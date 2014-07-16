Čistenie kobercov je so strojmi Kärcher hračkou
Čistenie kobercov funguje celkom jednoduchou pomocou správnych produktov Kärcher. Koberce patria v domácnostiach medzi najviac znečistené predmety. Najmä koberce s vysokým vlasom dokážu zachytiť obrovské množstvo prachu, chlpov domácich miláčikov, vlasov, ale aj iných nečistôt z jedla či topánok. Neudržiavané koberce sú živnou pôdou pre roztoče a rôzne alergény. Ako sa o ne správne starať?
Tepovače – extraktory Kärcher na dôkladné čistenie
Tepovače – extraktory značky Kärcher sa postarajú o dôkladnú čistotu kobercov až do hĺbky vlákien. Čistiaca tekutina sa vstrekuje pod tlakom a potom sa odsaje spolu s uvoľnenou špinou. Účinne sa tak odstránia mastnota, špina a zápach. Tepovače – extraktory sa postarajú o to, aby na kobercoch nezostávala prebytočná vlhkosť, v dôsledku ktorej by mohli vzniknúť nepríjemné pachy.
Princíp tepovania s extrakciou
Pri tepovaní s odsávaním sa voda spoločne s čistiacim prostriedkom v jednom pracovnom kroku nastrieka a vzápätí sa odsaje spolu so špinou.
Hygienicky a čisto
Tepovače – extraktory Kärcher sú výborné nielen pre alergikov, ale k cieľovej skupine používateľov patria aj domácnosti so zvieratami.
Vysávače Kärcher s inovačnou technológiou s vodným filtrom
Na rozdiel od bežného vysávača s filtračným vreckom stavia novo vyvinutý vysávač s vodným filtrom DS 5.800 na prirodzenú silu vody, ktorá sa vo filtri rozvíri vysokou rýchlosťou. Nasatá špina prechádza touto rozvírenou vodou a spoľahlivo sa odfiltruje zo vzduchu a naviaže na vodu. Výsledkom je čerstvý, mimoriadne čistý vzduch.
Ručné vysávače a tyčové vysávače Kärcher
Najlepším pomocníkom na rýchle upratanie odrobiniek alebo iných nečistôt je šikovný ručný alebo tyčový vysávač. Vďaka akumulátorovému pohonu je vždy po ruke, pripravený odsať z kobercov rozsypaný neporiadok a priebežne udržiavať poriadok. Vysoký nasávací výkon si poradí aj s ušliapanou špinou v kobercoch s vysokým vlasom.
Výkonné mokro-suché vysávače Kärcher
Mokro-suché vysávače Kärcher si poradia nielen s kobercami v domácnosti, ale aj s koberčekmi v aute a inými mäkkými pochôdznymi plochami, ktoré sú namáhané a silno znečistené. Znečistenie môže byť pokojne aj mokré a nemusíte sa obávať, že by voda vysávač nejakým spôsobom poškodila.
Robotické vysávače Kärcher na dokonalú čistotu
Robotické vysávače Kärcher odvedú všetku prácu za vás a vy sa môžete z práce či dovolenky vrátiť do dokonale čistého domu alebo bytu. Bez problémov si poradia aj s jazdou po koberci a dostanú sa aj na komplikované miesta, ako sú rôzne rohy miestností či pod nábytok s nožičkami. Vďaka aplikácii budete mať dokonalý prehľad o tom, ktoré časti domu robot vyčistil.
Tipy na čistenie kobercov
Prečo by sa mal koberec čistiť?
Pravidelné čistenie (udržiavacie, medzičistenie a základné čistenie) udrží vzhľad vášho koberca, zvýši jeho životnosť a postará sa o hygienu. Keďže sa koberec neznečisťuje iba viditeľne na povrchu, ale aj vo vnútri, nie je možné potrebu čistenia rozpoznať priamo. Je veľmi dôležité špinu pravidelne odstraňovať a správne ošetrovať fľaky.
Na základné čistenie kobercov sa používa tzv. nástrek s extrakciou. Na tento účel odporúčame tepovač-extraktor Kärcher v kombinácii s čistiacimi prostriedkami RM 769 a 760.
Často podceňované prášenie a vetranie kobercov je tiež efektívnym spôsobom, ako z nich dostať veľké množstvo prachu bez veľkej námahy. Pri prášení sa koberec zbaví prachových čiastočiek aj zo spodnej strany, ktorú väčšina ľudí pri vysávaní v podstate úplne ignoruje. Koberec na vzduchu navyše skvele preschne a v prípade kobercov s dlhým vlasom ich možno vonku aj prečesať/okefovať a vrátiť im pôvodnú krásu.
Pri základnom čistení koberca postupujte takto:
- Predumytie: Najprv sa cez trysku nastrieka voda a čistiaci prostriedok (čistiaci roztok) pevne stanoveným tlakom zo vzdialenosti 10 cm. Čistiaci prostriedok by mal pôsobiť cca 10 minút.
- Hlavné umývanie: Teraz prechádzajte podlahovou hubicou po koberci a zapracujte pritom čistiaci roztok. Uvoľnená špina sa povysáva v tom istom alebo nasledujúcom pracovnom kroku.
- Opláchnutie: Teraz sa koberec opláchne čistou vodou a pomocou odsávacej hubice sa odsaje čistiaci roztok spolu so špinou.
- Odsatie: Po vyschnutí by sa mal koberec dôkladne povysávať vysávačom.
Vhodné stroje a príslušenstvo
Tepovače – extraktory
Dôkladná čistota až do hĺbky vlákien.
Čistič kobercov
Na čistenie v prípade potreby.
Vysávač s vodným filtrom
Vďaka vodnému filtru odfiltruje zo vzduchu 99,9 % všetkých častíc.