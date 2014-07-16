Zavlažovanie záhrady
Zavlažovacie čerpadlá - super výkon pri postrekovaní
Výkonné čerpadlá Kärcher sa vynikajúco hodia na zavlažovanie záhrady z alternatívnych zdrojov, ako sú napríklad cisterny alebo dažďové kade. O zvláštny komfort sa stará praktický nožný spínač.
So sudovým čerpadlom BP značky Kärcher je možné pohodlne a výhodne zavlažovať záhradu dažďovou vodou. Domové a záhradné čerpadlá BP Home & Garden okrem toho čerpajú cenovo výhodnú úžitkovú vodu po celom dome. Čerpadlo sa v prípade potreby vody automaticky zapne – neskôr sa opäť vypne. V spojení s cisternou môžu domáce vodné automaty zásobovať práčky alebo splachovanie WC v dome a vďaka konštantnému prevádzkovému tlaku sa môžu používať súčasne na zavlažovanie záhrady. Maximálny výkon, efektivitu a tichý chod ponúkajú viacstupňové čerpadlá, nakoľko pri rovnakom prietoku potrebujú menší výkon motora ako bežné prúdové záhradné čerpadlá. Ušetrí sa tak cca 30 % energie. Okrem toho sú modely eco!ogic vybavené funkciou stand-by so spotrebou 0 W – čím sú ešte úspornejšie.
Kärcher nanovo vynašiel dážď
Rozsiahly zavlažovací sortiment Kärcher rozbúcha srdcia milovníkov záhrady. Navzájom perfektne zosúladené čerpadlá a zavlažovacie produkty zabezpečujú zodpovedné zaobchádzanie s prírodnými zdrojmi. Takto sa optimálne a ekologicky využíva cenná voda. Inovačná technológia a presné senzory zaručujú, že tečie presne také množstvo vody, aké rastliny na svoj rast potrebujú. Pre neskalenú radosť zo záhrady v súlade s prírodou ponúka Kärcher postrekovač, pištole, zavlažovače, hadice, zavlažovacie automaty, čerpadlá, zásuvné hadicové systémy a odkladacie systémy, ktoré sa vyznačujú maximálnou efektivitou. Nech používate ktorýkoľvek produkt značky Kärcher, vždy je to správne rozhodnutie.
Kärcher Rain System®
Je jedno, či ide o živé ploty, kvetinové záhony, kríky alebo bylinky - nový inteligentný zavlažovací systém vďaka cielenému dávkovaniu v závislosti od vlhkosti zásobí každú rastlinu vodou individuálne a podľa potreby. Nový Kärcher Rain System® v sebe spája výhody mikro-kvapkania a bežného zavlažovania. Systém pracuje s tlakom do 4 barov a 1/2" PVC hadicou s kvapkacími a striekacími manžetami. Redukčný ventil a filter na ochranu pred tlakovým preťažením a čiastočkami špiny je možné namontovať dodatočne. Kärcher Rain System™ sa dá individuálne prispôsobiť každej záhrade a perfektne spolupracuje so zariadením SensoTimer pre zavlažovanie podľa potreby.
Vhodné stroje a príslušenstvo
Záhradné čerpadlo
Na ideálne zavlažovanie záhrady.
Kärcher Rain Box
Ideálna štartovacia súprava na efektívne zavlažovanie záhrady.
Inovatívne sudové čerpadlo
S flexibilným upevnením na okraj suda.
Ponorné tlakové čerpadlo
Na zavlažovanie z alternatívnych vodných zdrojov.