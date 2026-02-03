Tepovač-extraktor SE 3 Compact
Kompaktný a výkonný tepovač-extraktor zaujme hĺbkovým čistením textilných povrchov či funkciou čistenia systému, ktorá udržuje samotné zariadenie čisté. Vhodné na čalúnenie.
Hĺbkové čistenie až po vlákna a kompaktný dizajn: SE 3 Compact je výkonné, energeticky účinné riešenie na čistenie textilných povrchov. Vďaka kompaktnému dizajnu sa so zariadením nielen ľahko manipuluje, ale dá sa aj uložiť, aby sa ušetrilo miesto, čo zaisťuje, že je rýchlo pripravené na dôkladné a pohodlné čistenie do hĺbky vlákien aj v prípade nepredvídaného znečistenia. Nečistoty sa rýchlo a efektívne odstraňujú z čalúneného nábytku, koberčekov, bežcov a malých kobercov. Dlhá a flexibilná sacia hadica so zabudovanou hadicou na čistiaci prostriedok zaručuje veľké pohodlie a flexibilitu aj na ťažko dostupných miestach. Dlhý kábel zaisťuje maximálny rozsah pohybu. Vďaka praktickým možnostiam uloženia na zariadení je všetko príslušenstvo vždy po ruke. Systém nádrží 2 v 1 zaisťuje, že používatelia nemusia prísť do kontaktu s nečistotami. A po dokončení čistenia tepovač ešte viac zaujme svojou hygienickou funkciou čistenia systému, ktorá zabraňuje tvorbe baktérií a zápachu. Zahŕňa tepovaciu hubicu na čalúnenie, štrbinovú hubicu a čistiaci prostriedok.
Vlastnosti a výhody
Osvedčená technológia Kärcher pre optimálne výsledky čisteniaČistenie hlboko do vlákien textilných povrchov. Nízka zvyšková vlhkosť pre rýchle schnutie textilných povrchov. Jednoduché a rýchle čistenie vďaka účinnej metóde čistenia rozprašovaním v kombinácii s výkonným, ale energeticky účinným motorom.
Špeciálne vyvinuté príslušenstvo pre jednoduché čistenie do hĺbky vlákienPomocou tepovacej hubice na čalúnenie je možné rýchlo a jednoducho vyčistiť zakorenené nečistoty, zatiaľ čo štrbinová hubica uľahčuje čistenie obzvlášť ťažko dostupných miest Integrovaná sprejová hadica pre väčšie pohodlie pri čistení. Dlhá, vysoko flexibilná sacia hadica pre väčšie pohodlie pri čistení.
Hygienická funkcia oplachovaniaPo vyčistení sa zariadenie vyčistí pomocou funkcie splachovania. Tým sa odstránia všetky zvyšky nečistôt a zabráni sa nepríjemným zápachom z nahromadenia baktérií. Umožňuje okamžité uloženie čistého zariadenia.
Ultrakompaktné priestorovo úsporné zariadenie
- Flexibilný, aj v úzkych oblastiach alebo oblastiach, ktoré sú ťažko prístupné.
- S praktickou rukoväťou pre rýchlu a pohodlnú prepravu zariadenia.
- Úsporné odkladanie stroja.
Systém s 2 nádržami
- Jednoduché plnenie nádrže na čistú vodu.
- Pohodlné odstránenie a vyprázdnenie nádrže na špinavú vodu bez kontaktu s nečistotami.
Mimoriadne flexibilná hadica 2 v 1
- Integrovaná sprejová hadica pre väčšie pohodlie pri čistení.
- Dlhá, vysoko flexibilná sacia hadica pre väčšie pohodlie pri čistení.
- S otočným kĺbom na hadici pre ešte väčšiu voľnosť pohybu.
Praktický úložný priestor na príslušenstvo a hadicu
- Jednoduchá preprava jednou rukou – všetko priložené príslušenstvo a hadicu je možné priamo uložiť na zariadenie.
- Všetko príslušenstvo je vždy pripojené k zariadeniu, takže sa môžete spoľahnúť, že je tam v mieste použitia.
Úložný priestor pre malé príslušenstvo
- Praktické na dočasné uskladnenie počas čistenia.
- Ideálne pre špongie, handričky a iné malé časti.
Jednoduchá a pohodlná manipulácia
- Zapínanie a vypínanie zariadenia je jednoduché.
- Intuitívne ovládanie.
- Pripravené na okamžité čistenie.
Špecifikácie
Technické údaje
|menovitý príkon (W)
|500
|Polomer (m)
|5,8
|Objem nádoby na čistú vodu (l)
|1,7
|Objem nádoby na špinavú vodu (l)
|2,9
|Počet fáz prúdu (Ph)
|1
|Napätie (V)
|220 / 240
|Frekvencia (Hz)
|50 / 60
|Napájací kábel (m)
|3,6
|Farba
|Biela
|Hmotnosť bez príslušenstva (kg)
|4,3
|Hmotnosť vrátane obalu (kg)
|6
|Rozmery (d x š x v) (mm)
|450 x 225 x 260
Balenie obsahuje
- Dĺžka sacej hadice: 1.9 m
- Tepovacia hubica na čalúnenie: 88 mm
- Tepovacia štrbinová hubica
- Čistiace prostriedky: Čistič kobercov a čalúnenia RM 519, 100 ml
- Komfortný 2v1 systém s nástrekom a extrakciou
Výbava
- Odkladanie kábla
- Odkladanie príslušenstva na stroji
- Systém s 2 nádržami
- Praktický držiak hadice a príslušenstva
- Odkladacia plocha pre malé diely
- Funkcia čistenia systému
Oblasti využitia
- Koberce
- Čalúnenie
- Autosedadlá
Príslušenstvo
Čistiace prostriedky
Tepovač-extraktor SE 3 Compact náhradný diel
Nájdite diely a schémy pre vaše čistiace zariadenie Kärcher. Kliknutím na „Nájsť diely“ vyhľadáte náhradné diely alebo kontaktujte autorizovaného predajcu, predajne Kärcher