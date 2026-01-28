Tepovač-extraktor SE 5
Tepovač-extraktor SE 5 umožňuje dôkladné čistenie textilných povrchov pre dokonalú hygienu až do hĺbky textilného vlákna. Ideálny pre rodiny, alergikov a domácnosti s domácimi miláčikmi.
Tepovač-extraktor SE 5 s odolným telom a funkciou vysávania nájde svoje miesto v každej domácnosti. Zabudnite na fľaky na sedačke, kreslách či matracoch. Na údržbu všetkých týchto povrchov a podlahy vám postačí jediný stroj. Vyskúšajte hĺbkové čistenie v kombinácii s ergonomickým dizajnom a multifunkčnosťou. Tepovač s atraktívnym dizajnom zaisťuje hygienické čistenie mnohých textilných povrchov, ako sú koberce, čalúnenie a čalúnený nábytok, matrace, závesy na stenu a autosedačky. Osvedčená technológia tepovačov od spoločnosti Kärcher prináša najlepšie výsledky čistenia: čistá voda z vodovodu a čistič kobercov Kärcher RM 519 sa pod tlakom nastriekajú hlboko do textilných vlákien a potom spolu s uvoľnenými nečistotami opäť vysávajú – ideálny stroj pre rodiny, alergikov a domácnosti s domácimi miláčikmi. SE 5 je multifunkčný produkt 3 v 1, ktorý možno použiť aj ako plnohodnotný mokrý a suchý vysávač s rozsiahlou škálou príslušenstva. Ďalšie prvky výbavy: 2-nádržový systém s odnímateľnou nádržou na čistú a špinavú vodu, ergonomická rukoväť pre ľahkú prepravu a praktické uloženie príslušenstva na zariadení. Po použití sa zariadenie ľahko čistí a poskytuje dlhú životnosť produktu.
Vlastnosti a výhody
Osvedčená technológia Kärcher pre optimálne výsledky čisteniaČistenie hlboko do vlákien textilných povrchov. Efektívna technológia tepovania a extrakcie pre rýchle čistenie bez námahy. Nízka zvyšková vlhkosť pre rýchle schnutie textilných povrchov.
Ľahko použiteľný 2-nádržový systémDve samostatné nádrže na čistú a špinavú vodu a rukoväť na prenášanie. Pohodlné odstránenie a vyprázdnenie nádrže na špinavú vodu bez kontaktu s nečistotami.
Mimoriadne flexibilná hadica 2 v 1Integrovaná sprejová hadica pre väčšie pohodlie pri čistení. Dlhá, vysoko flexibilná sacia hadica pre väčšie pohodlie pri čistení. Rukoväť s funkciou zámku pre nepretržité striekanie pri čistení veľkých textilných povrchov.
Multifunkčný produkt 3 v 1
- Všestranná aplikácia buď na odsávanie z textilných povrchov alebo na mokré a suché vysávanie kobercov a tvrdých podláh so správnym príslušenstvom.
Ergonomické príslušenstvo na tepovanie, mokré a suché vysávanie
- Jednoduché pripevnenie a vybratie príslušenstva jediným zacvaknutím.
- Ergonomická podlahová hubica na odsávanie spríjemňuje čistenie aj veľkých plôch pokrytých kobercom.
- Všestranné použitie so širokou škálou príslušenstva pre mokré a suché vysávanie, ako je prepínateľná suchá vysávacia podlahová hubica. Kompatibilné s veľkým výberom príslušenstva pre mokré a suché vysávače.
Praktické možnosti úložného priestoru pre príslušenstvo
- Príslušenstvo a hadicu na odsávanie rozprašovača je možné odložiť na zariadenie – vďaka čomu bude všetko čisté a upratané a vždy po ruke, kdekoľvek je to potrebné.
Bezproblémové čistenie s plochým skladaným filtrom
- Nonstop mokro-suchý vysávač, nie je potrebné prerušovať čistenie kvôli výmene filtra.
- Dôkladné vysávanie s dobrým zberom prachu.
- Samostatná klapka filtra pre pohodlné a rýchle odstránenie filtra bez kontaktu s nečistotami.
Atraktívny dizajn s veľkými tlačidlami a šikovnými otočnými uzávermi
- Pre jednoduchú manipuláciu.
Ergonomicky tvarovaná rukoväť na prenášanie
- Preprava tepovača je hračkou.
Špecifikácie
Technické údaje
|menovitý príkon (W)
|1000
|Pracovná šírka (mm)
|227
|Objem nádoby na čistú vodu (l)
|4
|Objem nádoby na špinavú vodu (l)
|4
|Počet fáz prúdu (Ph)
|1
|Napätie (V)
|220 / 240
|Frekvencia (Hz)
|50 / 60
|Napájací kábel (m)
|6
|Farba
|Biela
|Hmotnosť bez príslušenstva (kg)
|7,5
|Hmotnosť vrátane obalu (kg)
|11
|Rozmery (d x š x v) (mm)
|424 x 320 x 466
|Vnút. priemer príslušenstva (mm)
|35
Balenie obsahuje
- Dĺžka sacej hadice: 2 m
- Trubice na tepovanie a extrakciu: 2 Kus(y), 0.5 m, Plast
- Podlahová hubica s upevnením na tvrdú podlahu: 227 mm
- Štrbinová hubica
- Podlahová hubica pre suché vysávače: Prepínateľná
- Hubica na čalúnenie
- Plochý skladaný filter: Štandard
- Čistiace prostriedky: Čistič kobercov a čalúnenia RM 519, 100 ml
- Fleecové filtračné vrecko: 1 Kus(y)
- Komfortný 2v1 systém s nástrekom a extrakciou
Výbava
- Praktický držiak hadice a príslušenstva
Oblasti využitia
- Koberce
- Čalúnený nábytok
- Kobercová krytina
- Autosedadlá
- Bytový textil, napr. záclony alebo poťahy na vankúše
- Matrac
Príslušenstvo
Čistiace prostriedky
Tepovač-extraktor SE 5 náhradný diel
Nájdite diely a schémy pre vaše čistiace zariadenie Kärcher. Kliknutím na „Nájsť diely“ vyhľadáte náhradné diely alebo kontaktujte autorizovaného predajcu, predajne Kärcher