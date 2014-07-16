Čistenie parou
Možnosti využitia parných čističov
Možnosti využitia našich parných čističov sú rôznorodé a okrem čistenia vám para vynikajúco poslúži aj pri žehlení a ošetrovaní textílií. Objavte rôznorodé použite pary a nechajte sa prekvapiť kopou možností:
Čistenie dlažby pomocou parného čističa
Na medzičistenie príp. dodatočné čistenie používajte, prosím, utierku, ktorú poskladáte a napevno upnete na podlahovú hubicu. Na mimoriadne dôkladné čistenie môžete použiť aj utierku z mikrovlákna (špeciálne príslušenstvo).
Po uvoľnení pary posúvajte hubicu rázne sem a tam, pričom nemusíte permanentne pridávať paru. Aby ste vyčistili škáry, nemali by ste hubicu posúvať iba priečne, ale vedome raz
aj diagonálne ku škáre.
Vysávanie:
Pred parným čistením odporúčame podlahu povysávať. Laminátové podlahy čistite iba v tom prípade, ak ste si istý, že boli odborne položené a zlepené.
Čistenie laminátovej podlahy horúcou parou
Polovičným množstvom pary môžete čistiť aj laminát alebo lakované parkety (neolejované alebo nevoskované!). Prietok pary sa regulujte na parnej pištoli. Používajte 2 utierky (= 4 vrstvy), aby sa priamo na plochu dostalo čo najmenej pary. Nikdy neostávajte hubicou vypúšťajúcou paru dlhšie na jednom mieste, aby sa podlaha príliš nenamočila. Nižšia zvyšková vlhkosť potom vyschne rýchlo a bez šmúh.
Tip:
Pred parným čistením odporúčame podlahu povysávať. Laminátové podlahy čistite iba v tom prípade, ak ste si istý, že boli odborne položené a zlepené. V opačnom prípade by ich horúca para mohla nenávratne poškodiť.
Čistenie kúpeľne a WC pomocou horúcej pary
Bleskovo rýchlo a bleskovo čisto: Na čistenie obkladačiek, skla a zrkadiel, armatúr, škár a pod.
Zvyšky vodného kameňa a mydla
Pomocou abrazívnej utierky (súprava utierok z mikrovlákna pre kúpeľňu) odstránite bez námahy aj zažraté zvyšky vodného kameňa a mydla.
Čistenie armatúr
- Aby ste nepoškrabali chrómované a antikorové armatúry, používajte výlučne bodovú trysku. Držte ju úplne blízko pri čistenom objekte a počkajte, kým sa vodný kameň uvoľní. Ak je pevne priľnutý alebo je na nevhodnom mieste, potom na trysku nasaďte kefku. Príslušné miesto potom vydrhnite pomocou silných nárazov pary. Čistenie armatúr.
- Ak je mastný film už starší, nevyhnete sa drhnutiu a pritláčaniu. Pridávajte pritom vždy paru.
- Postupne sa mastnota nazbiera v utierke. Preto by ste mali utierku občas vymeniť.
- Pre výsledok bez šmúh vyleštite následne vyčistenú plochu pomocou žltej utierky z mikrovlákna.
- Priamym naparovaním a rýchlym drhnúcim pohybom uvoľníte dokonca aj zatvrdnutú špinu.
- Hrubšie vrstvy vodného kameňa by ste mali vopred pokvapkať octom alebo kyselinou citrónovou a nechať pôsobiť.
- Mimochodom: Pravidelné naparovanie zabraňuje usadzovaniu vodného kameňa v budúcnosti.
Čistenie okien a zrkadiel s parným čističom
- Pred použitím parného čističa najprv vykonajte základné čistenie: Pomocou ručnej hubice a parnej utierky dôkladne vyčistite sklá. Tip na zimu: Ak sú sklá veľmi studené, predhrejte ich zo vzdialenosti asi 5 cm.
- Následne sklenené plochy naparte pomocou bodovej trysky smerom zhora nadol.
- Potom „vodu z pary“ pomocou stierky vo viacerých pásoch stiahnite nadol. Aby sa zabránilo tvorbe šmúh, z času na čas utrite stierku dosucha utierkou.
- Ak pri stieraní stierkou ostane na povrchu ešte zopár kvapiek – nie je to žiaden problém. Jednoducho ich môžete zotrieť utierkou a neostanú žiadne šmuhy.
