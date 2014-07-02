Čerpadlo sudové BP 1 Barrel Set

BP 1 Barrel Set - inovačné sudové čerpadlo s priamym hlavným vypínačom a upevnením na okraj suda. Ihneď pripravené na prevádzku vďaka súprave so záhradnou hadicou dodávanej s čerpadlom.

Sudové čerpadlo BP 1 Barrel je perfektnou náhradou krhly. S ním je zavlažovanie detskou hrou a nosenie ťažkých krhiel patrí minulosti. Vďaka alternatívnemu zdroju vody, napríklad z dažďovej kade bohatej na živiny, sa ušetrí pitná voda. V súprave sa nachádza 15 m 1/2" hadica PrimoFlex®, striekacia pištoľ, ako aj univerzálne hadicové spojky ( vrát. systému Aqua Stop). Sudové čerpadlo je pripravené na pripojenie a okamžite môžete začať zavlažovať. Inovačné upevnenie na okraj suda umožňuje perfektné uchytenie a zaručuje efektívne zavlažovanie záhrady. Na držiaku na sud sa navyše nachádza hlavný vypínač, ktorým sa dá čerpadlo pohodlne a šetrne zapínať a vypínať. Ak plavákový spínač pláva vo vode, reguluje aktivitu čerpadla v závislosti od hladiny vody a chráni ho pred chodom na sucho. Vďaka flexibilnej hadici na držiaku sa dá čerpadlo individuálne nastaviť na každú výšku suda.

Vlastnosti a výhody
Sudové čerpadlo Čerpadlo sudové BP 1 Barrel Set: Súprava pripravená na napojenie
Súprava pripravená na napojenie
Ideálna zavlažovacia súprava pre začiatočníkov vďaka súprave so záhradnou hadicou v štandardnej výbave.
Sudové čerpadlo Čerpadlo sudové BP 1 Barrel Set: Integrovaný hlavný vypínač v plavákovom spínači
Integrovaný hlavný vypínač v plavákovom spínači
Pre pohodlné ovládanie čerpadla priamo na držiaku.
Sudové čerpadlo Čerpadlo sudové BP 1 Barrel Set: Integrovaný predfilter
Integrovaný predfilter
Chráni čerpadlo pred znečistením a zvyšuje bezpečnosť fungovania a životnosť.
Jednoducho a pohodlne
  • Perfektná náhrada krhly: pre využívanie dažďovej vody, pri ktorom sa šetrí chrbát aj peniaze.
Flexibilné upevnenie na okraj sudu
  • Perfektne drží na každom sude.
Plavákový spínač
  • Na reguláciu čerpadla v závislosti od stavu vody ako aj ochranu pred chodom na sucho.
Prestaviteľná dĺžka hadice
  • Perfektné prispôsobenie rôznym hĺbkam sudov.
Špecifikácie

Technické údaje

menovitý príkon (W) 400
Prietok max. (l/h) < 3800
Dopravná výška (m) 11
Tlak (bar) max. 1,1
Ponor max. (m) max. 7
Teplota na prívode (°C) max. 35
Napájací kábel (m) 10
Napätie (V) 230
Frekvencia (Hz) 50
Farba Žltá
Hmotnosť bez príslušenstva (kg) 4,6
Hmotnosť vrátane obalu (kg) 8,8
Rozmery (d x š x v) (mm) 135 x 170 x 520

Balenie obsahuje

  • Príslušenstvo na zavlažovanie

Výbava

  • Pohodlné držadlo
  • Možnosť upevnenia
  • Hadica s nastaviteľnou dĺžkou
  • Vrátane predfiltra
  • Integrovaný hlavný vypínač
  • Regulačný a zastavovací ventil
  • Jednoduchá nastavenie výšky spínania: Áno
  • Plavákový spínač
Sudové čerpadlo Čerpadlo sudové BP 1 Barrel Set

Video

Oblasti využitia
  • Polievanie záhrad zo sudov dažďovej vody
Príslušenstvo
Čerpadlo sudové BP 1 Barrel Set náhradný diel

