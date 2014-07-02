Ponorné čerpadlo tlakové BP 2 Cistern
BP 2 Cistern s robustným antikorovým krytom je ideálnym tlakovým ponorným čerpadlom na zavlažovanie záhrady dažďovou vodou z cisterny.
Tlakové ponorné čerpadlo BP 2 Cistern sa ideálne hodí na využívanie alternatívnych vodných zdrojov na zavlažovanie záhrady. Cieleným využívaním dažďovej, studňovej alebo podzemnej vody je možné ušetriť veľké množstvo pitnej vody. Kryt čerpadla, závitové hrdlo a rúčka z antikoru sú maximálne robustné. Na spúšťanie, napríklad do šachty, je možné na čerpadlo upevniť lano. Tlakové ponorné čerpadlo ponúka integrovaný predfilter ako aj plavákový spínač, ktorý čerpadlo v závislosti od vodnej hladiny zapína a vypína a chráni ho tak pred chodom nasucho. Spínacia výška je flexibilne nastaviteľná. V rozsahu dodávky je obsiahnutá súprava na pripojenie hadice, pomocou ktorej je možné bez problémov napojiť na čerpadlo 3/4" ako aj 1" hadice. Vrátane spätného ventilu.
Vlastnosti a výhody
Teleso čerpadla, závitové hrdlo a rúčka z ušľachtilej oceleDlhšia životnosť a vyššia odolnosť voči nárazu ako aj bezpečná preprava a jednoduchá manipulácia.
Vrátane pripájacieho adaptéra pre čerpadlo a spätného ventiluRýchle pripojenie 3/4" a 1" hadíc na čerpadlo.
Integrovaný predfilterChráni čerpadlo pred znečistením a zvyšuje bezpečnosť fungovania a životnosť.
Plavákový spínač s fixáciou kábla
- Ochrana proti chodu nasucho jednoduchým určovaním spínacej výšky.
Špecifikácie
Technické údaje
|menovitý príkon (W)
|800
|Prietok max. (l/h)
|< 5700
|Dopravná výška (m)
|32
|Tlak (bar)
|max. 3,2
|Ponor max. (m)
|max. 7
|Teplota na prívode (°C)
|max. 35
|Pripájací závit
|G1
|Napájací kábel (m)
|10
|Napätie (V)
|230
|Frekvencia (Hz)
|50
|Farba
|strieborná
|Hmotnosť bez príslušenstva (kg)
|9,9
|Hmotnosť vrátane obalu (kg)
|11,2
|Rozmery (d x š x v) (mm)
|130 x 130 x 475
Balenie obsahuje
- Prípojka na hadicu 1″, ¾″ s hadicovou objímkou
Výbava
- Integrovaný spätný ventil
- Teleso čerpadla a závitové hrdlo z ušľachtilej ocele
- Plavákový spínač
- Robustná antikorová rúčka
- Integrovaný predfilter
- Jednoduchá nastavenie výšky spínania
Oblasti využitia
- Polievanie záhrady z cisterien
Príslušenstvo
Ponorné čerpadlo tlakové BP 2 Cistern náhradný diel
