Tepovač-extraktor SE 4

Tepovač-extraktor SE 4 umožňuje dôkladné čistenie textilných povrchov pre bezchybnú hygienu do hĺbky vlákien. Vďaka 3 v 1 funkcii slúži aj ako mokrý a suchý vysávač s veľkou nádržou.

Tepovač-extraktor SE 4 so svojim atraktívnym dizajnom a praktickou ergonómiou zaisťuje hygienické čistenie až do hĺbky vlákien mnohých textilných povrchov. Osvedčená technológia tepovačov od spoločnosti Kärcher prináša najlepšie výsledky čistenia: čistá voda z vodovodu a čistič kobercov Kärcher RM 519 sa pod tlakom nastriekajú hlboko do textilných vlákien a potom spolu s uvoľnenými nečistotami opäť vysávajú – ideálne riešenie pre rodiny, alergikov a domácnosti s domácimi miláčikmi. Zariadenie je multifunkčný produkt 3 v 1, ktorý funguje aj ako plnohodnotný mokrý a suchý vysávač. Veľká priesvitná 4-litrová nádrž na čistú vodu je odolná voči nárazom a dá sa vybrať, vďaka čomu sa ľahko plní a vyprázdňuje. Znečistená voda, ktorá sa vysáva, sa zhromažďuje v druhej nádobe. Rukoväť na prenášanie 3 v 1 je navrhnutá tak, aby prenášanie, otváranie, zatváranie a vyprázdňovanie kontajnera bolo bezproblémové. Dodané príslušenstvo je možné úhľadne uložiť na samotné zariadenie. Zariadenie sa po použití ľahko čistí, vďaka čomu môžete prispieť k predĺženiu životnosti produktu. Objednajte si tepovač a užite si čisté koberce, sedačku, kreslá, matrace, ale aj interiér vášho auta.

Vlastnosti a výhody
Sprejový extrakčný čistič Tepovač-extraktor SE 4: Osvedčená technológia Kärcher pre optimálne výsledky čistenia
Čistenie hlboko do vlákien textilných povrchov. Rýchle čistenie bez námahy s účinnou metódou čistenia. Nízka zvyšková vlhkosť pre rýchle schnutie textilných povrchov.
Sprejový extrakčný čistič Tepovač-extraktor SE 4: Vyberateľná nádrž na čistú vodu
Nádrž na čistú vodu sa ľahko plní a vyprázdňuje bez toho, aby bolo potrebné otvárať stroj. Nárazuvzdorná a priesvitná nádoba pre dlhú životnosť. Nádrž na čerstvú vodu sa ľahko zasunie do zariadenia.
Sprejový extrakčný čistič Tepovač-extraktor SE 4: Mimoriadne flexibilná hadica 2 v 1
Integrovaná sprejová hadica pre väčšie pohodlie pri čistení. Dlhá, vysoko flexibilná sacia hadica pre väčšie pohodlie pri čistení. Rukoväť s funkciou zámku pre nepretržité striekanie pri čistení veľkých textilných povrchov.
Multifunkčný produkt 3 v 1
  • Všestranná aplikácia buď na odsávanie z textilných povrchov alebo na mokré a suché vysávanie kobercov a tvrdých podláh so správnym príslušenstvom.
Praktická rukoväť na prenášanie 3 v 1
  • Navrhnuté pre pohodlie pri prenášaní a pri otváraní, zatváraní alebo vyprázdňovaní nádoby.
Ergonomické príslušenstvo na tepovanie, mokré a suché vysávanie
  • Jednoduché pripevnenie a vybratie príslušenstva jediným zacvaknutím.
  • Zvýšené pohodlie ergonomickej podlahovej hubice pre veľké plochy pokryté kobercami.
  • Všestranné použitie so širokou škálou príslušenstva pre mokré a suché vysávanie, ako je podlahová hubica Clips pre použitie na tvrdých podlahách a kobercoch, a tiež kompatibilné s veľkým výberom príslušenstva pre mokré a suché vysávače.
Praktické možnosti úložného priestoru pre príslušenstvo
  • Príslušenstvo a hadicu je možné úhľadne uložiť na kryt stroja na malú odkladaciu poličku. Vďaka tomu bude všetko upratané a budete mať stroj vždy po ruke, kdekoľvek je to potrebné.
  • Praktický priestor na prístroji na uchovávanie špongií, utierok a iných drobných predmetov na dosah ruky počas čistenia.
  • Praktický káblový háčik pre jednoduché uloženie napájacieho kábla.
Robustný kryt spotrebiča a nárazuvzdorný zásobník na čistú vodu
  • Pre dlhšiu životnosť.
Špecifikácie

Technické údaje

menovitý príkon (W) 1000
Pracovná šírka (mm) 227
Polomer (m) 8
Objem nádoby na čistú vodu (l) 4
Objem nádoby na špinavú vodu (l) 4
Počet fáz prúdu (Ph) 1
Napätie (V) 220 / 240
Frekvencia (Hz) 50 / 60
Napájací kábel (m) 6
Farba Biela
Hmotnosť bez príslušenstva (kg) 7,6
Hmotnosť vrátane obalu (kg) 11,1
Rozmery (d x š x v) (mm) 430 x 385 x 535
Vnút. priemer príslušenstva (mm) 35

¹⁾ Platí výlučne pre aplikácie striekaním a extrakciou.

Balenie obsahuje

  • Dĺžka sacej hadice: 2 m
  • Trubice na tepovanie a extrakciu: 2 Kus(y), 0.5 m, Plast
  • Podlahová hubica s upevnením na tvrdú podlahu: 227 mm
  • Podlahová hubica pre mokro-suché vysávače: Klipy pre použitie na tvrdých podlahách a kobercoch
  • Štrbinová hubica
  • Hubica na čalúnenie
  • Penový filter
  • Čistiace prostriedky: Čistič kobercov a čalúnenia RM 519, 100 ml
  • Fleecové filtračné vrecko: 1 Kus(y)
  • Komfortný 2v1 systém s nástrekom a extrakciou

Výbava

  • Robustný nárazník
  • Pohodlné držadlo 3 v 1
  • Odkladanie príslušenstva na stroji
  • Odkladacia plocha pre malé diely
Sprejový extrakčný čistič Tepovač-extraktor SE 4
Oblasti využitia
  • Koberce
  • Čalúnený nábytok
  • Kobercová krytina
  • Autosedadlá
  • Bytový textil, napr. záclony alebo poťahy na vankúše
  • Matrac
Príslušenstvo
Čistiace prostriedky
Tepovač-extraktor SE 4 náhradný diel

