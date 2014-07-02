Čistič kobercov a čalúnenia RM 519, 1l, 1l

Tekutý čistiaci prostriedok s rýchlym schnutím na čistenie v prípade potreby. Vhodný na kobercové krytiny, koberce, čalúnený nábytok, autosedadlá, atď.

Dokonale čisté koberce dosiahnete nielen pravidelným vysávaním výkonným vysávačom, ale najmä ich tepovaním. Tepovače-extraktory Kärcher sú na to tým ideálnym pomocníkom, pretože do kobercov nielen vstreknú tepovací čistiaci prostriedok s vodou, ale aj ho rovno vysajú so zachytenými nečistotami do nádržky na špinavú vodu. S čistiacimi prostriedkami Kärcher dosiahnete tie najlepšie výsledky už pri prvom použití a môžete sa opäť tešiť z čistých kobercov bez fľakov a nepríjemných zápachov.

Špecifikácie

Technické údaje

Veľkosť balenia (l) 1
Jednotka balenia (Kus(y)) 6
Hmotnosť (kg) 1
Hmotnosť vrátane obalu (kg) 1,2
Rozmery (d x š x v) (mm) 90 x 90 x 215
Oblasti využitia
  • Kobercová krytina
  • Koberce
  • Čalúnenie
  • Autosedadlá