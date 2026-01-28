Tepovač-extraktor SE 3 Compact Floor
Kompaktný a výkonný tepovač-extraktor zaujme hĺbkovým čistením textilných povrchov, ako sú koberce či čalúnenie a funkciou čistenia systému, ktorá udržuje samotné zariadenie čisté.
Hĺbkové čistenie až po vlákna a kompaktný dizajn: Tepovač-extraktor SE 3 Compact Floor je výkonné a energeticky efektívne riešenie na čistenie textilných povrchov. Vďaka kompaktnému dizajnu je možné zariadenie uložiť, aby sa ušetrilo miesto, čo zaisťuje, že je rýchlo pripravené na použitie, kedykoľvek je potrebné na dôkladné a pohodlné čistenie do hĺbky vlákien. Nečistoty sa rýchlo a efektívne odstraňujú z čalúneného nábytku a kobercov. Flexibilná sacia hadica a dlhý kábel zaručujú vysoký komfort, flexibilitu a voľnosť pohybu. Inovatívna tepovacia hubica XXL 2 v 1 v kombinácii s predlžovacími trubicami umožňuje pohodlné vertikálne čistenie stredne veľkých kobercov. Pri použití na samotnej rukoväti dokáže tryska vyčistiť väčší textilný nábytok dvakrát rýchlejšie ako bežná tryska na odsávanie čalúnenia. Vďaka praktickým možnostiam uloženia na zariadení je všetko príslušenstvo vždy po ruke. Systém nádrží 2 v 1 zaisťuje, že používatelia nemusia prísť do kontaktu s nečistotami. A po dokončení čistenia ešte viac zaujme svojou hygienickou funkciou čistenia systému, ktorá zabraňuje tvorbe baktérií a zápachu. Zahŕňa tepovaciu hubicu na čalúnenie, štrbinovú hubicu a čistiaci prostriedok.
Vlastnosti a výhody
Osvedčená technológia Kärcher pre optimálne výsledky čistenia
Špeciálne vyvinuté príslušenstvo pre jednoduché čistenie do hĺbky vlákien
Hygienická funkcia oplachovania
Ultrakompaktné priestorovo úsporné zariadenie
Systém s 2 nádržami
Mimoriadne flexibilná hadica 2 v 1
Praktický úložný priestor na príslušenstvo a hadicu
Úložný priestor pre malé príslušenstvo
Jednoduchá a pohodlná manipulácia
Špecifikácie
Technické údaje
|menovitý príkon (W)
|500
|Polomer (m)
|6
|Objem nádoby na čistú vodu (l)
|1,7
|Objem nádoby na špinavú vodu (l)
|2,9
|Počet fáz prúdu (Ph)
|1
|Napätie (V)
|220 / 240
|Frekvencia (Hz)
|50 / 60
|Napájací kábel (m)
|3,6
|Farba
|Biela
|Hmotnosť bez príslušenstva (kg)
|4,3
|Hmotnosť vrátane obalu (kg)
|6,6
|Rozmery (d x š x v) (mm)
|450 x 225 x 260
|Vnút. priemer príslušenstva (mm)
|35
Balenie obsahuje
- Dĺžka sacej hadice: 1.9 m
- Trubice na tepovanie a extrakciu: 2 Kus(y), 0.5 m, Plast
- Tepovacia hubica XXL 2v1
- Tepovacia hubica na čalúnenie: 88 mm
- Tepovacia štrbinová hubica
- Čistiace prostriedky: Čistič kobercov a čalúnenia RM 519, 100 ml
- Komfortný 2v1 systém s nástrekom a extrakciou
Výbava
- Odkladanie kábla
- Odkladanie príslušenstva na stroji
- Systém s 2 nádržami
- Praktický držiak hadice a príslušenstva
- Odkladacia plocha pre malé diely
- Funkcia čistenia systému
Oblasti využitia
- Koberce
- Čalúnenie
- Autosedadlá
