Vysávač s vodným filtrom DS 6 Plus

Vysávač s inovatívnou technológiou vodného filtra, ktorý poskytuje čistý a čerstvý vzduch vyčistený až do 99,95%. Dobré pre všetkých – nielen pre alergikov.

DS 6 Plus je vysávač s vodným filtrom, ktorý nielen dôkladne čistí podlahy, ale poskytuje aj čerstvejší a čistejší vzduch, ktorý bol na 99,95% vyčistený od prachu. To výrazne zlepšuje vzduch a tým aj pocit v miestnosti. Na rozdiel od bežných vysávačov s filtračnými vreckami sa vysávač DS 6 Plus s vodným filtrom spolieha na prirodzenú silu vody, ktorá sa pri vysokých rýchlostiach víri okolo filtra. Vtiahnuté nečistoty musia prejsť touto vírivou vodou, ktorá ju vysoko účinne filtruje zo vzduchu a zachytáva ju vo vode. Výsledkom je čerstvý, mimoriadne čistý odpadový vzduch.

Vlastnosti a výhody
Viacstupňový filtračný systém pozostávajúci z inovačného vodného filtra, vymeniteľného medzifiltra a filtra HEPA 13 (EN1822:1998)
Odfiltruje 99,95% prachu zo vzduchu. Stará sa o čerstvý a čistý vzduch - príjemnú klímu v miestnosti Vhodný obzvlášť pre alergikov
Odnímateľný vodný filter
Jednoduché napĺňanie a čistenie
Praktická parkovacia poloha
Pre pohodlné a rýchle odkladanie sacej trubice a podlahovej hubice pri prerušení práce. Úsporné odkladanie stroja.
Energeticky úsporný motor
  • Vysoký sací výkon
  • Nízka spotreba energie
Automatické rolovanie kábla
  • Rýchle a komfortné uloženie pripojovacieho kábla stlačením tlačidla
Odkladanie príslušenstva na stroji
  • V priestore na príslušenstvo možnosť prehľadného uloženia príslušenstva, ktoré je stále k dispozícii
Špecifikácie

Technické údaje

Príkon (W) 650
Vodný filter (l) 2
Polomer (m) 10,2
Napätie (V) 220 / 240
Frekvencia (Hz) 50 / 60
Farba Biela
Hmotnosť bez príslušenstva (kg) 7,5
Hmotnosť vrátane obalu (kg) 11,6
Rozmery (d x š x v) (mm) 532 x 289 x 344

Balenie obsahuje

  • Dĺžka sacej hadice: 2.1 m
  • Teleskopická sacia trubica: Pochrómovaný
  • Prepínateľná podlahová hubica na suché vysávanie
  • Štrbinová hubica
  • Hubica na čalúnenie
  • Typ filtra HEPA: HEPA 13 filter
  • Odpeňovač "FoamStop"
  • Turbohubica
  • Ochranný filter motora

Výbava

  • Praktická parkovacia poloha
  • Odkladanie príslušenstva na stroji
Oblasti využitia
  • Tvrdé podlahy
  • Koberce
  • Textilné povrchy
  • Medzipriestory
  • Vhodná na miesta, ku ktorým je ťažké sa dostať (rohy, škáry, trhliny atď.)
Príslušenstvo
Čistiace prostriedky
Vysávač s vodným filtrom DS 6 Plus náhradný diel

