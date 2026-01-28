Batériový tepovač SE 3-18 Compact Home

Tepovač SE 3-18 je ideálny na čistenie textilných povrchov, ako je čalúnený nábytok, koberce a autosedačky. S maximálnou voľnosťou pohybu vďaka 18 V akumulátoru a funkcii samočistenia.

Hĺbkové čistenie sa stretáva s maximálnou voľnosťou pohybu: tepovač-extraktor SE 3-18 Compact Home Premium očistí textilné povrchy až po vlákno, nezanechá žiadne dráždivé zvyšky a funguje rovnako efektívne ako káblový tepovač. Zbaví vás ťažkej práce a umožní odstrániť nečistoty z čalúnenia, matracov a kobercov v dome, záhradného nábytku a interiéru vášho auta alebo karavanu v krátkom čase. Vďaka kompaktnej konštrukcii sa so zariadením nielen ľahko manipuluje, ale vďaka akumulátoru Kärcher Power s napätím 18 V (nie je súčasťou dodávky) sa dá použiť aj vtedy, keď v blízkosti nie je elektrická zásuvka. Dlhá a flexibilná sacia hadica so zabudovanou hadicou na čistiaci prostriedok tiež zaručuje veľké pohodlie a flexibilitu aj v ťažko dostupných priestoroch. Na dosiahnutie čistých výsledkov sú potrebné čisté nástroje: pomocou funkcie oplachovania odstraňuje tepovač SE aj všetky nečistoty a baktérie v samotnom zariadení, čím zabraňuje nepríjemným zápachom.

Vlastnosti a výhody
Batériový tepovač SE 3-18 Compact Home: Osvedčená technológia Kärcher s hubicou na čalúnenie a štrbinovou hubicou pre optimálne výsledky čistenia
Čistenie hlboko do vlákien textilných povrchov. Čistenie bez námahy a rýchlosti vďaka efektívnej metóde čistenia. Nízka zvyšková vlhkosť pre rýchle schnutie textilných povrchov.
Batériový tepovač SE 3-18 Compact Home: 18 V akumulátor Kärcher Power, vymeniteľný akumulátor (štandardne nie je súčasťou dodávky)
Maximálna voľnosť pohybu vďaka práci nezávislej od napájacieho zdroja. Kompatibilný so všetkými strojmi zo systému 18 V vymeniteľných batérií Kärcher Battery Power.
Batériový tepovač SE 3-18 Compact Home: Hygienická funkcia oplachovania
Po vyčistení sa zariadenie vyčistí pomocou funkcie splachovania. Tým sa odstránia všetky zvyšky nečistôt a zabráni sa nepríjemným zápachom z nahromadenia baktérií. Umožňuje okamžité uloženie čistého zariadenia.
Pohodlná hadica 2 v 1
  • Vnútorná striekacia hadica pre veľké pohodlie pri čistení.
  • Dlhá, flexibilná sacia hadica pre pohodlné čistenie, najmä v ťažko prístupných a úzkych priestoroch.
  • S otočným kĺbom na hadici pre ešte väčšiu voľnosť pohybu.
Systém s 2 nádržami
  • Jednoduché plnenie nádrže na čistú vodu.
  • Pohodlné odstránenie a vyprázdnenie nádrže na špinavú vodu bez kontaktu s nečistotami.
Praktický úložný priestor na príslušenstvo a hadicu
  • Jednoduchá preprava jednou rukou – všetko priložené príslušenstvo a hadicu je možné priamo uložiť na zariadenie.
  • Všetko príslušenstvo je vždy pripojené k zariadeniu, takže sa môžete spoľahnúť, že je tam v mieste použitia.
Kompaktný dizajn
  • Flexibilný, aj v úzkych oblastiach alebo oblastiach, ktoré sú ťažko prístupné.
  • S praktickou rukoväťou pre rýchlu a pohodlnú prepravu zariadenia.
Úložný priestor pre malé príslušenstvo
  • Praktické na dočasné uskladnenie počas čistenia.
  • Ideálne pre špongie, handričky a iné malé časti.
Špecifikácie

Technické údaje

Zariadenie napájané z batérie
Batériová platforma 18 V Systém batérií
menovitý príkon (W) 184
Pracovná šírka (mm) 75
Objem nádoby na čistú vodu (l) 1,7
Objem nádoby na špinavú vodu (l) 2,9
Napätie (V) 18
Dĺžka prevádzky na jedno nabitie akumulátora (min) Približne 12 (2,5 Ah) / Približne 24 (5,0 Ah)
Hmotnosť bez príslušenstva (kg) 3,6
Hmotnosť vrátane obalu (kg) 5,3
Rozmery (d x š x v) (mm) 414 x 225 x 261

Balenie obsahuje

  • Variant: Batéria a nabíjačka nie sú súčasťou balenia
  • Dĺžka sacej hadice: 1.9 m
  • Tepovacia hubica s násadou na čistenie čalúnenia
  • Štrbinová hubica na čistenie rozprašovaním
  • Čistiace prostriedky: Čistič kobercov a čalúnenia RM 519, 100 ml
  • Komfortný systém 2 v 1 s integrovanou hadicou na nástrek a extrakciu

Výbava

  • Funkcia čistenia systému
  • Praktické odkladanie hadice a príslušenstva
  • Odkladacia plocha pre malé diely
Batériový tepovač SE 3-18 Compact Home
Video

Oblasti využitia
  • Čalúnený nábytok
  • Čalúnenie
  • Autosedadlá
  • Koberce
Príslušenstvo
