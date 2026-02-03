Tepovač-extraktor SE 2 Spot Care
Kompaktný a ľahko použiteľný tepovač-extraktor SE 2 Spot Care je dokonalým pomocníkom na rýchle a cielené odstraňovanie škvŕn a nečistôt na čalúnení a textíliách.
Praktický tepovač-extraktor SE 2 Spot Care je dokonalým pomocníkom na okamžité a cielené odstránenie škvŕn na čalúnení a textíliách. SE 2 Spot Care rýchlo odstraňuje nečistoty a pachy, účinne odstraňuje napríklad škvrny od jedla a nápojov. Vďaka kompaktnému dizajnu sa tepovač-extraktor ľahko používa a pri uložení zaberá málo miesta. To znamená, že je rýchlo pripravený na prevádzku vždy, keď sa potrebujete vysporiadať s neočakávanými nečistotami. Veľký pracovný rádius, ktorý umožňuje 4,5-metrový kábel, umožňuje flexibilné čistenie kdekoľvek v miestnosti. Praktický úložný priestor na príslušenstvo na samotnom zariadení znamená, že všetky nadstavce sú rýchlo po ruke a pripravené na použitie. Zahŕňa odstraňovač škvŕn, tepovaciu hubicu na čalúnenie a čistiaci prostriedok. S tepovačom SE 2 Spot Care sa nesmie použiť prírodný čistiaci prostriedok RM 519 N, objednávkové číslo 6.296-237.0.
Vlastnosti a výhody
Osvedčená technológia Kärcher pre optimálne výsledky čisteniaČistenie hlboko do vlákien textilných povrchov. Nízka zvyšková vlhkosť pre rýchle schnutie textilných povrchov. Jednoduché a rýchle čistenie vďaka účinnej metóde čistenia rozprašovaním v kombinácii s výkonným, ale energeticky účinným motorom.
Špeciálne vyvinuté príslušenstvo pre jednoduché čistenie do hĺbky vlákienTepovacia hubica umožňuje rýchle a jednoduché odstránenie zakorenených nečistôt. Integrovaná sprejová hadica pre väčšie pohodlie pri čistení. Kefka na odstraňovanie škvŕn na cielené a účinné čistenie odolných alebo zaschnutých škvŕn.
Ultrakompaktné priestorovo úsporné zariadenieFlexibilný, aj v úzkych oblastiach alebo oblastiach, ktoré sú ťažko prístupné. S praktickou rukoväťou pre rýchlu a pohodlnú prepravu zariadenia. Úsporné odkladanie stroja.
Praktický úložný priestor na príslušenstvo a hadicu
- Jednoduchá preprava jednou rukou – všetko priložené príslušenstvo a hadicu je možné priamo uložiť na zariadenie.
- Všetko príslušenstvo je vždy pripojené k zariadeniu, takže sa môžete spoľahnúť, že je tam v mieste použitia.
Jednoduchá a pohodlná manipulácia
- Zapínanie a vypínanie zariadenia je jednoduché.
- Intuitívne ovládanie.
- Pripravené na okamžité čistenie.
Systém s 2 nádržami
- Jednoduché plnenie nádrže na čistú vodu.
- Pohodlné odstránenie a vyprázdnenie nádrže na špinavú vodu bez kontaktu s nečistotami.
Mimoriadne flexibilná hadica 2 v 1
- Integrovaná sprejová hadica pre väčšie pohodlie pri čistení.
- Dlhá, vysoko flexibilná sacia hadica pre väčšie pohodlie pri čistení.
- S otočným kĺbom na hadici pre ešte väčšiu voľnosť pohybu.
Špecifikácie
Technické údaje
|menovitý príkon (W)
|450
|Polomer (m)
|6,3
|Objem nádoby na čistú vodu (l)
|1,5
|Objem nádoby na špinavú vodu (l)
|0,8
|Napätie (V)
|220 / 240
|Frekvencia (Hz)
|50 / 60
|Napájací kábel (m)
|4,5
|Farba
|Biela
|Hmotnosť bez príslušenstva (kg)
|4
|Hmotnosť vrátane obalu (kg)
|6
|Rozmery (d x š x v) (mm)
|385 x 215 x 310
Balenie obsahuje
- Dĺžka sacej hadice: 1.8 m
- Tepovacia hubica na čalúnenie: 88 mm
- Kefa na škvrny
- Čistiace prostriedky: Čistič kobercov a čalúnenia RM 519, 100 ml
- Komfortný 2v1 systém s nástrekom a extrakciou
Výbava
- Odkladanie kábla
- Systém s 2 nádržami
- Praktický držiak hadice a príslušenstva
Video
Oblasti využitia
- Koberce
- Čalúnenie
- Čalúnený nábytok
- Autosedadlá
Príslušenstvo
Čistiace prostriedky
Tepovač-extraktor SE 2 Spot Care náhradný diel
Nájdite diely a schémy pre vaše čistiace zariadenie Kärcher. Kliknutím na „Nájsť diely“ vyhľadáte náhradné diely alebo kontaktujte autorizovaného predajcu, predajne Kärcher