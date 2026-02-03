Tepovač-extraktor SE 2 Spot

Kompaktný a ľahko použiteľný tepovač-extraktor SE 2 Spot je dokonalým pomocníkom na rýchle a cielené odstraňovanie škvŕn a nečistôt na čalúnení a textíliách.

Praktický tepovač-extraktor SE 2 Spot je dokonalým pomocníkom na okamžité a cielené odstránenie škvŕn na čalúnení a textíliách. SE 2 Spot rýchlo odstraňuje nečistoty a pachy, účinne odstraňuje napríklad škvrny od jedla a nápojov. Vďaka kompaktnému dizajnu sa tepovač-extraktor mimoriadne ľahko používa a pri uložení zaberá málo miesta. To znamená, že je rýchlo pripravený na prevádzku vždy, keď sa potrebujete vysporiadať s neočakávanými nečistotami. Veľký pracovný rádius, ktorý umožňuje 4,5-metrový kábel, umožňuje flexibilné čistenie kdekoľvek v miestnosti. Praktický úložný priestor na príslušenstvo na samotnom zariadení znamená, že všetky nadstavce sú rýchlo po ruke a pripravené na použitie. Zahŕňa tepovaciu hubicu na čalúnenie a čistiaci prostriedok. S tepovačom SE 2 Spot sa nesmie použiť prírodný čistiaci prostriedok RM 519 N, objednávkové číslo 6.296-237.0.

Vlastnosti a výhody
Sprejový extrakčný čistič Tepovač-extraktor SE 2 Spot: Osvedčená technológia Kärcher pre optimálne výsledky čistenia
Osvedčená technológia Kärcher pre optimálne výsledky čistenia
Čistenie hlboko do vlákien textilných povrchov. Nízka zvyšková vlhkosť pre rýchle schnutie textilných povrchov. Jednoduché a rýchle čistenie vďaka účinnej metóde čistenia rozprašovaním v kombinácii s výkonným, ale energeticky účinným motorom.
Sprejový extrakčný čistič Tepovač-extraktor SE 2 Spot: Špeciálne vyvinuté príslušenstvo pre jednoduché čistenie do hĺbky vlákien
Špeciálne vyvinuté príslušenstvo pre jednoduché čistenie do hĺbky vlákien
Tepovacia hubica umožňuje rýchle a jednoduché odstránenie zakorenených nečistôt. Integrovaná sprejová hadica pre väčšie pohodlie pri čistení.
Sprejový extrakčný čistič Tepovač-extraktor SE 2 Spot: Ultrakompaktné priestorovo úsporné zariadenie
Ultrakompaktné priestorovo úsporné zariadenie
Flexibilný, aj v úzkych oblastiach alebo oblastiach, ktoré sú ťažko prístupné. S praktickou rukoväťou pre rýchlu a pohodlnú prepravu zariadenia. Úsporné odkladanie stroja.
Praktický úložný priestor na príslušenstvo a hadicu
  • Jednoduchá preprava jednou rukou – všetko priložené príslušenstvo a hadicu je možné priamo uložiť na zariadenie.
  • Všetko príslušenstvo je vždy pripojené k zariadeniu, takže sa môžete spoľahnúť, že je tam v mieste použitia.
Jednoduchá a pohodlná manipulácia
  • Zapínanie a vypínanie zariadenia je jednoduché.
  • Intuitívne ovládanie.
  • Pripravené na okamžité čistenie.
Systém s 2 nádržami
  • Jednoduché plnenie nádrže na čistú vodu.
  • Pohodlné odstránenie a vyprázdnenie nádrže na špinavú vodu bez kontaktu s nečistotami.
Mimoriadne flexibilná hadica 2 v 1
  • Integrovaná sprejová hadica pre väčšie pohodlie pri čistení.
  • Dlhá, vysoko flexibilná sacia hadica pre väčšie pohodlie pri čistení.
  • S otočným kĺbom na hadici pre ešte väčšiu voľnosť pohybu.
Špecifikácie

Technické údaje

menovitý príkon (W) 450
Polomer (m) 6,3
Objem nádoby na čistú vodu (l) 1,5
Objem nádoby na špinavú vodu (l) 0,8
Napätie (V) 220 / 240
Frekvencia (Hz) 50 / 60
Napájací kábel (m) 4,5
Farba Biela
Hmotnosť bez príslušenstva (kg) 4
Hmotnosť vrátane obalu (kg) 6
Rozmery (d x š x v) (mm) 385 x 215 x 310

Balenie obsahuje

  • Dĺžka sacej hadice: 1.8 m
  • Tepovacia hubica na čalúnenie: 88 mm
  • Čistiace prostriedky: Čistič kobercov a čalúnenia RM 519, 100 ml
  • Komfortný 2v1 systém s nástrekom a extrakciou

Výbava

  • Odkladanie kábla
  • Systém s 2 nádržami
  • Praktický držiak hadice a príslušenstva

Video

Oblasti využitia
  • Koberce
  • Čalúnenie
  • Čalúnený nábytok
  • Autosedadlá
Príslušenstvo
Čistiace prostriedky
Tepovač-extraktor SE 2 Spot náhradný diel

Nájdite diely a schémy pre vaše čistiace zariadenie Kärcher. Kliknutím na „Nájsť diely“ vyhľadáte náhradné diely alebo kontaktujte autorizovaného predajcu, predajne Kärcher