Turbo hubica na čalúnenie
Praktická hubica vybavená rotujúcou kefou poháňanou vzduchom. Čistí čalúnenie, kreslá sedačky, vankúše, postele atď.. Ideálna na odstráneniu zvieracích chlpov. Pracovná šírka 160 mm.
Praktická hubica s pracovnou šírkou 160 mm. Hubica má vzduchom poháňanú, rotujúcu kefu, ktorá z povrchu uvoľní aj pevne priľnutú špinu. Vyčistí čalúnenie, kreslá, pohovky, vankúše, postele a pod. a rýchlo odstráni zvieracie chlpy, omrvinky - samozrejme aj v aute.
Vlastnosti a výhody
Vzduchom poháňaná, rotujúca kefa
- Na odstraňovanie pevne priľnutej špiny, ako sú zvieracie chlpy, z textilných povrchov
- Veľmi dobré odstraňovanie zvieracích chlpov
- Veľmi dobré odstraňovanie nečistôt aj z kobercov s dlhým vlasom.
Špecifikácie
Technické údaje
|Množstvo v balení (Kus(y))
|1
|Štandardný priemer (mm)
|35
|Farba
|Čierna
|Hmotnosť (kg)
|0,3
|Hmotnosť vrátane obalu (kg)
|0,4
|Rozmery (d x š x v) (mm)
|200 x 165 x 67
Kompatibilné stroje
Oblasti využitia
- Čalúnenie
- Interiér vozidla
- Autosedadlá