri tepovaní s odsávaním sa voda spoločne s čistiacim prostriedkom v jednom pracovnom kroku nastrieka a vzápätí sa odsaje spolu so špinou.
Hygienicky a čisto
Tepovače-extraktory Kärcher sa výborne hodia nie len pre alergikov. K cieľovej skupine patria aj domácnosti so zvieratami.
Vysávače s inovačnou technológiou s vodným filtrom
Na rozdiel od bežného vysávača s filtračným vreckom stavia novo vyvinutý vysávač s vodným filtrom DS 6 na prirodzenú silu
vody, ktorá sa vo filtri rozvíri vysokou rýchlosťou. Nasatá špina prechádza touto rozvírenou vodou a spoľahlivo sa odfiltruje zo vzduchu a naviaže na vodu. Výsledok: mimoriadne čerstvý a čistý odpadový vzduch.
Obzvlášť ľahké čistenie vodného filtra
Jednotlivé časti vodného filtra jednoducho podržte pod tečúcim vodovodným kohútikom - a hotovo. Ide to rýchlo a bez námahy.
Tepovače – extraktory
Dôkladná čistota až do hĺbky vlákien.
Impregnovač textilu
Vysoko účinná ochrana.
Vysávač s vodným filtrom
Vďaka vodnému filtru odfiltruje zo vzduchu 99,9 % všetkých častíc.
Turbo hubica na čalúnenie
Veľmi dôkladné čistenie čalúnenia. Ideálna na zvieracie chlpy.