Čistič kobercov a čalúnenia RM 519, 1l, 1l
Tekutý čistiaci prostriedok s rýchlym schnutím na čistenie v prípade potreby. Vhodný na kobercové krytiny, koberce, čalúnený nábytok, autosedadlá, atď.
Dokonale čisté koberce dosiahnete nielen pravidelným vysávaním výkonným vysávačom, ale najmä ich tepovaním. Tepovače-extraktory Kärcher sú na to tým ideálnym pomocníkom, pretože do kobercov nielen vstreknú tepovací čistiaci prostriedok s vodou, ale aj ho rovno vysajú so zachytenými nečistotami do nádržky na špinavú vodu. S čistiacimi prostriedkami Kärcher dosiahnete tie najlepšie výsledky už pri prvom použití a môžete sa opäť tešiť z čistých kobercov bez fľakov a nepríjemných zápachov.
Špecifikácie
Technické údaje
|Veľkosť balenia (l)
|1
|Jednotka balenia (Kus(y))
|6
|Hmotnosť (kg)
|1
|Hmotnosť vrátane obalu (kg)
|1,2
|Rozmery (d x š x v) (mm)
|90 x 90 x 215
Video
Kompatibilné stroje
Oblasti využitia
- Kobercová krytina
- Koberce
- Čalúnenie
- Autosedadlá