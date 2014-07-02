Turbo hubica na čalúnenie

Praktická hubica vybavená rotujúcou kefou poháňanou vzduchom. Čistí čalúnenie, kreslá sedačky, vankúše, postele atď.. Ideálna na odstráneniu zvieracích chlpov. Pracovná šírka 160 mm.

Praktická hubica s pracovnou šírkou 160 mm. Hubica má vzduchom poháňanú, rotujúcu kefu, ktorá z povrchu uvoľní aj pevne priľnutú špinu. Vyčistí čalúnenie, kreslá, pohovky, vankúše, postele a pod. a rýchlo odstráni zvieracie chlpy, omrvinky - samozrejme aj v aute.

Vlastnosti a výhody
Vzduchom poháňaná, rotujúca kefa
  • Na odstraňovanie pevne priľnutej špiny, ako sú zvieracie chlpy, z textilných povrchov
  • Veľmi dobré odstraňovanie zvieracích chlpov
  • Veľmi dobré odstraňovanie nečistôt aj z kobercov s dlhým vlasom.
Špecifikácie

Technické údaje

Množstvo v balení (Kus(y)) 1
Štandardný priemer (mm) 35
Farba Čierna
Hmotnosť (kg) 0,3
Hmotnosť vrátane obalu (kg) 0,4
Rozmery (d x š x v) (mm) 200 x 165 x 67
Oblasti využitia
  • Čalúnenie
  • Interiér vozidla
  • Autosedadlá