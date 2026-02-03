Tepovač-extraktor SE 5 Car

Tepovač-extraktor SE 5 Car dosahuje dôkladné čistenie textilných povrchov pre zaručenú hygienu až po vlákna. Ideálne pre rodiny, alergikov a domácnosti s domácimi miláčikmi.

Hĺbkové čistenie v kombinácii s ergonomickým dizajnom a multifunkčnosťou: tepovač-extraktor SE 5 Car s atraktívnym dizajnom zaisťuje hygienické čistenie mnohých textilných povrchov, ako sú osadené koberce, čalúnenie a čalúnený nábytok, matrace, závesy na stenu a autosedačky. Osvedčená technológia tepovania od spoločnosti Kärcher prináša najlepšie výsledky čistenia: čistá voda z vodovodu a čistič kobercov Kärcher RM 519 sa pod tlakom nastriekajú hlboko do textilných vlákien a potom spolu s uvoľnenými nečistotami opäť vysávajú – ideálne pre rodiny, alergikov a domácnosti s domácimi miláčikmi. SE 5 je multifunkčný produkt 3 v 1, ktorý možno použiť aj ako plnohodnotný mokrý a suchý vysávač s rozsiahlou škálou príslušenstva. Ďalšie prvky výbavy: 2-nádržový systém s odnímateľnou nádržou na čistú a špinavú vodu, ergonomická rukoväť na prenášanie pre ľahkú prepravu a praktické uloženie príslušenstva na zariadení. Po použití sa zariadenie ľahko čistí a poskytuje dlhú životnosť produktu.

Vlastnosti a výhody
Sprejový extrakčný čistič Tepovač-extraktor SE 5 Car: Osvedčená technológia Kärcher pre optimálne výsledky čistenia
Osvedčená technológia Kärcher pre optimálne výsledky čistenia
Čistenie hlboko do vlákien textilných povrchov. Efektívna technológia tepovania a extrakcie pre rýchle čistenie bez námahy. Nízka zvyšková vlhkosť pre rýchle schnutie textilných povrchov.
Sprejový extrakčný čistič Tepovač-extraktor SE 5 Car: Ľahko použiteľný 2-nádržový systém
Ľahko použiteľný 2-nádržový systém
Dve samostatné nádrže na čistú a špinavú vodu a rukoväť na prenášanie. Pohodlné odstránenie a vyprázdnenie nádrže na špinavú vodu bez kontaktu s nečistotami.
Sprejový extrakčný čistič Tepovač-extraktor SE 5 Car: Mimoriadne flexibilná hadica 2 v 1
Mimoriadne flexibilná hadica 2 v 1
Integrovaná sprejová hadica pre väčšie pohodlie pri čistení. Dlhá, vysoko flexibilná sacia hadica pre väčšie pohodlie pri čistení. Rukoväť s funkciou zámku pre nepretržité striekanie pri čistení veľkých textilných povrchov.
Multifunkčný produkt 3 v 1
  • Všestranná aplikácia buď na odsávanie z textilných povrchov alebo na mokré a suché vysávanie kobercov a tvrdých podláh so správnym príslušenstvom.
Ergonomické príslušenstvo na tepovanie, mokré a suché vysávanie
  • Jednoduché pripevnenie a vybratie príslušenstva jediným zacvaknutím.
  • Ergonomická podlahová hubica na odsávanie spríjemňuje čistenie aj veľkých plôch pokrytých kobercom.
  • Všestranné použitie so širokou škálou príslušenstva pre mokré a suché vysávanie, ako je prepínateľná suchá vysávacia podlahová hubica. Kompatibilné s veľkým výberom príslušenstva pre mokré a suché vysávače.
Praktické možnosti úložného priestoru pre príslušenstvo
  • Príslušenstvo a hadicu na odsávanie rozprašovača je možné odložiť na zariadenie – vďaka čomu bude všetko čisté a upratané a vždy po ruke, kdekoľvek je to potrebné.
Bezproblémové čistenie s plochým skladaným filtrom
  • Nonstop mokro-suchý vysávač, nie je potrebné prerušovať čistenie kvôli výmene filtra.
  • Dôkladné vysávanie s dobrým zberom prachu.
  • Samostatná klapka filtra pre pohodlné a rýchle odstránenie filtra bez kontaktu s nečistotami.
Atraktívny dizajn s veľkými tlačidlami a šikovnými otočnými uzávermi
  • Pre jednoduchú manipuláciu.
Ergonomicky tvarovaná rukoväť na prenášanie
  • Preprava tepovača je hračkou.
Špecifikácie

Technické údaje

menovitý príkon (W) 1000
Pracovná šírka (mm) 88
Objem nádoby na čistú vodu (l) 4
Objem nádoby na špinavú vodu (l) 4
Počet fáz prúdu (Ph) 1
Napätie (V) 220 / 240
Frekvencia (Hz) 50 / 60
Napájací kábel (m) 6
Farba Biela
Hmotnosť bez príslušenstva (kg) 7,5
Hmotnosť vrátane obalu (kg) 10,6
Rozmery (d x š x v) (mm) 424 x 320 x 466
Vnút. priemer príslušenstva (mm) 35

Balenie obsahuje

  • Dĺžka sacej hadice: 2 m
  • Tepovacia hubica na čalúnenie: 88 mm
  • Tepovacia štrbinová hubica
  • Štrbinová hubica
  • Hubica na čalúnenie
  • Plochý skladaný filter: Štandard
  • Čistiace prostriedky: Čistič kobercov a čalúnenia RM 519, 100 ml
  • Fleecové filtračné vrecko: 1 Kus(y)
  • Komfortný 2v1 systém s nástrekom a extrakciou

Výbava

  • Praktický držiak hadice a príslušenstva
Sprejový extrakčný čistič Tepovač-extraktor SE 5 Car
Sprejový extrakčný čistič Tepovač-extraktor SE 5 Car
Sprejový extrakčný čistič Tepovač-extraktor SE 5 Car
Sprejový extrakčný čistič Tepovač-extraktor SE 5 Car
Oblasti využitia
  • Koberce
  • Čalúnený nábytok
  • Kobercová krytina
  • Autosedadlá
  • Bytový textil, napr. záclony alebo poťahy na vankúše
  • Matrac
Príslušenstvo
Čistiace prostriedky
Tepovač-extraktor SE 5 Car náhradný diel

Nájdite diely a schémy pre vaše čistiace zariadenie Kärcher. Kliknutím na „Nájsť diely“ vyhľadáte náhradné diely alebo kontaktujte autorizovaného predajcu, predajne Kärcher