Vysávač VC 3
Ušetrí nutnosť kupovania a výmeny filtračných vreciek. Vysávač VC 3 s multicyklónovou technológiou a priehľadnou umývateľnou nádobou na odpad.
Bezvreckový multicyklónový vysávač VC 3 umožňuje vysávanie bez filtračného vrecka. To vám ušetrí nutnosť výmeny a nákupu nových drahých filtračných vreciek. Na prvý pohľad tiež vidíte, kedy je potrebné nádobu na odpad vyprázdniť. Bezvreckový systém navyše nevytvára nepríjemné pachy, ktoré ocení každý, nielen alergici. Vďaka svojim kompaktným rozmerom je VC 3 ideálny pre širokú škálu aplikácií v bytoch a menších domoch. Štrbinová hubica a kefa na mäkký prach znamenajú, že môžete dôkladne vyčistiť úzke medzery a citlivé povrchy, ako aj tvrdé podlahy a koberce. Ďalšou výbavou vysávača je hygienický filter HEPA, ktorý spoľahlivo filtruje najjemnejšie nečistoty, ako je peľ alebo iné častice spúšťajúce alergie, a praktická parkovacia poloha.
Vlastnosti a výhody
Multicyklónová technológiaNie sú potrebné filtračné vrecká Nádoba na nečistoty sa dá jednoducho vypláchnuť vodou.
HEPA 13 filterSpoľahlivo odfiltruje najjemnejšiu špinu, ako je peľ a alergénne čiastočky. Čistý vyfukovaný vzduch – pre zdravú klímu v miestnosti.
Odnímateľná podlahová hubicaMožnosť nasadenia ďalšieho príslušenstva na ideálne čistenie všetkých častí domu.
Parkovacia poloha
- Rýchle a bezpečné odstavenie stroja pri prestávkach v práci.
Špecifikácie
Technické údaje
|Príkon (W)
|700
|Objem nádoby na nečistoty (l)
|0,9
|Hladina akustického výkonu (dB(A))
|76
|Počet fáz prúdu (Ph)
|1
|Napätie (V)
|220 / 240
|Frekvencia (Hz)
|50 / 60
|Hmotnosť bez príslušenstva (kg)
|4,4
|Hmotnosť vrátane obalu (kg)
|7,4
|Rozmery (d x š x v) (mm)
|388 x 269 x 334
Balenie obsahuje
- Dĺžka sacej hadice: 1.5 m
- Typ sacej hadice: So zahnutou rukoväťou
- Teleskopická sacia trubica: Kov
- Typ filtra HEPA: HEPA 13 filter
- Podlahová hubica
- Štrbinová hubica
- Štetec na nábytok
Výbava
- Prepínateľná podlahová hubica na suché vysávanie
- Praktická parkovacia poloha
- Automatické rolovanie kábla
Oblasti využitia
- Tvrdé podlahy
- Koberce
- Vhodná na miesta, ku ktorým je ťažké sa dostať (rohy, škáry, trhliny atď.)
- Chúlostivé povrchy
