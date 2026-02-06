Tepovač-extraktor SE 4 Plus Special
Tepovač-extraktor SE 4 Plus Special uľahčuje dôkladné čistenie textilných povrchov až po vlákna. Ideálne pre rodiny, alergikov a domácnosti s domácimi miláčikmi.
Účinok hĺbkového čistenia v kombinácii s ergonomickým dizajnom a multifunkčnosťou: tepovač-extraktor SE 4 Plus Special so svojím atraktívnym dizajnom zaisťuje hygienické čistenie až po vlákna mnohých textilných povrchov. Osvedčená technológia tepovania od spoločnosti Kärcher prináša najlepšie výsledky čistenia: čistá voda z vodovodu a čistič kobercov Kärcher RM 519 sa pod tlakom nastriekajú hlboko do textilných vlákien a potom spolu s uvoľnenými nečistotami opäť vysávajú – ideálne pre rodiny, alergikov a domácnosti s domácimi miláčikmi. Zariadenie je multifunkčný produkt 3 v 1, ktorý funguje aj ako plnohodnotný mokrý a suchý vysávač. Veľká priesvitná 4-litrová nádrž na čistú vodu je odolná voči nárazom a dá sa vybrať, vďaka čomu sa ľahko plní a vyprázdňuje. Znečistená voda, ktorá sa vysáva, sa zhromažďuje v nádobe. Rukoväť na prenášanie 3 v 1 je navrhnutá tak, aby prenášanie, otváranie, zatváranie a vyprázdňovanie kontajnera bolo bezproblémové. Dodané príslušenstvo je možné úhľadne uložiť na samotné zariadenie. Zariadenie sa po použití ľahko čistí, aby sa zabezpečila dlhá životnosť produktu.
Vlastnosti a výhody
Osvedčená technológia Kärcher pre optimálne výsledky čisteniaČistenie hlboko do vlákien textilných povrchov. Rýchle čistenie bez námahy s účinnou metódou čistenia. Nízka zvyšková vlhkosť pre rýchle schnutie textilných povrchov.
Vyberateľná nádrž na čistú voduNádrž na čistú vodu sa ľahko plní a vyprázdňuje bez toho, aby bolo potrebné otvárať stroj. Nárazuvzdorná a priesvitná nádoba pre dlhú životnosť. Nádrž na čerstvú vodu sa ľahko zasunie do zariadenia.
Mimoriadne flexibilná hadica 2 v 1Integrovaná sprejová hadica pre väčšie pohodlie pri čistení. Dlhá, vysoko flexibilná sacia hadica pre väčšie pohodlie pri čistení. Rukoväť s funkciou zámku pre nepretržité striekanie pri čistení veľkých textilných povrchov.
Multifunkčný produkt 3 v 1
- Všestranná aplikácia buď na odsávanie z textilných povrchov alebo na mokré a suché vysávanie kobercov a tvrdých podláh so správnym príslušenstvom.
Praktická rukoväť na prenášanie 3 v 1
- Navrhnuté pre pohodlie pri prenášaní a pri otváraní, zatváraní alebo vyprázdňovaní nádoby.
Ergonomické príslušenstvo na tepovanie, mokré a suché vysávanie
- Jednoduché pripevnenie a vybratie príslušenstva jediným zacvaknutím.
- Zvýšené pohodlie ergonomickej podlahovej hubice pre veľké plochy pokryté kobercami.
- Všestranné použitie so širokou škálou príslušenstva pre mokré a suché vysávanie, ako je prepínateľná suchá vysávacia podlahová hubica. Kompatibilné s veľkým výberom príslušenstva pre mokré a suché vysávače.
Praktické možnosti úložného priestoru pre príslušenstvo
- Príslušenstvo a hadicu je možné úhľadne uložiť na kryt stroja na malú odkladaciu poličku. Vďaka tomu bude všetko upratané a budete mať stroj vždy po ruke, kdekoľvek je to potrebné.
- Praktický priestor na prístroji na uchovávanie špongií, utierok a iných drobných predmetov na dosah ruky počas čistenia.
- Praktický káblový háčik pre jednoduché uloženie napájacieho kábla.
Robustný kryt spotrebiča a nárazuvzdorný zásobník na čistú vodu
- Pre dlhšiu životnosť.
Špecifikácie
Technické údaje
|menovitý príkon (W)
|1000
|Pracovná šírka (mm)
|227
|Objem nádoby na čistú vodu (l)
|4
|Objem nádoby na špinavú vodu (l)
|4
|Počet fáz prúdu (Ph)
|1
|Napätie (V)
|220 / 240
|Frekvencia (Hz)
|50 / 60
|Napájací kábel (m)
|6
|Farba
|Biela
|Hmotnosť bez príslušenstva (kg)
|7,6
|Hmotnosť vrátane obalu (kg)
|12,4
|Rozmery (d x š x v) (mm)
|430 x 385 x 535
|Vnút. priemer príslušenstva (mm)
|35
¹⁾ Platí výlučne pre aplikácie striekaním a extrakciou.
Balenie obsahuje
- Dĺžka sacej hadice: 2 m
- Trubice na tepovanie a extrakciu: 2 Kus(y), 0.5 m, Plast
- Podlahová hubica s upevnením na tvrdú podlahu: 227 mm
- Tepovacia hubica na čalúnenie: 88 mm
- Tepovacia štrbinová hubica
- Podlahová hubica pre suché vysávače: Prepínateľná
- Extra dlhá štrbinová hubica
- Hubica na čalúnenie
- Penový filter
- Čistiace prostriedky: Čistič kobercov a čalúnenia RM 519, 1 l
- Fleecové filtračné vrecko: 1 Kus(y)
- Komfortný 2v1 systém s nástrekom a extrakciou
Výbava
- Robustný nárazník
- Pohodlné držadlo 3 v 1
- Odkladanie príslušenstva na stroji
- Odkladacia plocha pre malé diely
Oblasti využitia
- Koberce
- Čalúnený nábytok
- Kobercová krytina
- Autosedadlá
- Bytový textil, napr. záclony alebo poťahy na vankúše
- Matrac
Príslušenstvo
Čistiace prostriedky
Tepovač-extraktor SE 4 Plus Special náhradný diel
Nájdite diely a schémy pre vaše čistiace zariadenie Kärcher. Kliknutím na „Nájsť diely“ vyhľadáte náhradné diely alebo kontaktujte autorizovaného predajcu, predajne Kärcher