Čistenie škár v obkladačkách horúcou parou
- Na cielené čistenie škár sa hodí bodová tryska, na ktorú by ste mali navyše nasunúť kruhovú kefku.
- Priamym naparovaním a rýchlym drhnúcim pohybom uvoľníte dokonca aj zatvrdnutú špinu.
- Po parnom čistení vytrite plochu dosucha utierkou. Pozor pri silikónových škárach: naparujte iba krátko, aby sa šetril materiál.
Odstraňovanie mastných usadenín pomocou horúcej pary
- Antikoro je moderné – avšak dobre vyzerá iba bez mastného filmu. Obzvlášť dobré výsledky tu docielite pomocou jemného návleku z plyšového velúru a žltej a žltej utierky z mikrovlákna (špeciálne príslušenstvo) zo súpravy utierok z mikrovlákna pre kuchyňu.
- Ak je mastný film už starší, nevyhnete sa drhnutiu a pritláčaniu. Pridávajte pritom vždy paru.
- Postupne sa mastnota nazbiera v utierke. Preto by ste mali utierku občas vymeniť.
- Pre výsledok bez šmúh vyleštite následne pomocou žltej utierky z mikrovlákna.
Oživovanie oblečenia
Pomocou prídavnej hubice na oblečenie je aj oživenie oblečenia hračkou. Pomocou integrovaného odstraňovača žmolkov bez námahy odstránite z oblečenia vlasy a žmolky. Záhyby na závesoch a šatách vyhladíte jednoducho bez toho, aby ste ich museli najprv položiť na žehliacu dosku. Spoľahlivo odstránite aj zápach. Skutočné uľahčenie práce!
Para je prirodzená a dôkladná
Jednoducho, biologicky čisto a ekologicky: Parné čistenie je najprirodzenejším spôsobom čistenia – a tým ideálnou alternatívou k bežnému upratovaniu. Možnosti využitia sú rôznorodé a okrem čistenia vám para vynikajúco poslúži aj pri žehlení a ošetrovaní textílií. Para vám tak ušetrí drahocenný čas, ktorý môžete využiť na iné veci. Tak prečo nevyužiť silu pary na malé aj veľké úlohy v domácnosti??
Ako parné čistenie uľahčuje náš život.
Dávno predtým, ako človek začal premýšľať o čistote, vznikla na zemi – v sopkách a gejzíroch – vodná para. Avšak až po roku 1700 dozrel čas na praktické využite sily z vodnej pary. Vyslovene moderným praktickým využitím vodnej pary je parné čistenie.
Prečo je čistenie parou ekologické?
Celkom jasne: Čistenie parou je čistenie bez chémie. Už samotné spojenie parnej sily a teploty uvoľní najnepoddajnejšie znečistenie a čistiaci prostriedok sa stáva nadbytočným. Šetrí sa tým základ nášho života – voda, ale aj naša domáca pokladňa.
Parné čistenie odľahčuje prírodu a prírodné zdroje aj v inom ohľade:: Odpadá tak napríklad likvidácia obalového materiálu z čistiacich prostriedkov – čo vo výslednom efekte šetrí energiu a suroviny.
Voda je navyše ako čistiaca para veľmi úsporná: Už z jedného litra normálnej vody z vodovodu získame okolo 1 700 litrov pary! To postačí na asi 20-minútové parné čistenie – čo je dosť na kompletné vyčistenie menšieho bytu. A keďže je prúd potrebný iba na nahriatie, udrží sa jeho spotreba taktiež v medziach.
Prečo je čistenie parou zdravšie?
Kto čistí parou, chráni seba aj svoju rodinu. Pretože parný kondenzát nezanecháva na rozdiel od čistiacich roztokov na vyčistenom povrchu žiadne potenciálne alergénne zvyšky. To je mimoriadne dôležité pre malé deti, ktoré s obľubou berú do úst rôzne predmety. Aj nehody v dôsledku nesprávneho použitia čistiaceho prostriedku, podráždenie pokožky alebo iné zdravotné problémy spôsobené čistiacimi prostriedkami už nie sú pri čistení parou viac aktuálnou témou.
