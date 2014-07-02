Ponorné čerpadlo tlakové BP 2 Cistern

BP 2 Cistern s robustným antikorovým krytom je ideálnym tlakovým ponorným čerpadlom na zavlažovanie záhrady dažďovou vodou z cisterny.

Tlakové ponorné čerpadlo BP 2 Cistern sa ideálne hodí na využívanie alternatívnych vodných zdrojov na zavlažovanie záhrady. Cieleným využívaním dažďovej, studňovej alebo podzemnej vody je možné ušetriť veľké množstvo pitnej vody. Kryt čerpadla, závitové hrdlo a rúčka z antikoru sú maximálne robustné. Na spúšťanie, napríklad do šachty, je možné na čerpadlo upevniť lano. Tlakové ponorné čerpadlo ponúka integrovaný predfilter ako aj plavákový spínač, ktorý čerpadlo v závislosti od vodnej hladiny zapína a vypína a chráni ho tak pred chodom nasucho. Spínacia výška je flexibilne nastaviteľná. V rozsahu dodávky je obsiahnutá súprava na pripojenie hadice, pomocou ktorej je možné bez problémov napojiť na čerpadlo 3/4" ako aj 1" hadice. Vrátane spätného ventilu.

Vlastnosti a výhody
Cisternové čerpadlo Ponorné čerpadlo tlakové BP 2 Cistern: Teleso čerpadla, závitové hrdlo a rúčka z ušľachtilej ocele
Dlhšia životnosť a vyššia odolnosť voči nárazu ako aj bezpečná preprava a jednoduchá manipulácia.
Cisternové čerpadlo Ponorné čerpadlo tlakové BP 2 Cistern: Vrátane pripájacieho adaptéra pre čerpadlo a spätného ventilu
Rýchle pripojenie 3/4" a 1" hadíc na čerpadlo.
Cisternové čerpadlo Ponorné čerpadlo tlakové BP 2 Cistern: Integrovaný predfilter
Chráni čerpadlo pred znečistením a zvyšuje bezpečnosť fungovania a životnosť.
Plavákový spínač s fixáciou kábla
  • Ochrana proti chodu nasucho jednoduchým určovaním spínacej výšky.
Špecifikácie

Technické údaje

menovitý príkon (W) 800
Prietok max. (l/h) < 5700
Dopravná výška (m) 32
Tlak (bar) max. 3,2
Ponor max. (m) max. 7
Teplota na prívode (°C) max. 35
Pripájací závit G1
Napájací kábel (m) 10
Napätie (V) 230
Frekvencia (Hz) 50
Farba strieborná
Hmotnosť bez príslušenstva (kg) 9,9
Hmotnosť vrátane obalu (kg) 11,2
Rozmery (d x š x v) (mm) 130 x 130 x 475

Balenie obsahuje

  • Prípojka na hadicu 1″, ¾″ s hadicovou objímkou

Výbava

  • Integrovaný spätný ventil
  • Teleso čerpadla a závitové hrdlo z ušľachtilej ocele
  • Plavákový spínač
  • Robustná antikorová rúčka
  • Integrovaný predfilter
  • Jednoduchá nastavenie výšky spínania
Cisternové čerpadlo Ponorné čerpadlo tlakové BP 2 Cistern
Oblasti využitia
  • Polievanie záhrady z cisterien
Príslušenstvo
Ponorné čerpadlo tlakové BP 2 Cistern náhradný diel

