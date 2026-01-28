Vysávač s vodným filtrom DS 6 Plus
Vysávač s inovatívnou technológiou vodného filtra, ktorý poskytuje čistý a čerstvý vzduch vyčistený až do 99,95%. Dobré pre všetkých – nielen pre alergikov.
DS 6 Plus je vysávač s vodným filtrom, ktorý nielen dôkladne čistí podlahy, ale poskytuje aj čerstvejší a čistejší vzduch, ktorý bol na 99,95% vyčistený od prachu. To výrazne zlepšuje vzduch a tým aj pocit v miestnosti. Na rozdiel od bežných vysávačov s filtračnými vreckami sa vysávač DS 6 Plus s vodným filtrom spolieha na prirodzenú silu vody, ktorá sa pri vysokých rýchlostiach víri okolo filtra. Vtiahnuté nečistoty musia prejsť touto vírivou vodou, ktorá ju vysoko účinne filtruje zo vzduchu a zachytáva ju vo vode. Výsledkom je čerstvý, mimoriadne čistý odpadový vzduch.
Vlastnosti a výhody
Viacstupňový filtračný systém pozostávajúci z inovačného vodného filtra, vymeniteľného medzifiltra a filtra HEPA 13 (EN1822:1998)Odfiltruje 99,95% prachu zo vzduchu. Stará sa o čerstvý a čistý vzduch - príjemnú klímu v miestnosti Vhodný obzvlášť pre alergikov
Odnímateľný vodný filterJednoduché napĺňanie a čistenie
Praktická parkovacia polohaPre pohodlné a rýchle odkladanie sacej trubice a podlahovej hubice pri prerušení práce. Úsporné odkladanie stroja.
Energeticky úsporný motor
- Vysoký sací výkon
- Nízka spotreba energie
Automatické rolovanie kábla
- Rýchle a komfortné uloženie pripojovacieho kábla stlačením tlačidla
Odkladanie príslušenstva na stroji
- V priestore na príslušenstvo možnosť prehľadného uloženia príslušenstva, ktoré je stále k dispozícii
Špecifikácie
Technické údaje
|Príkon (W)
|650
|Vodný filter (l)
|2
|Polomer (m)
|10,2
|Napätie (V)
|220 / 240
|Frekvencia (Hz)
|50 / 60
|Farba
|Biela
|Hmotnosť bez príslušenstva (kg)
|7,5
|Hmotnosť vrátane obalu (kg)
|11,6
|Rozmery (d x š x v) (mm)
|532 x 289 x 344
Balenie obsahuje
- Dĺžka sacej hadice: 2.1 m
- Teleskopická sacia trubica: Pochrómovaný
- Prepínateľná podlahová hubica na suché vysávanie
- Štrbinová hubica
- Hubica na čalúnenie
- Typ filtra HEPA: HEPA 13 filter
- Odpeňovač "FoamStop"
- Turbohubica
- Ochranný filter motora
Výbava
- Praktická parkovacia poloha
- Odkladanie príslušenstva na stroji
Oblasti využitia
- Tvrdé podlahy
- Koberce
- Textilné povrchy
- Medzipriestory
- Vhodná na miesta, ku ktorým je ťažké sa dostať (rohy, škáry, trhliny atď.)
Príslušenstvo
Čistiace prostriedky
Vysávač s vodným filtrom DS 6 Plus náhradný diel
Nájdite diely a schémy pre vaše čistiace zariadenie Kärcher. Kliknutím na „Nájsť diely“ vyhľadáte náhradné diely alebo kontaktujte autorizovaného predajcu, predajne Kärcher