Nadýchnu sa aj alergici. Keďže para viaže prach a alergény (roztoče a ich výlučky), tie sa nerozvíria, citeľne sa zlepšuje klíma v miestnosti. A v neposlednom rade, aj telesná námaha je pri čistení parou výrazne nižšia – pretože para jednoducho pracuje za vás.
Parné čističe SC EasyFix
Hygienická čistota. Čistota bez chémie. Para ničí 99,9% bežných domácich baktérií.
Príslušenstvo pre parné čističe
Široké príslušenstvo pre dokonalú čistotu.
V našej širokej ponuke príslušenstva pre parné čističe nájde napríklad náhradné alebo doplnkové hubice a trysky, na jednoduchšie čistenie odolných nečistôt si môžete objednať kefy a nadstavce, no určite oceníte aj set utierok pre rôzne povrchy v domácnosti. K parnému čističu je možné dokúpiť aj naparovaciu žehličku s príslušenstvom, no v tomto prípade vám odporúčame prezrieť si našu ponuku parných žehliacich staníc, ktorých súčasťou je práve parný čistič, ktorý je odnímateľný a použiteľný aj samostatne.
Keď objavíte vodu znovu ako čistiaci prostriedok
Prečo má para tak vysoký čistiaci účinok?
Tajomstvo čistiacej pary spočíva v kombinácii parného rázu a teploty. Špina sa tým nielenže ľahšie uvoľní, ale oveľa jednoduchšie dosiahnete aj na ťažko prístupné miesta, čím je čistenie dôkladnejšie. A to úplne bez chémie! V jednotlivých prípadoch môžete uvoľňovaciu silu pary podporiť aj mechanickým pôsobením, napríklad pomocou kefky alebo utierky. Mimochodom: Keďže sa voda pri premene na paru demineralizuje, nezanecháva vodná para zvyšky vodného kameňa ani šmuhy.
Prečo ide mnohé s parou rýchlejšie a jednoduchšie?
Para má tempo. Práve nepoddajnú a mastnú špinu para v priebehu niekoľkých sekúnd rozpustí a uvoľní. Zdĺhavé drhnutie nie je vo väčšine prípadov potrebné. Aj pri žehlení ušetríte veľa času, pretože po prvé nemusíte bielizeň vďaka pare zvlášť navlhčiť, po druhé je oblečenie vyhladené oveľa rýchlejšie.
A možno to najlepšie: Na rôzne druhy čistenia potrebujete iba jeden jediný stroj, ktorý dokáže všetko: váš parný čistič. Takže vám jednoducho ostane viac času na skutočne pekné veci v živote.
Ako funguje parný čistič?
V podstate funguje parný čistič podobne ako parotlakový hrniec. Voda sa nahrieva v uzatvorenom kotle parného čističa, až kým nezačne vrieť – tak vznikne para. V závislosti od stroja to trvá asi od jednej do šiestich minút na liter vody.
Tip: Para sa najlepšie vytvorí vtedy, ak nádrž nie je naplnená až po okraj. Inak je para spočiatku príliš mokrá a príliš silno prevlhčuje. Keď voda vrie, para sa vypúšťa v dávkovanom množstve cez „parnú pištoľ“. Čím vyšší je tlak pary, tým rýchlejšie vystupuje von – a tým väčšia je aj sila, ktorou sa uvoľňuje špina. Vlastne je to úplne jednoduché. Tip: Teplá voda urýchľuje nahrievanie. Tlak v kotle sa v závislosti o typu stroja zvýši pri tom až na 4 bary.
Dobre vedieť:
Parné čističe Kärcher spĺňajú všetky bezpečnostné normy. Dokazujú to certifikácie TÜV a medzinárodnými skúšobnými ústavmi. Samozrejme všetky elektricky vodivé diely chránené pred striekajúcou vodou.
7 dobrých dôvodov pre čistenie parou:
- Para čistí ekologicky – bez čistiacich prostriedkov a s nízkou spotrebou vody.
- Para čistí hygienicky čisto – aj na ťažko prístupných miestach.
- Para čistí bez námahy – bez drhnutia a leštenia.
- Para čistí zdravšie – bez čistiacich prostriedkov.
- Para má všestranné využitie – na čistenie kuchyne, kúpeľne alebo okien, ako aj na leštenie a ošetrovanie textílií.
- Para šetrí čas – pretože čistenie ide rýchlejšie.
- Para šetrí peniaze – pretože nie sú potrebné čistiace prostriedky.