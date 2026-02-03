Vysávač VC 2
Vreckový vysávač VC 2 vhodný na použitie v domácnostiach, s jednoduchou obsluhou.
Vysávač VC 2 značky Kärcher presviedča hygienickým a komfortným filtračným systémom - vrecká je možné zlikvidovať pohodlne bez kontaktu s nečistotami. Tento kompaktný vysávač sa obzvlášť hodí na použitie v bytoch alebo menších domoch. Je ideálny na dôkladné čistenie tvrdých podláh a kobercov, vďaka štrbinovej hubici a hubici s jemnými štetinami aj na čistenie úzkych medzipriestorov a chúlostivých povrchov. Ďalším plusom vysávača VC 2 je hygienický filter HEPA, ktorý spoľahlivo odfiltruje najjemnejšie nečistoty, ako sú peľ alebo iné alergénne čiastočky. O dodatočné pohodlie pri práci sa postará priečinok na príslušenstvo, regulácia výkonu, navíjanie kábla a praktický držiak sacej trubice a podlahovej hubice.
Vlastnosti a výhody
Systém na jednoduchú výmenu filtračných vreciekJednoduchá likvidácia filtračného vrecka Bez kontaktu so špinou.
Uloženie príslušenstvaPríslušenstvo sa dá uložiť na stroji. Hubice sú tak vždy poruke.
Odnímateľná podlahová hubicaMožnosť nasadenia ďalšieho príslušenstva na ideálne čistenie všetkých častí domu.
Parkovacia poloha
- Rýchle a bezpečné odstavenie stroja pri prestávkach v práci.
HEPA 13 filter
- Spoľahlivo odfiltruje najjemnejšiu špinu, ako je peľ a alergénne čiastočky.
- Čistý vyfukovaný vzduch – pre zdravú klímu v miestnosti.
Špecifikácie
Technické údaje
|Príkon (W)
|700
|Polomer (m)
|7,5
|Objem filtračného vrecka (l)
|2,8
|Hladina akustického tlaku (dB(A))
|76
|Hladina akustického výkonu (dB(A))
|76
|Počet fáz prúdu (Ph)
|1
|Napätie (V)
|220 / 240
|Frekvencia (Hz)
|50 / 60
|Hmotnosť bez príslušenstva (kg)
|5,1
|Hmotnosť vrátane obalu (kg)
|8,4
|Rozmery (d x š x v) (mm)
|435 x 288 x 249
Balenie obsahuje
- Dĺžka sacej hadice: 1.5 m
- Typ sacej hadice: So zahnutou rukoväťou
- Teleskopická sacia trubica: Kov
- Filtračné vrecko: Netkaná textília
- Typ filtra HEPA: HEPA 13 filter
- Podlahová hubica
- Štrbinová hubica
- Štetec na nábytok
Výbava
- Prepínateľná podlahová hubica na suché vysávanie
- Praktická parkovacia poloha
- Automatické rolovanie kábla
Oblasti využitia
- Tvrdé podlahy
- Koberce
- Vhodná na miesta, ku ktorým je ťažké sa dostať (rohy, škáry, trhliny atď.)
- Chúlostivé povrchy
Príslušenstvo
Vysávač VC 2 náhradný diel
Nájdite diely a schémy pre vaše čistiace zariadenie Kärcher. Kliknutím na „Nájsť diely“ vyhľadáte náhradné diely alebo kontaktujte autorizovaného predajcu, predajne Kärcher