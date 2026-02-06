Tepovač SE 3-18 Compact Home Battery Set

Výkonný tepovač vás zaujme čistením hlboko do vlákien interiéru vozidla, maximálnou voľnosťou pohybu vďaka 18 V akumulátoru a funkcii oplachovania na čistenie zariadenia. Vrátane batérie.

Hĺbkové čistenie vlákien s maximálnou voľnosťou pohybu: Tepovač-extraktor SE 3-18 Compact Home Battery Set čistí textilné povrchy dôkladne a bez zvyškov. Vďaka kompaktnej konštrukcii je zariadenie nielen praktické, ale vďaka 18 V/5,0 Ah batérii Kärcher Battery Power ho možno použiť aj vtedy, keď v blízkosti nie je elektrická zásuvka. To umožňuje vyčistenie interiéru vozidla len za 12 až 24 minút. Nečistoty tak okamžite odstránite z autosedačiek, koberčekov a batožinového priestoru, ako aj záhradného nábytku a čalúnenia – rovnako účinne ako s našimi káblovými tepovačmi. Dlhá a flexibilná sacia hadica s vnútornou čistiacou hadicou tiež zaručuje veľké pohodlie a flexibilitu aj na ťažko prístupných miestach. Aj po vyčistení vás tepovač zaujme svojou hygienickou funkciou oplachovania, ktorá odstraňuje nečistoty zo zariadenia a hadice a zabraňuje tak tvorbe baktérií a zápachu. Úplne v súlade s mottom "čisté vozidlo, čisté čistiace zariadenie". V balení s batériou a rýchlonabíjčkou.

Vlastnosti a výhody
Tepovač SE 3-18 Compact Home Battery Set: Osvedčená technológia Kärcher s hubicou na čalúnenie a štrbinovou hubicou pre optimálne výsledky čistenia
Čistenie hlboko do vlákien textilných povrchov. Čistenie bez námahy a rýchlosti vďaka efektívnej metóde čistenia. Nízka zvyšková vlhkosť pre rýchle schnutie textilných povrchov.
Tepovač SE 3-18 Compact Home Battery Set: Systém vymeniteľných batérií 18 V Battery Power
Maximálna voľnosť pohybu vďaka práci nezávislej od napájacieho zdroja. Kompatibilný so všetkými strojmi zo systému 18 V vymeniteľných batérií Kärcher Battery Power.
Tepovač SE 3-18 Compact Home Battery Set: Hygienická funkcia oplachovania
Po vyčistení sa zariadenie vyčistí pomocou funkcie splachovania. Tým sa odstránia všetky zvyšky nečistôt a zabráni sa nepríjemným zápachom z nahromadenia baktérií. Umožňuje okamžité uloženie čistého zariadenia.
Pohodlná hadica 2 v 1
  • Vnútorná striekacia hadica pre veľké pohodlie pri čistení.
  • Dlhá, flexibilná sacia hadica pre pohodlné čistenie, najmä v ťažko prístupných a úzkych priestoroch.
  • S otočným kĺbom na hadici pre ešte väčšiu voľnosť pohybu.
Systém s 2 nádržami
  • Jednoduché plnenie nádrže na čistú vodu.
  • Pohodlné odstránenie a vyprázdnenie nádrže na špinavú vodu bez kontaktu s nečistotami.
Praktický úložný priestor na príslušenstvo a hadicu
  • Jednoduchá preprava jednou rukou – všetko priložené príslušenstvo a hadicu je možné priamo uložiť na zariadenie.
  • Všetko príslušenstvo je vždy pripojené k zariadeniu, takže sa môžete spoľahnúť, že je tam v mieste použitia.
Kompaktný dizajn
  • Flexibilný, aj v úzkych oblastiach alebo oblastiach, ktoré sú ťažko prístupné.
  • S praktickou rukoväťou pre rýchlu a pohodlnú prepravu zariadenia.
Úložný priestor pre malé príslušenstvo
  • Praktické na dočasné uskladnenie počas čistenia.
  • Ideálne pre špongie, handričky a iné malé časti.
Špecifikácie

Technické údaje

Zariadenie napájané z batérie
Batériová platforma 18 V Systém batérií
menovitý príkon (W) 184
Pracovná šírka (mm) 75
Objem nádoby na čistú vodu (l) 1,7
Objem nádoby na špinavú vodu (l) 2,9
Typ batérie Lítium-iónová batéria
Napätie (V) 18
Kapacita (Ah) 5
Dĺžka prevádzky na jedno nabitie akumulátora (min) Približne 24 (5,0 Ah)
Doba nabíjania batérie s rýchlonabíjačkou 80 % / 100 % (min) 90 / 134
Nabíjací prúd (A) 2,5
Napájanie pre nabíjačku batérií (V/Hz) 100 - 240 / 50 - 60
Farba Biela
Hmotnosť bez príslušenstva (kg) 3,6
Hmotnosť vrátane obalu (kg) 7
Rozmery (d x š x v) (mm) 414 x 225 x 261

Balenie obsahuje

  • Variant: Batéria je súčasťou balenia
  • Batéria: Batéria 18 V/ 5.0 Ah (1 ks)
  • Nabíjačka: Rýchlonabíjačka 18 V Battery Power+ (1 ks)
  • Dĺžka sacej hadice: 1.9 m
  • Tepovacia hubica s násadou na čistenie čalúnenia
  • Štrbinová hubica na čistenie rozprašovaním
  • Čistiace prostriedky: Čistič kobercov a čalúnenia RM 519, 100 ml
  • Komfortný systém 2 v 1 s integrovanou hadicou na nástrek a extrakciu

Výbava

  • Funkcia čistenia systému
  • Praktické odkladanie hadice a príslušenstva
  • Odkladacia plocha pre malé diely
Oblasti využitia
  • Autosedadlá
  • Čalúnený nábytok
  • Čalúnenie
  • Koberce
